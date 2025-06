Kész, ennyi volt: végleg lehúzta a rolót sokak kedvenc magyar pékség lánca

Ismét mozgalmas hét áll mögöttünk: alábbi összefoglalónkban összegyűjtöttük a 24. hét legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumról. Ha elolvasnád a teljes cikket, kattints a linkre, vagy képes ajánlóra.

Ezen a héten is változatos témákkal foglalkoztunk a Pénzcentrumon. Volt szó bezáró pékség láncról, a villanyszámla-ársapkák megszüntetéséről, de például a magyar kertek kedvencéről, az illatos loncról is. És akkor az ingyenes szigetelési pályázatról vagy éppen a települési beköltözési korlátozáról még nem is beszéltünk.

Emellett foglalkoztunk olyan témákkal is, mint hogy egy anya-fia páros hogyan kopasztott meg egy boltot az új visszaváltási rendszer megkerülésével, de a nagy melegre való tekintettel klímafronton is szétnéztünk. És továbbra is fontos itthon a kibervédelem, az online bűnözők ugyanis minden eddiginél több embert próbálnak bepalizni, úgyhogy mindig résen kell lenni!

Kész, ennyi volt: végleg bezár a legendás Lipóti Pékség

A békéscsabai Lencsési lakótelepen lévő Lipóti Pékség napjai meg vannak számlálva – a pékség szombaton utoljára nyitott ki. Bár sokan azt gondolták, hogy a bezárás hátterében a környékbeliek panaszai állnak, a valóság ennél összetettebb és sajnálatosabb. Ha érdekel a cikk, ITT elolvashatod!

Most érkezett! Eltörlik a villanyszámla-ársapkát: júliustól durván emelkedik a rezsi

Románia legnagyobb villamosenergia-termelője, a Hidroelectrica kínálja a legkedvezőbb áramárakat a júliusi árplafon-eltörlés után, azonban a vállalat befogadóképessége korlátozott. A többi szolgáltató árai akár kétszeresére is emelhetik a lakossági villanyszámlákat, miközben még nem tisztázott az állami támogatások rendszere.

Íme, a magyar kertek sztárja: mindenki sövényként ülteti, de kevesen tudják, virága is csodákra képes

Évek óta júniusban a kertünk egyik fő dísze az illatos lonc, amit jó pár éve sövényszerűen, térelválasztónak ültettünk. De csak nemrég, teljesen véletlenül, egy internetes böngészés során tudtuk meg, hogy nemcsak mennyei illata van, hanem maguk a virágai is rendkívüli gyógyhatással bírnak. A japán lonc ugyanis a kínai orvoslás egyik ősi gyógynövénye – évszázadok óta használják láz, gyulladásos betegségek és fertőzések ellen. Sőt, a modern kutatások szerint egyes összetevői olyan antivirális hatással rendelkeznek, hogy a COVID-19 elleni küzdelemben is vizsgálták potenciális szerepét. Viszont vigyázat, össze ne keverjük más dísznövényekkel!

EZ IS ÉRDEKELHET Jön az ingyenes szigetelési pályázat: nem kamu, több tízezer magyar háztulaj lehet jogosult 2025-ben Már csak a végrehajtási rendeletre és a hivatalos katalógusra vár a piac, hogy elinduljon a felújítási roham: új lendületet kaphat az ingyenes lakossági födémszigetelés.

Nagy port kavart a héten az ingatlanvásárlás-korlátozások parlamenti megszavazása is. Július elsejétől élesedik ugyanis a „helyi önazonosság védelméről” szóló törvény, amely érdemi eszközöket ad az önkormányzatok kezébe, hogy korlátozzák a beköltözők számát az adott településre, településrészre. Az intézkedés komoly átrendeződést okozhat az ingatlanpiacon, hiszen ha például két szomszédos település közül az egyikben él valamilyen beköltözési korlátozás, a másikban nem, akkor a kereslet utóbbi felé fog orientálódni - felhajtva az árakat. De a bankok is beárazhatják a kockázatokat a hitelminősítésnél.

EZ IS ÉRDEKELHET Egy tollvonással értéktelen lesz rengeteg magyar háza, lakása? Ezt jó tudni a beköltözési korlátozásról Július elsejétől élesedik a „helyi önazonosság védelméről” szóló törvény, amely érdemi eszközöket ad az önkormányzatok kezébe, hogy korlátozzák a beköltözők számát.get

Ezen felül már a hét elején kíváncsiak voltunk arra, hogy a települések élni fognak-e a kezükbe adott lehetőségekkel: Érd és Vác önkormányzata közölte, ők már korábban is hoztak korlátozó rendelkezéseket - például a társasházépítések terén. Alsóörsön nem akarnak tovább bővülni, a közművek kapacitása is véges, így már vizsgálják a törvény adta lehetőségeket - mondta kérdésünkre a polgármester.

Ebben az országban magyar fizuból királyként lehetne élni: egy köpésre van innen, csodaszép

Albánia egyre népszerűbb célpont a magyar munkavállalók körében: vízummentesen akár 90 napra is ki lehet utazni, hosszabb tartózkodáshoz pedig munkaszerződés és tartózkodási engedély szükséges. A fizetések bruttó 200–280 ezer forintnak megfelelő összeg körül alakulnak, a jobban fizető szektorokban pedig akár 480 ezer forintos bért is el lehet érni. Ezzel párhuzamosan a megélhetés jóval olcsóbb, egy fővárosi lakás bérleti díja például már 60 ezer forinttól elérhető, és az alapélelmiszerek árai is a magyarországi szint alatt maradnak.

A 24. hétre bizony beütött a nagybetűs nyár is, úgyhogy a klímás dolgokat sem lehet tovább halogatni:

Itt a 2025-ös klíma-titok: minek a drága légkondi, ezzel a kütyüvel is simán lehűtheted a lakást

Bár rendkívül hideg május volt, amint beköszöntött a június szinte azonnal betoppant közénk a nyár és ismét terítékre kerül a magyar háztartásokban a házi klimatizáció kérdése. A legtöbben azonnal a nagyobb klímaberendezés beszerzésére esküsznek, de akadnak olyanok, akik inkább a mobilklímát részesítik előnyben - vagy nincs más választásuk, mert például az albérletbe nem szereltethetnek be komolyabb berendezést. A nagy elektronikai áruházak szerint egy minőségibb mobilklíma manapság már 100 ezer forintnál is többe kerül, és akkor még a járulékos kiegészítőkkel nem számoltunk.

EZ IS ÉRDEKELHET Milliókat szedett ki két magyar a MOHU visszaváltó rendszeréből: ez volt a trükkjük Elfogták a rendőrök azt a nőt és fiát, akik több mint 3 millió forintot csaltak ki egy kiskunhalasi áruháztól az üvegvisszaváltó automatához gyártott hamis visszatérítési igazolásokkal.

Bár a forint az euróval szemben a valóságban is elég jól muzsikált összességében a héten, mi azért Budapesten találtunk olyan kocsmát, ahol 320 forintért is váltanak. Ez persze az egész gazdaságra nézve nem reális váltási árfolyam, mégis akit érdekelne, mi lenne itthon, ha hirtelen ennyi lenne az euró, olvass el a témában a cikkünket!

Az infláció sem lassult látványosan májusban, mégis akadtak azért olcsósodó termékek is éves távlatban. Jó spórolási trükk lehet, ha valaki úgy vásárol, hogy próbál minél több "olcsóbb" élelmiszert a kosarába rakni. Ezzel sok ezer forintot is meg lehet spórolni egy-egy bevásárláson.