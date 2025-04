Súlyos, ami kiderült a magyar húsvéti sonkákról: erről minden vásárlónak tudnia kell 2025-ben

Hagyományos, lassú pácolású, harmonikus fűszerezésű, füstölt és nem rágós. A magyarok szerint ezek a legfontosabb ismertetőjelei a tökéletes húsvéti sonkának – derült ki egy friss reprezentatív kutatásból. Azt is megtudtuk, hogy mi alapján választanak az ünnepre sonkát a magyarok, mennyire népszerűek a hagyományos húsvéti ételek és megmutatjuk, hogyan kell jól megfőzni a húsvéti sonkát. Lássuk az eredményeket!

Pár hét múlva itt a húsvét és vele együtt a tojás, a friss zöldségek, a torma, a kalács, de legfőképpen a sonka ideje. A magyarok több mint kétharmada (68%) ezeket a hagyományos ételeket fogyasztja a húsvéti ünnepek alatt – derül ki a PICK megbízásából készített országos, reprezentatív kutatásból.

Az ezer válaszadónak mindössze a negyede (25%) mondta, hogy nem jellemző náluk a sonka, kalács és a tojás ilyenkor. Érdekesség, hogy majdnem minden ötödik ember (18%) – azon belül is főleg a városi fiatalok – szeretnek a hagyományos ételek mellett kísérletezni is és minden évben próbálnak kicsit újítani a húsvéti menün.

Talán meglepő lehet, de a válaszadók több mint harmadának (36%) volt már rossz tapasztalata a sonkaválasztással. A leggyakoribb csalódást az okozta, hogy a sonkát nem lehetett szépen szeletelni (37%) vagy túl zsíros volt (29%), esetleg nem volt jó a fűszerezése (26%) vagy száraz, rágós (24%), túl sós (23%) vagy éppen sótlan (9%) volt.

Nem véletlen, hogy a felmérésben részt vevők negyede (24%) tehát úgy véli, hogy a húsvéti sonka kiválasztása kihívást jelent számukra. Ennél is többen (28%) vélik úgy, hogy a sonka az ünnep fénypontja, ami semmiképpen sem okozhat csalódást. És hogy milyen a tökéletes húsvéti sonka a magyarok szerint: hagyományos, lassú pácolású, harmonikus fűszerezésű, nem rágós, füstölt, nem túl sós, de nem is sótlan és nem túl zsíros.

Az elvárásokból is látszik, hogy a sonka az ünnepi asztal egyik legfontosabb eleme, ezért különösen fontos a megfelelő minőségű sonka kiválasztása, amivel a siker garantált. Ugyanannyian mondták, hogy csak megbízható, bevált márkát választanak a kockázatok elkerülése érdekében, mint ahányan a sonka kinézete alapján döntenek a boltban (36%-36%).

Érdekesség, hogy a sonka kiválasztási szempontokban eltérés mutatkozik a nemek között: a férfiak leginkább a megbízható, bevált márkára szavaznak, míg a nők a boltban, elsősorban a sonka kinézete alapján szeretnek dönteni. Majdnem minden harmadik válaszadó tartja fontosnak, hogy magyar gyártótól származó, magyar sonka kerüljön a húsvéti asztalra (29%) és majdnem ugyanennyien (28%) figyelnek a magas minőségre (hagyományos, lassú pácolás, minőségi alapanyag, bükkfán füstölés.). A kutatásból az is kiderül: a vásárlók mindössze 12 százalékának számít kizárólag csak az ár és külföldi, ismeretlen gyártótól sem vásárolnak szívesen (7%).

A kutatásból is látszik, hogy egyre többen keresik a hazai, magas minőségű termékeket a jól bevált márkáktól. Ez érthető, hiszen az ünnepi időszakban talán még fontosabb, hogy biztosra menjünk. A feltűnően olcsóbb vagy alacsonyabb minőségű húsvéti sonkák sok esetben csalódást okozhatnak, ami rányomja a bélyegét az ünnepi hangulatra. Ezért érdemes lojálisnak maradni a megbízható, bevált márkák sonkáihoz, amelyek garanciát jelentenek arra is, hogy valóban azt az ízélményt kapjuk az ünnepek alkalmából is, amit elvárunk

– mondta Szokolai Júlia, a Bonafarm húságazatának stratégiai és marketing igazgatója.

Ha végre megvan a tökéletes sonka, már „csak” a főzés van hátra, azonban ennek is lehetnek buktatói. Éppen ezért nem meglepő, hogy 22% biztosra megy és előnyben részesíti az olyan sonkákat, melyeket könnyű elkészíteni, nem kell áztatni, fűszerezni. Ez esetben tényleg egyszerű dolgunk van: csak tiszta, hideg vízbe kell tenni, alacsony lángon, gyöngyöző vízben főzni (kilónként legalább 1 órát), majd saját levében hagyni kihűlni, végül kivéve a főzővízből letakarva hűtőbe tenni. Utána már csak az asztalra kell tenni és begyűjteni az elismeréseket.