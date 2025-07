Dúl az akcióháború, egymásra licitál az Aldi és a Lidl: nyári slágertermékekért indulhat roham a boltokba

Berobbant a vakációs szezon, a boltok pedig egymásra licitálva célozzák meg a nyaralókat. A Lidl és az Aldi is strand- és vízparti termékekkel pakolta tele friss akciós kínálatát.

Hivatalosan is megérkezett a nyár, berobbant a vakációs szezon. A hazai utakon egyre több a nyaralni induló autós, sokan a Balaton felé veszik az irányt, míg mások már az Adrián élvezik a napsütést. A nyári szünet beköszöntével a családok, párok és baráti társaságok tömegesen indulnak útra, hogy kipihenjék az év fáradalmait, legyen szó belföldi vízparti pihenésről vagy külföldi tengerparti nyaralásról.

A kiskereskedelmi láncok is felkészültek az ilyenkor megnövekedő igényekre: az áruházak és diszkontok egymást érik a strandoláshoz, kempingezéshez és hűsöléshez kapcsolódó akciókkal. A kínálatban megjelentek a hűtőtáskák, strandmatracok, felfújható medencék, napernyők és vízparti játékok, de ventilátorokkal és mobilklímákkal is készülnek a forró napokra. Megnéztük, mivel licitál egymásra a friss akciós kiadányban a két ősi rivális, az Aldi és a Lidl

A Lidl 2025. július 3-tól érvényes akciós újságában számos strandoláshoz kapcsolódó termék szerepel. A kínálatban megtalálható a CRIVIT pop-up strand­sátor felnőtteknek (UV-védelemmel, 180x135x95 cm), valamint a gyermek pop-up strandsátor hal vagy teknős formájú dizájnnal (160x120x100 cm). A felfújható strandmatracok között találunk epres és dinnyés mintájú változatokat (180x90 cm), valamint klasszikus hosszúkás fajtát is beépített párnával.

Kapható elektromos fúvószivattyú is strandkellékek gyors felfújásához, továbbá gyermek felfújható karúszó és strandlabda szettek különféle mintákkal. A kínálatban szerepel még egy színes, puha strandmatrac és többféle CRIVIT hűtőtáska is – ezek közül van klasszikus merevfalú, illetve puha, vállpántos verzió is. Kiegészítőként zseghűtők, valamint LEJLANDO pikniktakaró is elérhetők a strandoláshoz.

Az Aldi 2025. július 3-tól érvényes akciós kínálatában több strandoláshoz és vízi szórakozáshoz kapcsolódó termék is helyet kapott. Az egyik legnépszerűbb nyári játék, a szivacs vízipisztoly többféle méretben és színben kapható 2999 forintos áron. Ugyanennyibe kerül a különféle vízi játékokat tartalmazó szett is, amely strandteniszütőt, labdákat, frizbit és hordozótáskát foglal magában.

A kisebbek számára ideális választás lehet a két légkamrás, strapabíró anyagból készült, jumbo felfújható medence, amely 9999 forintért szerezhető be. A biztonságos vízparti közlekedést a női és férfi vízisport-cipők segítik, amelyek különböző színekben, 37–45-ös méretig érhetők el, darabonként 2499 forintért.