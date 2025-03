Sokkot kaptak a magyar vásárlók a boltokban: áll a bál, erre kevesen számítottak

Ismét mozgalmas hét áll mögöttünk: alábbi összefoglalónkban összegyűjtöttük a 10. hét legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumról. Ha elolvasnád a teljes cikket, kattints a címére vagy a képes ajánlóra.

Az anyák teljes szja-mentessége a bértárgyalásnál fájhat a nőknek: kinyílhat a bérolló?!

Orbán Viktor miniszterelnök újabb adókedvezményeket jelentett be a magyar családok és nyugdíjasok számára: a két- és háromgyermekes anyák SZJA-mentességet kapnak, míg az idősek bizonyos termékek esetében áfa-visszatérítésre lesznek jogosultak. Az intézkedések jelentős hatással lehetnek a munkaerőpiaci egyensúlyra és a költségvetésre. Míg a családok számára pénzügyi könnyebbséget jelentenek, szakértők szerint a bérfeszültség növekedhet, és hosszú távon az állami bevételek csökkenése is kihívásokat okozhat. A gazdasági elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a kedvezmények munkahelyi egyenlőtlenségeket is erősíthetnek.

EZ IS ÉRDEKELHET Magyarok tömegei költöznek külföldi ingatlanokba: brutálisan megéri annak, aki időben lép Egyre több magyar érdeklődik a külföldi ingatlanvásárlás iránt, hiszen sok esetben ugyanazért az árért nagyobb vagy jobb állapotú lakást lehet venni, mint itthon.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt a boltok direkt válasza Nagy Márton árstop-ultimátumára: komoly akciók jönnek a láncoknál? Nem a kereskedők nyerészkednek, hanem akkora lett a működési költség minden egyes áruházláncnál vagy kisboltnál, hogy ezeket be kell építeni az árakba.

EZ IS ÉRDEKELHET Lehull a lepel az oroszok verhetetlenségéről: így omlott össze a hatalmas hadigépezet Oroszország katonailag távolról sem legyőzhetetlen, hiszen csak az elmúlt bő másfél évszázadban is számos katonai vereséget szenvedett.

Pisa-teszt 2025: siralmas helyzetben a magyar diákok tudása, ezzel valamit kezdeni kell

A PISA-felmérés, amelyet az OECD irányít, az egyik legnagyobb és legismertebb nemzetközi teszt a 15 éves diákok képességeinek mérésére. 2025-ben is lesz Pisa-teszt – a néhány évvel ezelőtti módosításoknak köszönhetően pedig a fókuszban a természettudományok és az ahhoz kapcsolódó környezetvédelmi, fenntarthatósági kérdések állnak. Ugyanakkor a magyar diákok olvasási, szövegértési (és egyébként matematikai) készségei is siralmasak. Hogy ez milyen kapcsolatban áll az oktatás minőségével, és hogy milyen hatással lehet a jövő dolgozóira, arról Garamvölgyi Zsolttal, a CKP oktatásstratégiai munnkacsoportjának korábbi tagjával, és Nagy Erzsébettel, a a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivőjével beszélgettünk.

EZ IS ÉRDEKELHET Olyan válság közeleg itthon, amilyen még nem volt: ezt hozhatja Donald Trump őrült terve Az USA-EU kapcsolatok megromlása okozta válságból talán még a legerősebb európai gazdaságok sem biztos, hogy kedvezően tudnak majd kilábalni.

EZ IS ÉRDEKELHET Mégis, miért szállt el a tojás ára ennyire a magyar boltokban? A magyar tojásárak az elmúlt években drasztikusan emelkedtek, és 2025 elején sem látszik egyértelmű enyhülés.

EZ IS ÉRDEKELHET Tízezrével menekülnek a magyarok az országból: aki megteheti, ide megy, nagyon megéri Az elmúlt öt évben jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyarok száma: míg 2019-ben 85 000 fő dolgozott külföldön, addig 2023-ra ez a szám 115 000-re emelkedett ez az érték.

