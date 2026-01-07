2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
-4 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Dunaújváros, 2023. február 16.A Dunaferr Dunai Vasmúve 2023. február 16-án. A Dunaferr felszámolója januárban három hónapos múlttal kötött a brit-indiai Liberty Steel acélipari vállalattal, a társaság vizsgálja a vasmű további üzem
Vállalkozás

Botrányos pénzszórásra derült fény az egykor szebb napokat látott Dunai Vasmű kapcsán

Pénzcentrum
2026. január 7. 08:30

Több mint ezer egykori Dunaferr-alkalmazott még mindig nem talált munkát a nyáron elbocsátott 2700 dolgozó közül, miközben a vasmű felszámolása nyomán közel 1000 milliárd forintos adósság halmozódott fel - írja a 24.hu.

A Pénzcentrumon a tavalyi évben folyamatosan figyelemmel követtük a Dunai Vasmű haláltáncát. Mint azt már tudhatjuk, nagy múltú magyar gyár több ezer dolgozótól volt kénytelen megválni fokozatosan.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár egy ideig még látszott a fény az alagút végén, végül olyan csődbe kerültek a tulajdonosok, hogy még a gyár teljes ipari berendezése eladósorba került. A nyár közepén végül az is kiderült, hogy kik vásárolhatják meg az egykor szebb napokat látott létesítményt.

A Dunaferr felszámolása egyébként régebben, már három éve kezdődött, és a folyamat során a kormány 2020-tól engedte, hogy a vállalat szabályosan kinevezett vezetőtestületek nélkül működjön, gazdálkodásáról pedig ne számoljon be.

Az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt.-t végül 2023 végén, egy testre szabott jogszabállyal vitték csődbe. A cég 2024 márciusáig 728 milliárd forint adósságot halmozott fel.

A Dunaferr romjain létrehozott két új termelő céget a brit-indiai hátterű Liberty csoport szerezte meg, amely a működtetéshez 100 millió euró hitelt kapott a kormány bankjától. Azonban alig másfél év után ezek a cégek is fizetésképtelenné váltak, tovább növelve az adósságállományt több száz milliárd forinttal.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A felszámolás alatt a dolgozók bérét és az elbocsátások költségeit állami forrásból fedezték. 2025 őszén a kormány úgy döntött, hogy "megmenti az acélgyártást", a költségeket továbbra is az adófizetők pénzéből állva.

A 24.hu számításai szerint a Dunai Vasmű romjain egy nagyjából 1000 milliárdos adóssághegy körvonalazódik, a projekt során elégetett pénz pedig két acélműre is elég lett volna.ű

Címlapfotó: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 
#vállalkozás #kormány #munkahely #adósság #csőd #felszámolás #elbocsátás #dolgozók #ipar #dunaferr #acélgyártás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:30
09:22
09:16
09:08
09:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 7.
Ezen múlhat a fizetésemelésed 2026-ban: itt rontják el a legtöbben, mutatjuk, mire figyelj
2026. január 6.
Ezek lehetnek 2026 csúcsbefektetései: még nem késő beszállni, nagyot nyerhet, aki jól taktikázik
2026. január 6.
Megérkezett a friss toplista, ezek most Magyarország kedvenc autói: ki nem találod, melyik márka tarol
2026. január 6.
Robban az év eleji bírságbomba a figyelmetlen magyaroknak: százezrekre is megvághatnak, ha ezt benézed
2026. január 6.
Kár letagadni, évről évre rosszabbul él többszázezer magyar: 2026-ban sem jön el az ő idejük?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 7. szerda
Attila, Ramóna
2. hét
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Óriási boltbezárást jelentett be a magyar áruházlánc: ezek az üzletek nem nyitnak ki, hatalmas a sokk
2
2 hónapja
Ennyiért tisztíttatja otthonát a magyar elit: súlyosak az óradíjak – tényleg degeszre keresik magukat a luxus takarítók?
3
2 hete
Lehull a lepel a titokzatos strómanokról: így játsszák át az állami vagyont hajléktalanoknak, titokzatos külföldi csalóknak
4
2 hónapja
Drága halottak napja vár a temetőző magyarokra: durván fizethet, aki ilyen sírokat látogatna 2025-ben
5
2 hónapja
Rengeteg magyar kedvenc kajás helye zárhat be: nagyon nincsenek rendben a dolgok ezeken a helyeken
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bázispont
A legtöbb pénzügyi mutatószámot százalékban fejezzük ki, melynek növekedését vagy csökkenését már megtévesztő lenne ugyanígy megadni. Például a kamat 10-ről 11 százalékra való növelése nem 1, hanem 10 százalékos elmozdulás. Épp ezért használjuk a százalékpont és a bázispont kifejezéseket. Százalékpont az egész értékű növekedést vagy csökkenést adja meg, míg a bázispont ennek század részét.  

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 7. 09:08
Alig kezdődött el az oktatás az iskolákban, közbeszólt a havazás: tanítás szünet, szombati tanítási nap jöhet?
Pénzcentrum  |  2026. január 7. 08:45
Megszólalt a sztár meteorológus: jön a szibériai hidegbetörés, a java még hátravan
Agrárszektor  |  2026. január 7. 08:18
Tovább durvulhat a hóhelyzet itthon: térképen mutatjuk, hol, mi várható