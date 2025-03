Luxus egészségtudatos ételekkel bővül az online rendelhető kínálat: mit lépnek a versenytársak?

Jelentősen bővíti exkluzív együttműködését a brit Marks & Spencer márkával a Rohlik-csoport, a hazai Kifli.hu online szupermarket anyavállalata. A vásárlók mostantól a Marks & Spencer több mint félezer legnépszerűbb termékét érhetik el a Kifli.hu-n.

Több, mint 500 minőségi termékkel bővíti kínálatát a brit Marks & Spencerrel együttműködésben a Rohlik-csoport, illetve ennek részeként magyarországi leányvállalata, Kifli.hu. Európa vezető online élelmiszer-kereskedője – a cseh Marks & Spencer üzleteken kívül – az egyetlen online kiskereskedővé válik Közép-Európában, amely vásárlói számára elérhetővé teszi a brit márka ikonikus csemegéktől az egészségtudatos élelmiszerekig terjedő kínálatát.

A kibővített választék részeként az M&S ikonikus termékei is elérhetők lesznek a Kifli.hu-n, köztük a vásárlók kedvencei, mint a Percy Pig és Colin the Caterpillar édességek. A klasszikus brit finomságok – kekszek, csokoládék, lekvárok, öntetek és fűszerek – mellett teák, kávék, müzlik és egészséges snackek is helyet kapnak a kínálatban. A fagyasztott termékek között prémium fagylaltok, halételek és zöldségek is megtalálhatók, valamint az ételallergiások és speciális étrendet követők számára is kínál megoldást az M&S vegán Plant Kitchen és gluténmentes Made Without termékcsaládja. A termékeket úgy válogatták össze, hogy a brit konyha legjavát kínálják a vásárlóknak – legyen szó a finomságokról vagy a mindennapi, alapvető élelmiszerekről, az online rendelés kényelmével és gyorsaságával.

A Marks & Spencer kibővített termékválasztéka a klasszikus brit kedvencek mellett kiemelt figyelmet fordít az egészséges táplálkozásra. A Good Gut márka Gut Ball terméke például mandulavajat, datolyapasztát és almaszószt tartalmaz, kalciummal és D-vitaminnal dúsítva támogatja az emésztőrendszer egészségét. A Brain Food széria Mixed Berry Bar és a Brain Food Granola Super Seeded terméke pedig vasat és cinket tartalmaz, hogy támogassa az agy megfelelő működését. Mindkét terméken megtalálható a Marks & Spencer „Eat Well” jelzése, amelyet a kiegyensúlyozott táplálkozást szavatoló termékek kapnak meg.

A Rohlik-csoport és a brit márka exkluzív együttműködése értelmében a termékek csak a Kifli.hu felületén érhetők el Magyarországon. A kibővített kínálatból mostantól válogathatnak a vásárlók az online szupermarketben, akár 90 perces kiszállítással.

„Folyamatos küldetésünk, hogy a lehető legjobb termékeket hozzuk el vásárlóinknak, akár a helyi termelők, akár a nemzetközi, akár prémium saját márkáink árucikkeiről legyen szó” – mondta Szalma Rita, a Kifli.hu kereskedelmi igazgatója. „A Marks & Spencer kiemelkedő minőségű termékkínálatának bővítése is része ennek a törekvésnek, büszkék vagyunk rá, hogy Magyarországon egyedüliként kínálhatjuk ezeket a Kifli-közösségnek” – tette hozzá.