Itt a mesterterv: az önkiszolgáló kasszák csak a kezdet, így tűnnek el a pénztárak a magyar boltokból

A kiskereskedelem jövője egyre inkább az automatizáció és a digitalizáció felé halad, de vajon tényleg eljön a pénztárak nélküli boltok kora? Kende Gábor, a Kende Retail vezetője szerint a pénztármentes technológia nemcsak kényelmesebb, de akár hatékonyabb is, miközben a bolti lopások csökkentésében és a munkaerőhiány kezelésében is szerepet játszhat. A pénztár nélküli boltok hazai innovátorával a boltok jövőjét alapjaiban befolyásoló, egyelőre sokak szerint futurisztikus megoldásról beszélgettünk. És nagyon úgy tűnik, hogy a "jövő egyre inkább a robotizált és mesterséges intelligenciával támogatott vásárlási élmény felé halad".

EZ IS ÉRDEKELHET Tisztul a kép: vendégmunkásoknak épül a 100 új gyár Magyarországon? Nagy ígéretet tett az évértékelőjén Orbán Viktor miniszterelnök azzal, hogy száz új gyár építése kezdődik meg az idén.

EZ IS ÉRDEKELHET Kritikus a helyzet: csak az árcsökkentés mentheti meg a kultikus magyar éttermeket? Az Országos Étterem Hét elsődleges célja, hogy kedvező áron mutassa meg a hazai vendéglátás legjobbjait, hosszabb távon is komoly hatása van az iparágra.

EZ IS ÉRDEKELHET Érik az új világrend: új nagyhatalom van születőben az USA, az oroszok és Kína árnyékában Optimista forgatókönyvek szerint Afrika az elkövetkező évtizedekben látványos fejlődésen megy keresztül és ezzel sokat fog lendíteni a világgazdaság szekerén.

Sokkot kaptak a magyar vásárlók a boltokban: ezt még ők se várták volna, áll a bál

Úgy látszik Magyarország kifejezetten rákapott az inflációra – nem elég, hogy 2022-2023-ban is az európai átlagot messze felülmúló volt a hazai pénzromlás mértéke, de az utóbbi hónapok adatai alapján is azt mondhatjuk, hogy szép lassan ismét érezhető mértékűre gyorsul az árindex emelkedése. Természetesen az infláció meglódulása nem csak magyar jelenség volt, az árak emelkedése a világ más országait is sújtották kisebb-nagyobb mértékben. Tény azonban, hogy az európai uniós átlaginfláció lényegesen alacsonyabb volt a hazainál. Az alábbiakban annak számoltunk utána, hogy mennyibe kerülnének a legalapvetőbb élelmiszerek akkor, ha a magyarországi infláció mértéke is az uniós átlaggal megegyező méretű lett volna.

Ide menekülnek a horror ingatlanárak elől a kispénzű magyarok: tényleg megéri belevágni?

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 616 989 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 141 676 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A zártkerti ingatlanok piaca egyre több vevőt vonz, különösen azokat, akik a magas ingatlanárak miatt keresnek alternatív megoldást, vagy éppen azért, mert nem jogosultak a különféle támogatott hitelekre – mondta a Pénzcentrumnak Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint ezek az ingatlanok sokszor nehezen eladhatók, mert beépíthetőségük és közműellátottságuk korlátozott. A vevők között megtalálhatók azok, akik hobbykertként vagy befektetésként vásárolnak. Az ilyen ingatlanok árai lokációtól függően jelentősen eltérhet. A legdrágább zártkertek a Balaton környékén és Pest megyében találhatók, akár 1,5 milliárd forintos áron is elkelhetnek. Lipták Zsusa, a Zenga ügyvezetője pedig többek között azt emelte ki, alapos tájékozódás nélkül könnyű rossz döntést hozni, sok esetben még az ilyen ingatlanok tulajdoni viszonyai is kuszák, és bizony a hitelezhetőség szempontjából a minősítés sem mindegy.

