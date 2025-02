Egyre kevesebb magyar választja a sorbanállást: így kerülik ki a hosszú várakozást az élelmesek

A készételek iránti kereslet folyamatosan nő, a vásárlók több mint 12 százaléka rendszeresen választ ilyen terméket a Kifli.hu kínálatából. A kategória jelenleg közel 200 terméket tartalmaz, a kínálat 2-3 hetente frissül, hogy változatos, innovatív megoldásokat kínáljon. A legnépszerűbbek az alaplevek és a klasszikus készételek, miközben az idei év egyik fő fejlesztése a kifejezetten gyermekeknek szánt termékkínálat lesz.

A vásárlók több mint 12 százaléka rendszeresen választ ezekből a termékekből, amelyek kínálata jelenleg 194 terméket tartalmaz, köztük szendvicseket, leveseket, alapleveket, pizzákat, friss tésztákat, vegetáriánus és húsos készételeket, salátákat, valamint félkész ételeket. A termékpaletta 2-3 hetente frissül, emellett a szezonális kínálat is nagy hangsúlyt kap: húsvétkor, a nyári grillszezonban és karácsonykor is különleges ajánlatokkal bővítik a választékot.

Egyre nagyobb fókuszt kapnak a speciális étrendek is, hogy a tudatos vásárlók is megtalálják a számukra megfelelő opciókat. A kategória legnépszerűbb választásai az alaplevek és a klasszikus készételek, de a kínálatban már elérhetők vegán, vegetáriánus és alacsony kalóriatartalmú alternatívák is, amiket szintén egyre többen tesznek a kosarukba.

A vállalat kiemelten támogatja a hazai termelőket, ezért olyan márkák is helyet kapnak a kínálatban, mint a Falukrém, a Thallo Food vagy Heppy Chef. A választék egyik különlegessége a Fruccola prémium minőségű kínálata. A Kifli.hu egyedi kínálatában olyan exkluzív termékek is megtalálhatók, amelyek más kereskedőknél nem elérhetők. Ilyenek például a csak a Kiflinél elérhető The Green Garden ultra friss vegán készételei, a prémium olasz Benfatto termékek vagy a Sushitime különleges fogásai.

De a nemzetközi ízek kedvelői sem maradnak választék nélkül, hiszen a kínálatban ázsiai, olasz és mediterrán fogások is választhatók. A Kiflinél kaphatók a CooKit termékei is. A fogásokat egy többszörösen díjazott cseh séf receptjei alapján készítik, ezek a termékek prémium minőséget, eredeti ízeket, egészséges, friss alapanyagokat kínálnak, megbízható beszállítóktól.

Az idei év egyik újdonsága a gyermekek számára készült termékkategória fejlesztése. „Ezzel a kínálattal a szülőknek szeretnénk kényelmes és tápláló megoldásokat nyújtani. Partnereink révén olyan készételeket hozunk el, amelyek egyszerre finomak, kiegyensúlyozottak és könnyen tálalhatók – így a családoknak több idejük marad egymásra” — mondta el Szalma Rita, a Kifli.hu kereskedelmi igazgatója.

A készétel kategória fejlődése egyértelműen a kényelmi ételek iránti növekvő kereslet és az egészségtudatos táplálkozás iránti igény találkozására épül. A Kifli.hu célja, hogy továbbra is innovatív, változatos és egészséges alternatívákat kínáljon, figyelembe véve a tudatos vásárlói igényeket.

Hogyan muzsikál Magyarországon a visszaváltási rendszer?

Az új visszaváltási rendszer bevezetése Magyarországon 2024 egyik legjelentősebb fenntarthatósági lépése volt, amely gyakorlatilag minden vásárlót érint. Az üveg-, műanyag- és fémdobozos italtermékekre kiterjesztett 50 forintos visszaváltási díj célja, hogy ösztönözze a lakosságot az italos csomagolások visszavitelére és az újrahasznosítás előmozdítására. Az automatizált visszaváltás bevezetésétől kezdve azonban megoszlanak a vélemények: sokak számára gördülékenyen működik, míg mások szerint még bőven van hová fejlődni, sőt sokan vannak azok is, akik egyenesen gyűlölik a rendszert.

A Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös kutatása éppen ezekre a kérdésekre kereste a választ: hogyan látják a rendszer működését a hétköznapi emberek? Mik a legnagyobb kihívások, és mely területeken tapasztalható előrelépés? A kérdőíves kutatás célja, hogy őszinte képet kapjunk a magyar lakosság tapasztalatairól és véleményeiről – függetlenül attól, hogy valaki aktívan használja az új rendszert, esetleg másra bízza a visszaváltási teendőket, vagy éppen elutasítja azt. Éppen ezért fontos, hogy a válaszadó ne akarjon megfeleni senkinek, csak őszintén mondja el a véleményét. A kutatás eredményeiről a Pénzcentrum oldalain fogunk beszámolni. Előre is köszönjük, hogy válaszaival segíti kutatásunkat.