Kiderült, óriási baj van az önkiszolgáló pénztárakkal: nem csoda, hogy utálják a magyraok

Az önkiszolgáló pénztárak, amelyeket azzal az ígérettel vezettek be, hogy gyorsabbá és hatékonyabbá teszik a vásárlást, mára inkább problémaforrássá váltak. A technológia számos hiányossága és a vásárlói elégedetlenség miatt egyre többen kérdőjelezik meg létjogosultságát.

Az önkiszolgáló pénztárak története 1986-ra nyúlik vissza, amikor a CheckRobot nevű cég bemutatta találmányát. Az újítás ígérete szerint csökkentette volna a sorban állást, a személyes interakciót, gyorsította volna a fizetést és 60%-kal mérsékelte volna a munkaerőköltségeket.

Azonban már 1987-ben Donald F. Dufek, a Kroger Co. akkori alelnöke rámutatott egy fontos ellentmondásra: valójában a vásárlók több időt töltenek el az önkiszolgáló kasszáknál, csak szubjektív érzetük az, hogy gyorsabban végeznek, mivel maguk végzik a szkennelést - közölte a Huffpost.

Egy 2021-es felmérés szerint a vásárlók 67%-a tapasztalt már valamilyen hibát az önkiszolgáló pénztárak használata során. Ennek ellenére 85%-uk még mindig úgy véli, hogy gyorsabban végez így – ami azonban nem felel meg a valóságnak.

Az önkiszolgáló kasszák használata során számos probléma merül fel. A technológiai nehézségek mellett gyakori, hogy a vásárlók nem szkennelnek be minden terméket, vagy hibás áron kerülnek rögzítésre az áruk. A rendszer nem intuitív, és nemcsak az idősebb generáció, de a fiatalabbak számára is kihívást jelent a használata.

A lopások száma is jelentősen megnőtt: egy tanulmány szerint 65%-kal magasabb a lopási arány az önkiszolgáló kasszáknál, mint a hagyományos pénztáraknál. A megkérdezett vásárlók 15%-a bevallottan lopott már, és közel 70%-uk szerint könnyebb így eltulajdonítani az árukat.

További problémát jelent a helyhiány: míg a hagyományos kasszáknál hosszú futószalag áll rendelkezésre, az önkiszolgáló pénztáraknál korlátozott a hely a termékek szkennelésére és csomagolására. Ez arra kényszeríti a vásárlókat, hogy kevesebb terméket vegyenek egyszerre, ami több bevásárlást eredményez.

Az adatvédelmi kérdések sem elhanyagolhatóak: az önkiszolgáló kasszák rögzítik a tranzakciókat és videófelvételt készítenek a vásárlókról. Egyes üzletek arcfelismerő rendszereket is használnak, ami különösen problematikus lehet a személyiségi jogok szempontjából.

Végül, de nem utolsósorban, az önkiszolgáló kasszák valójában ingyenmunkára kényszerítik a vásárlókat, miközben az üzletek jelentős költségmegtakarítást érnek el a munkaerő csökkentésével. Nem véletlen, hogy egyes cégek, mint a Dollar General, Target és Five Below már csökkentik az önkiszolgáló kasszák számát, és új szabályozások is készülnek a rendszer használatának korlátozására.