EZ IS ÉRDEKELHET Ők a fogászatok legalulfizetettebb rétege: aprópénzért güriznek, ez a fogtechnikusok élete A fogtechnikusok kulcsszerepet játszanak a fogpótlások és egyéb fogászati eszközök elkészítésében, hozzájárulva a páciensek szájüregi egészségéhez és esztétikumához.

EZ IS ÉRDEKELHET Eltűnhet jelenlegi formájában a Wise, Revolut? Ez áll az ügy hátterében A technológiai fejlődés következtében az elmúlt egy-másfél évtized folyamán jelentős átalakuláson ment át a pénzügyi szektor.

Újra beköszönthet a sztrájkmozgalmak kora Magyarországon: ezt sok dolgozó nem tűri tovább, lépni fognak

Áprilisra sztrákot hirdettek a köztisztviselők, melynek elsődleges célja a hivatalokban dolgozók fizetésének emelése. Az elmúlt években belengetett buszos sztrájk, vagy az úgynevezett "kukássztrájk" is eredményes volt a fővárosban, és nem olyan régen a taxis sztrákról is felröppentek a hírek. Más lehet a hatása egy ilyen munkabeszüntetésnek, mint egy tüntetésnek, tömegdemonstrációnak. Míg utóbbinak is célja, hogy felhívják a figyelmet egyes hivatásokban dolgozók, vagy nagyobb társadalmi csoportok kedvezőtlen helyzetére, de maximum a közlekedést befolyásolja, addig a sztrájk kiesett munkaórákkal és gyakran fennakadásokkal jár. A Pénzcentrum most megvizsgálta, hogy alakult az évek során a sztrájkok száma, kiment-e a divatból vagy elfelejtődött-e ez az érdekérvényesítő forma, és hogy mit enged jelenleg a sztrájkjog Magyarországon.

EZ IS ÉRDEKELHET Teszten Elon Musk új csodafegyvere: Európa kedvenc autója lesz az új Tesla Model Y is? Elsők között tesztelhette a Pénzcentrum a Tesla világújdonságát, a ráncfelvarrott Model Y-t. Jót tett az autónak, hogy a gyártó külsőleg elengedte a "nagy Model 3" koncepciót.

EZ IS ÉRDEKELHET Magyarok milliói kerülhetnék el a szenvedést 2025 tavaszán: erre kell most különösen figyelniük A különféle pollenek egész évben okozhatnak kellemetlen tüneteket, amelyekre néhány figyelmetlenséggel könnyedén rá is segíthetnek az allergiások.

EZ IS ÉRDEKELHET Új program indult: bevezethetik a 13. havi fizetést ezeken a munkahelyeken a falusi Magyarországon A 3 millió forintos kocsmatámogatási program falusi viszonylatban egyhavi teljes fizetést jelent, a munkabérre fordítják a vállalkozások.

December 24. csak a kezdet: 7 új munkaszüneti nap jöhet itthon, ha ezt meglépik, milliók örülnének

Az ünnepnapok nemcsak a történelmi emlékezet szempontjából fontosak, hanem a mindennapi életünk ritmusát is meghatározzák – nem véletlen, hogy egyre többen teszik fel a kérdést: miért nincs több munkaszüneti nap Magyarországon? Az Európai Unió országaihoz viszonyítva ugyanis a sereghajtók között vagyunk, és bár a kormányzat gazdasági okokra hivatkozva elutasítja az újabb szabadnapokat, mint például a december 24-e, úgy látszik, lenne hová bővíteni a munkaszüneti napok számát. Vajon tényleg veszélyeztetné a gazdaságot, ha december 24-ét is munkaszüneti nappá nyilvánítanák? És milyen hatásai lehetnek még több ünnepnapnak? Lehetne például emléknapja az Aradi vértanúknak, a Soproni népszavazásnak vagy éppen a Nándorfehérvári győzelemnek is.