Újabb árstopot lengetett be Nagy Márton: itt a bejelentés, mutatjuk a részleteket

Némileg alacsonyabb inflációt vár az év egészére nézve a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium, mint a jegybank - ez derült ki a tárca vezetőjének hétfői sajtótájékoztatóján, amelyen a Pénzcentrum is részt vett. Nagy Márton leszögezte azt is, hogy a GDP növekedési ütemének gyorsulását is várják még idén.

Az átlagkereset növekedése tekintetében a minisztrium 8,56 százalékos növekményt vár, ez a mutató a teljes nemzetgazdaságra értendő - a versenyszférában pedig 8,9 százalékos növekedést jósolnak. Nagy Márton azt is elárulta, hogy a költségvetést elkezdték készíteni, azt a Költségvetési Tanács április végén meg fogja kapni, nyárra pedig el is fogadhatják. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A tárcavezető elmondta, hogy a GDP dinamikus bővülésére is számítanak, csak idén, a harmadik negyedévben 3 százalék lehet a növekedés üteme. A legerősebb hajtóerő Nagy Márton szerint a fogyasztás bővülése lesz, igaz, hogy a jegybank magasabb jegybanki bővülést prognosztizál. Március végén és áprilisban az árrésstop is komoly indikátora lesz ennek, nyártól pedig az adómentesség is segíteni fogja mindezt. A miniszter szólt arról, hogy az élelmiszerek 7,1, a banki szolgáltatások 12,5, a távközlési szolgáltatások pedig 15,6 százalékkal lettek alacsonyabbak. A miniszter azonban elmondta, hogy most már nagyon nagy esélye van a banki díjak befagyasztásának, december 31-i szintre kell majd visszavinni a lakossági számlavezetési díjakat és kártyadíjakat, újakat pedig tilos lesz bevezetni. Elmondta ugyanakkor, hogy egyelőre még nincs dátuma a bevezetésnek, de az önkéntes árkorlátozást sem tartották a bankok, ezért látják szükségét az árstopnak ebben a szektorban. A Pénzcentrum kérdésére a miniszter azt mondta: a benzinárak valóban magasabbak most itthon, mint a régiós átlagár, azonban azt az árszabályozási megállapodást, amit a MOL-tól kért a kormány, azt a miniszter szerint egyelőre betartják. Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy hogy az amerikai kormány sokkal inkább lefelé szorítani igyekszik a benzinárat, ami hosszabb távon inkább a Brent-olaj árának további csökkenését hozhatja. A régiós átlagárakkal kapcsolatban a miniszter így inkább optimista, de nem fogják hagyni azt se, hogy akár hirtelen súlyos benzindrágulás legyen a benzin árában. A kiskereskedelmi forgalomról a miniszter azt mondta, hogy a kiskereskedelmi forgalom már a harmadik negyedévre 5 és 10 százalék közötti sávban lehet, annak ellenére, hogy most csak 3-4 százalékos ez az adat. A GDP-növekedéshez Nagy Márton szerint hozzájárulnak a hamarosan a termelést megkezdő nagyberuházások is. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A tárcavezető szólt arról, hogy a német gazdaság tavaly maga alá fektette a magyar is: a külső konjunktúra most sem javult, amikor a belső már igen. Megváltozott azonban az adósságfék-szabály, és létrehoznak egy 500 milliárd eurós alapot infrastruktúra fejlesztésére - így van remény a külső hatások változására is. Nagy Márton szerint jelenleg nem áll fenn az a helyzet, hogy újra kelljen tárgyalni a bérmegállapodást, melyet novemberen évekre előre kötöttek meg a munkaadók és a munkavállalók. A miniszter szerint folytatni kell a jövő évben 13, 2027-ben pedig újabb 14 százalékos minimálbér-emelési ütemet. Az árrésstopról a miniszter elmondta, hogy május végéig biztosan maradnak az árrésstopok, akkor viszgálják majd meg a további lépéseket. Hozzátette, hogy jelenleg nemhogy kompenzáció nincsen, vagyis az árrésstopba nem tartozó termékek nem drágultak, hanem a kiskereskedelmi szektor a beszállítókkal szemben elkezdte lenyomni az árakat. címlapi kép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA



