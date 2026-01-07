A tervezett rendszer a fiók létrehozásakor nem csupán az életkor megadását követelné meg, hanem egy ellenőrző mechanizmust is alkalmazna.
Botrányos pénzszórásra derült fény az egykor szebb napokat látott Dunai Vasmű kapcsán
Több mint ezer egykori Dunaferr-alkalmazott még mindig nem talált munkát a nyáron elbocsátott 2700 dolgozó közül, miközben a vasmű felszámolása nyomán közel 1000 milliárd forintos adósság halmozódott fel - írja a 24.hu.
A Pénzcentrumon a tavalyi évben folyamatosan figyelemmel követtük a Dunai Vasmű haláltáncát. Mint azt már tudhatjuk, nagy múltú magyar gyár több ezer dolgozótól volt kénytelen megválni fokozatosan.
Bár egy ideig még látszott a fény az alagút végén, végül olyan csődbe kerültek a tulajdonosok, hogy még a gyár teljes ipari berendezése eladósorba került. A nyár közepén végül az is kiderült, hogy kik vásárolhatják meg az egykor szebb napokat látott létesítményt.
A Dunaferr felszámolása egyébként régebben, már három éve kezdődött, és a folyamat során a kormány 2020-tól engedte, hogy a vállalat szabályosan kinevezett vezetőtestületek nélkül működjön, gazdálkodásáról pedig ne számoljon be.
Az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt.-t végül 2023 végén, egy testre szabott jogszabállyal vitték csődbe. A cég 2024 márciusáig 728 milliárd forint adósságot halmozott fel.
A Dunaferr romjain létrehozott két új termelő céget a brit-indiai hátterű Liberty csoport szerezte meg, amely a működtetéshez 100 millió euró hitelt kapott a kormány bankjától. Azonban alig másfél év után ezek a cégek is fizetésképtelenné váltak, tovább növelve az adósságállományt több száz milliárd forinttal.
A felszámolás alatt a dolgozók bérét és az elbocsátások költségeit állami forrásból fedezték. 2025 őszén a kormány úgy döntött, hogy "megmenti az acélgyártást", a költségeket továbbra is az adófizetők pénzéből állva.
A 24.hu számításai szerint a Dunai Vasmű romjain egy nagyjából 1000 milliárdos adóssághegy körvonalazódik, a projekt során elégetett pénz pedig két acélműre is elég lett volna.ű
Címlapfotó: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
