Óriási bejelentést tett az IKEA: világújdonság debütál Magyarországon, csak egy áruházban elérhető

Az IKEA soroksári áruháza 2026-ra a világ legnagyobb fulfillment központjává alakul, amely jelentősen gyorsítja az online rendelések kiszolgálását - jelentették be az átalakított áruház kedd délelőtti megnyitóján, amelyen a Pénzcentrum is jelen volt. A közel 50 millió eurós beruházás megduplázza az áruház kapacitását, miközben digitális és interaktív elemekkel alakítja át a vásárlói élményt. Az automatizált logisztikai rendszer célja, hogy fenntarthatóbb és hatékonyabb működést biztosítson Magyarországon és a régióban.

Az IKEA soroksári áruháza 2026-ra a világ legnagyobb fulfillment központjává alakul, amely az online rendelések gyorsabb kiszolgálására és hatékonyabb logisztikára összpontosít. A beruházás közel 50 millió euró, amely megduplázza az áruház online értékesítési kapacitását, miközben a hagyományos vásárlói élményt is megtartja. Az új modell a budapesti és a magyarországi házhoz szállítási folyamatokat is jelentősen felgyorsítja - hangzott el az áruház kedd délelőtti megnyitóján, amelyen a Pénzcentrum is ott volt.

A fejlesztések során a klasszikus áruház és a raktározás újragondolásával hibrid megoldás jön létre, amely ötvözi a digitális és fizikai vásárlás előnyeit. „Folyamatosan azon dolgozunk, hogyan juthatnak el megfizethető lakberendezési termékeink minél több emberhez, mind fizikailag, mind digitálisan, a legfenntarthatóbb módon” – mondta Tolga Öncü, az IKEA Retail (Ingka Csoport) kiskereskedelmi üzleti vezetője.

A vásárlói élmény átalakításának egyik fő eleme az interaktív és digitális eszközök bevezetése, például élő chat a termékekkel kapcsolatban, szőnyegterítő projektorok és digitális kioszkok. „A soroksári áruház teljesen más, mint bármely más IKEA áruház a világon. A vásárlást új ötletek, interaktív kiállítások és a digitális élmény teszik még magával ragadóbbá” – mondta David McCabe, az IKEA Csehország, Magyarország és Szlovákia vezérigazgatója.

Az átalakítás jelentős kapacitásbővüléssel jár: az éves kiszállított csomagok száma 540 000-ről 950 000-re nő, miközben az automatizáció és a modern logisztikai megoldások csökkentik a működési költségeket és a kiszolgálási időt. Az IKEA célja, hogy fenntarthatóbb és hatékonyabb rendszert hozzon létre, amely gyorsabb kiszolgálást biztosít a régió vásárlóinak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az új működési modell más országok számára is mintaként szolgálhat a jövőben. „Magyarország kulcsfontosságú piac számunkra, és ez a beruházás biztosítja a jövőnket” – tette hozzá McCabe. Az IKEA hosszú távon abban bízik, hogy az új logisztikai rendszerrel és digitális megoldásokkal jobban kiszolgálhatja a vásárlói igényeket, miközben hatékonyabbá teszi működését.