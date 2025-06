Mindenki a hazait venné: valósággal vadászni kell a magyar zöldségekre a boltokban

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Sokkal több magyar zöldséget szeretnének látni a termelők a boltokban, ennek az aránya ugyanis még mindig nem tért vissza a 2019-es szintekhez – derült ki a DélKerTÉSZ eseményén. A zöldségeknél továbbra is nagyon erős az importnyomás, azaz sok termék az unión kívülről, például Észak-Afrikából érkezik. Holott a szezonban a magyar termelők el tudják látni a vásárlókat paprikával és paradicsommal, ráadásul ezeknek még az ökológiai lábnyoma is jóval kisebb. A fogyasztók azonban továbbra is rendkívül árérzékenyek, a magyar termelők pedig sokszor nem azonos rajtvonalról indulnak, mivel a szigorú szabályozások rengeteg extra költséget jelentenek.

