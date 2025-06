Szuperkedvenc nyári termékeket jóárasított a Lidl: indulhat a roham a boltokba

A hőségben ahogy tudunk, víz mellé, vagy árnyékos fák alá menekülünk hétvégente, vagy a jól megérdemelt szabadságunk alatt. Viszont ha ezt otthonunk kényelmében tennlnk meg, akkor csak alaposan be kell hozzá vásárolnunk, amihez most a Lidl nyújt komoly akciókat. Lássuk az e heti kiadványt!

Bár még július sincs, a nyár teljes erejével csapott le ránk, magyarokra. A hőségriasztás ma éjfélig biztosan érvényben van, és ahogy csak tehetjük, munka után menekülünk valamilyen víz közelébe, és a munkával töltött órákat is igyekszünk olyan helyen tölteni, ahol legalább minimálisan elkerülhetjük az irtózatos hőséget.

A Lidl természetesen elég alaposan felkészült a nyári szezonra, erre bizonyíték a legfrissebb akciós kiadványuk is. Ebben egyrészt a kerti medencézést igyekszik jóárasított termékekkel feldobni, másrészt azokra is gondolt, akik nem szívesen hagynák el a saját portájukat akkor se, ha kempingeznének egyet. Lássuk, mivel rukkolt elő az áruházlánc, hogyan segít minket abban, hogy a várhatóan ugyanennyire forró hétvégét otthonunk kényelmében tölthessük el?

Medence, de nem a strandon

A Lidl akciós kiadványában először is a strandoláshoz, fürdéshez elengedhetetlenül szükséges termékeket találhatjuk meg. Egy női bikinialsó- és felső elképesztően olcsón, mindössze 1 499 forintért kapható az áruházban, de a férfi fürdőbermudáért se kell többet fizetni 1 999 forintnál. Azokra is gondolt a Lidl, akik nem annyira a bikinit részesítik előnyben: az egyrészes, de rendkívül stílusosan megtervezett női fürdőruha 2 222 forintba kerül - igaz, hogy ehhez Lidl Plus-ra is szükségünk van, ha kihasználnánk az akciót. ÉS ki ne felejtsük a lábakat se: uniszex szabadidőpapucs 1 999 forintért vihető haza, és több színben is kapható.

Rendkívül jó árban vehetünk a Lidl-ben felfújható, puha falú medencét: még vízforgató is jár mellé, és az egész pakk mindössze 19 999 forintért vásárolható meg. De a Lidl a legkisebbekre is gondolt, akiknek a nagyobb medence méretben azért talán még sok lenne: a gyermek pancsolómedence (vidám állatos kivitelben) csak 4 999 forintba kerül. Ha pedig a gyerkőcöt mégis strandra visszük, és nem az otthoni medencében hűsölünk vele, akkor még gumimatracot, felfújható karúszót is vehetünk: ezek egyenként 799 forintba kerülnek Lidl Plus-szal.

Kempingezés, ahogy még sosem csináltad

Szezonja van nyáron a kempingezésnek is, bár persze ha sátorra, hálózsákra gonfolunk, azért sokaknak ugorhat be a fesztivál. A Lidl minden igényt igyekszik kielégíteni, és igen jó árban vannak a kempingezéshez használatos árucikkek is.

A népszerű márka, a Crivit több ilyen terméket is ad a Lidl-nek: most például egy kétszemélyes pop-up sátor mindössze 14 999 forintba kerül. Ha hideg éjszakákra számítanánk, vásárolhatunk hálózsákot, ami 4 999 forintért vihető el. Mivel a sátorban a füvön és a földön azért nem mindenki tud kényelmesen aludni, nekik ideális választás lehet az önfelfújó matrac 7 999 forintért, de ha olcsóbb megoldást szeretnének, a felfújható vendégágy-matrac csak 3 999 forintba kerül.

A kempinges életérzéshez jól jöhet még egy függőágy, ami most csak 2 999 forint: egy kényelmes délutánhoz, hideg innivalót szürcsölgetve szinte el is felejtjük, mennyire meleg van. Az ételek és italok hidegen tartásához egyaránt praktikus lehet egy kisebb hűtőtáska, ami a Lidl-ben most 2 999 forintért vásárolható meg.

HA mégis a kertünkön kívül tartanénk a kempingezést, többféle felszerelésre is szükségünk van. Egy egyszerű zsebkés most csak 1 499 forint, ha pedig rosszra fordulnak mégis az idő, akkor hihetetlenül olcsón, 399 forintért esőköpenyt is vehetünk itt. Szükségünk lehet még a kirándulás során a tájékozódáshoz a telefonunkra is, amihez mindenképp kellhet előre feltöltött áramforrás: egy töltö 4999 forint, így ez is jó vétel a kirándulás, kempingezés előtt.