Ez lesz a magyar önkiszolgáló kasszák sorsa: lábon lövik magukat a boltok, ez minden vásárlót érint

Az önkiszolgáló pénztárgépek elterjedésével párhuzamosan nő a bolti lopások száma, ami jelentős veszteségeket okoz a kiskereskedőknek. Ők azonban ennek ellenére a nagyobb forgalom reményében továbbra is előnyben részesítik ezeket a rendszereket, de hogy meddig maradnak velünk a robotkasszák, nagy kérdés.

Az önkiszolgáló pénztárgépek növekvő népszerűsége a kiskereskedelmi szektorban jelentős veszteségeket okoz a boltoknak. Egy friss felmérés szerint a vásárlók közel 14%-a bevallotta, hogy lopott már szándékosan az önellenőrző pénztárnál. A Grabango, a pénztárgép nélküli technológia vezető szolgáltatója által végzett elemzés rámutat arra, hogy az önkiszolgáló pénztáraknál 21-szer nagyobb eséllyel történik lopás, mint a hagyományos kasszáknál.

Nem minden esetben történik szándékosan a lopás; sokszor előfordulnak becsületes hibák is. Egy korábbi LendingTree felmérés szerint minden ötödik vásárló véletlenül viszi el termékeket fizetés nélkül. A Z generáció tagjai között, valamint és az évi 100 ezer dollár feletti jövedelemmel rendelkezők körében magasabb a lopások aránya.

Forr a hangulat a robotkasszák körül sok vásárló egyáltalán nem örül. Persze mások meg igen, viszont nagy többségében a nyugdíjasoknak, főleg az idősebbeknek akkor is gondot jelenthetnek ezek a szerkezetek, ha egyébként nem zsigerileg óckodnak tőlük. Bár az önkiszolgálók kasszák gombamód szaporodnak a magyar boltokban is, ennek nagyon. Persze mások meg igen, viszont nagy többségében a nyugdíjasoknak, főleg az idősebbeknek akkor is gondot jelenthetnek ezek a szerkezetek, ha egyébként nem zsigerileg óckodnak tőlük.

Az újabb technológia alkalmazása egy lehetséges megoldás erre a problémára: a Grabango vezérigazgatója szerint automatizált rendszereik segíthetnek csökkenteni a lopásokat, mivel pontosan nyomon követik, mit vesznek meg a vásárlók írja a Business Insider.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt az ítélet: óriási probléma van az önkiszolgáló kasszákkal a fogyasztóvédelem szerint A fogyasztóvédelmi hatóság elnöke szerint nincsenek tekintettel azokra, akik nem tudják egyedül kezelni ezeket az eszközöket.

Ennek ellenére a Walmart és a Costco is változtatott önellenőrző stratégiáján az áruveszteség növekedése miatt. Az önkiszolgáló rendszerek használatakor tapasztalt veszteség aránya körülbelül 4%, ami jelentős az iparági átlaghoz képest. A technológiai problémák mellett gyakoriak az emberi hibák is, például téves termékazonosítás vagy alkoholvásárlás során fellépő korhatár-ellenőrzési nehézségek. Ezek a problémák tovább bonyolítják a robotpénztárak használatát.

Összességében látható, hogy bár az önkiszolgáló pénztárak kényelmet és gyorsaságot ígérnek mind a vásárlóknak, mind a kiskereskedőknek, komoly kihívást jelentenek az áruveszteség és a bolti lopások tekintetében. Ennek eredményeként egyre több üzletlánc dönthet úgy, hogy korlátozza vagy teljesen eltörli ezeket a rendszereket üzleteiben.

Szeretjük az önkiszolgáló kasszákat?

Miközben az elkövetkező években még mindig nagyon nagy ütemben fognak terjedni a robotkasszák, addig már most vannak olyan kutatások, amik azt mutatják, ennek a vásárlók nem biztos, hogy annyira örülnek. A legfrissebb adatok szerint, a robotkasszás üzletek iránt a vásárlóknak kisebb a hűsége, és egyre többen, egyre szívesebben térnek vissza olyan üzletekbe vásárolni, ahol hagyományos kasszák vannak. A megoldás ilyen téren egyfajta hibrid modell lenne, ám a vásárlókat rendkívül megosztja a téma, ahogy az a Pénzcentrum felméréséből is látszik.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Pénzcentrumon évek óta foglalkozunk a magyar vásárlókat nagyjából fele-fele arányban rendkívül megosztó témával. Egy éve, mikor legutóbb olvasóinkat kérdeztük a témában, az jött ki, hogy a majd 13 ezer szavazatból 3400-an voltak azok, akik abszolút szeretik az önkiszolgáló kasszákat, miközben 2000-en azok, akik szerint egyenesen be kellene azokat tiltani. Igen ám, de további 3200-an voltak azok is, akik egyértelműen azt mondák, nem szeretik ezeket a kasszákat, ezért ha tehetik, nem is használják őket.