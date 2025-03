Egyre több a felháborodott európai vásárló: nem kérnek az amerikai tucat termékekből, így lázadnak

Aki mostanában szupermarketben jár Németországban, találkozhat egy furcsa jelenséggel: bizonyos polcokon fejjel lefelé elhelyezett termékek tűnnek fel- írja a BuzzFeed Deutschland. Ez azonban nem a véletlen műve, és nem is hanyag árufeltöltők hibájából történik. Inkább egy lassan terjedő mozgalomhoz köthető.

Egy friss Reddit-bejegyzésben például két fotó is látható: az egyiken Heinz sült babkonzervek, a másikon Philadelphia krémsajtos dobozok állnak fejjel lefelé. A poszt címe így szól: „Az emberek a városomban megértették az üzenetet.”

Majd a szerző hozzáteszi:

A képeket ma egy német szupermarketben készítettem. Láttam néhány fejjel lefelé fordított Twix csokit is. A Pringles még a helyes irányban állt.

„Buy from EU”: Az európai termékek támogatása

Akinek ez elsőre semmit sem mond, az valószínűleg nem ismeri a háttértörténetet. Ez a jelenség ugyanis a „Buy from EU” nevű mozgalomhoz köthető, amely még kevéssé ismert, de egyre több követőt szerez. A Redditen a mozgalomhoz tartozó csoportnak már több mint 180 000 tagja van. A csoport célja – saját leírása szerint – az Európában gyártott termékek és szolgáltatások támogatása.

A Capital beszámolója szerint a „Buy from EU” mozgalomból nőtte ki magát a közösségi finanszírozásból működő Go European nevű online adatbázis is, amely európai alternatívákat kínál amerikai termékek helyett. Az ötletgazda Laura Catz romániai marketingmenedzser, aki így fogalmazott: „Szeretnénk felhívni az emberek figyelmét az európai vállalatokra.” Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy kezdeményezését nem politikai állásfoglalásnak szánja. „Mi nem bojkottálunk” – mondja Catz.