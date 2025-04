Újabb lépésre készül a magyar kormány: további árkorlátozásokra kell készülni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az infláció letörése érdekében újabb lépésre készül a kormány: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy az élelmiszerek után a háztartási és pipere cikkekre is kiterjesztenék az árréscsökkentést. A szabályozás a drogériákra is vonatkozna, érintve többek között a DM, Müller és Rossmann üzleteket is.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy friss videóüzenetben jelentette be: a kormány vizsgálja annak lehetőségét, hogy az eddig élelmiszerekre korlátozott árréscsökkentést kiterjessze a nem élelmiszer jellegű termékekre is. A tervezett lépés célja továbbra is az infláció letörése. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A miniszter elmondta, hogy a háztartási és pipere cikkek – például mosószerek, mosogatószerek, tusfürdők, babaápolási termékek és pelenkák – az utóbbi időszakban jelentős áremelkedést mutattak, és hozzájárultak az infláció növekedéséhez. Kiemelte: bizonyos termékek esetében akár 30% fölötti árréseket is tapasztaltak, ezért indokolt az intézkedés kiterjesztése. Nagy Márton hangsúlyozta: nemcsak a termékkör bővülne, hanem az érintett kereskedelmi egységek köre is. Az új szabályozás a drogériákat is érintené, így például a DM, a Müller, a Rossmann üzleteknek is alkalmazkodniuk kellene az árréscsökkentés előírásaihoz. Minden olyan bolt, amely alapvetően háztartási cikkeket forgalmaz – akár kizárólag, akár más termékek mellett –, a szabályozás hatálya alá tartozna. A kormány várhatóan a közeljövőben dönt a kiterjesztés részleteiről.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK