Lerázták magukról az inflációt a magyarok kedvencei: jól jár, aki most betáraz belőlük?

Miközben a magyar infláció újra gyorsulni kezdett, a bútorárak tovább emelkedtek – különösen az étkezőasztaloké. A KSH szerint az ülőgarnitúrák és a konyhabútorok ára is jelentősen nőtt, de ezeknél az áremelkedés üteme már mérséklődött az utóbbi hónapokban. Érdekesség, hogy az egyik legnagyobb bútorlánc kínálatában eközben több népszerű termék ára csökkent tavaly nyárhoz képest.

2025 májusában a magyar infláció 4,4% volt, ami magasabb az áprilisi értéknél az árrésstop márciusi bevezetésének ellenére. Ez arra utal, hogy az áremelkedési nyomás még nem tűnt el teljesen a gazdaságból, különösen az olyan területeken, ahol az energia-, szállítási vagy munkabérköltségek továbbra is emelkednek. A magasabb infláció azt is jelzi, hogy a belső kereslet élénkülhetett, vagy bizonyos szektorokban újra árazási hullám indult.

De mi a helyzet a bútorokkal? A KSH három termék árváltozását követi folyamatosan a hosszú listájában: az ülőgarnitúra, az étkezőasztal és a konyhabútor országos átlagárait jegyzik fel minden hónapban. És ha megnézzük a táblázatot, elég csúnya tendenciát látunk.

Az étkezőasztal (70–90 x 110–140 cm) drágult a legnagyobb mértékben a vizsgált időszakban. 2021 januárjában még 37 790 Ft volt az átlagára, míg 2025 májusára 71 970 Ft-ra emelkedett – ez több mint 90%-os áremelkedést jelent, vagyis gyakorlatilag megduplázódott az ára.

A legmeredekebb drágulás 2022 közepétől 2023 közepéig zajlott, amikor az árak évi 5–10 ezer forinttal is emelkedtek. 2024 elején kisebb visszaesés látszott, de a trend összességében felfelé tartott, és 2025 tavaszára elérte történelmi csúcsát. Ez a termék reagált a legérzékenyebben az inflációs és gyártási költségváltozásokra.

Az elmúlt egy évet vizsgálva a 2024 májusi 67 040 forintos ár 2025 májusára 71 970 forintra nőtt, ami 7,3%-os áremelkedést jelent egy év alatt, ez magasabb az általános inflációnál.

Az ülőgarnitúrák ára is meredeken emelkedett, de kevésbé látványosan az étkezőasztalokhoz képest. 2021 januárjában 225 670 Ft volt az áruk, 2025 májusában viszont 320 880 Ft, ami közel 42%-os drágulást jelent. A legintenzívebb áremelkedés itt is 2021–2023 között történt, 2023 májusára már 316 ezer forint körül járt az ár, majd 2024-ben stagnált, enyhén ingadozott. Összességében ez a termék korábban elérte az árplafont, és 2023 óta viszonylag stabil szinten maradt, csupán néhány ezer forintos eltéréssel.

2024 májusa és 2025 májusa között a sarokgarnitúra ára gyakorlatilag stagnált, mindössze 80 forintos növekedéssel 320 800 forintról 320 880 forintra emelkedett. Ez elhanyagolható változást jelent, ami azt mutatja, hogy ebben a szegmensben a korábbi áremelkedések után stabilizálódtak az árak. A gyártók vélhetően nem hárították tovább a maradék költségnövekedéseket, vagy versenyhelyzet miatt visszafogottabb árazást alkalmaztak.

A konyhabútor ára szintén jelentősen drágult, de ez inkább fokozatosan és egyenletesen történt. 2021 januárjában 43 690 Ft volt az átlagos ára, míg 2025 májusában már 71 010 Ft – ez közel 63%-os drágulást jelent. Érdekesség, hogy míg az étkezőasztalok és ülőgarnitúrák ára 2023 után stagnált vagy csökkent, addig a konyhaszekrény ára tovább nőtt, még 2025 első hónapjaiban is.

A konyhaszekrény ára az elmúlt egy évben 66 540 forintról 71 010 forintra emelkedett, ami 6,7%-os drágulásnak felel meg - ne feledjük, a májusi infláció 4,4% volt. Ez jelentős, de a termékkörben nem kirívó áremelkedés, különösen annak fényében, hogy a megelőző években jóval intenzívebb drágulás volt tapasztalható.

Összességében Bár az ülőgarnitúra ára abszolút értékben nőtt a legtöbbet (hiszen eleve drágább termék), arányaiban ez drágult a legkevésbé. A legjelentősebb áremelkedés arányosan és érzékelhetően is az étkezőasztaloknál következett be.

Érdemes megjegyezni, hogy az árváltozások mögött nemcsak a hazai infláció és a nyersanyagárak növekedése áll, hanem a forint árfolyamának alakulása is jelentős szerepet játszott. 2021 elejétől 2023 közepéig a forint számottevően gyengült az euróhoz és a dollárhoz képest, ami megdrágította az importált alapanyagokat és késztermékeket, különösen a bútoriparban, amely erősen támaszkodik külföldi beszállítókra.

Bár 2023 végétől 2024-ben és 2025-ben is a forint kissé erősödött az euróval szemben, ez már nem tudta ellensúlyozni a korábban beépült költségnövekedést, így az árak csak mérsékelten csökkentek, vagy stagnáltak.

Mi a helyzet a kedvenc IKEA-termékekkel?

Ez a nagy átlag, de vajon mennyire csapódik le ez a legforgalmasabb bútoráruházakban? Változó rendszerességgel közölt árfelmérésünk adatai alapján megnéztük, mi a helyzet most a legnépszerűbb IKEA-termékekkel - legutóbb bő egy évvel ezelőtt tettük meg ezt.

Nos, a mostanra 17 termékből álló bevásárlólistánkon (két terméket azóta nem találunk meg a netes katalógusban) igencsak meglepődtünk, ugyanis

drágulni semmi sem drágult a svéd bútorláncnál tavaly nyár óta.

Négy termék olcsóbb is lett tavaly óta, három nem is kevéssel. Tavaly óta a Brimnes ágykerest, és a kétféle Ingatorp asztal ára is 30 ezer forinttal csökkent. Sőt, ezek a termékek olcsóbbak manapság, mint 2022 óta bármikor. Mindez alább táblázatba szedve:

Világújdonságot tesztelnek Magyarországon

A svéd bútorlánc komoly fejlesztéseket hajtott végre a soroksári áruházában, amelyet április elején adtak át. Az egység a világ legnagyobb fulfillment központjává alakult, amely az online rendelések gyorsabb kiszolgálására és hatékonyabb logisztikára összpontosít. Ennek kapcsán Tolga Öncü, az Ingka Group kiskereskedelmi vezetője a Pénzcentrumnak adott interjújában kifejtette, több mint 20 milliárd forintból korszerűsítették az áruházat.

Azért indítottuk el ezt a fejlesztést Soroksáron, és szeretnénk más helyszíneken is, mert a vásárlók azt mondták nekünk, hogy kényelmesebb áruházakra, alacsonyabb árakra és több elérhető munkatársra vágynak

- magyarázta a szakember, aki szerint bár az új rendszerben rengeteg feladatot robotok látnak el az áruházban, ez nem veszélyezteti a munkahelyeket, a dolgozók árumozgatás helyett többet tudnak foglalkozni a vásárlókkal. Arról is beszélt, látható tendencia, hogy a vásárlók kezdenek visszatérni a fizikai áruházakba, de a cégnél nem tekintenek versenytársként az online és az offline értékesítésre, hiszen végső soron a vásárló dönti el, hol veszi meg a kinézett terméket.