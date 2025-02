Valódi csúcsterméket akcióz a Lidl: roham indulhat a boltokba, mindenki ezeket fogja keresni

Háztartási sikertermékeket akcióz a Lidl, a The Pink Stuff tisztítószer mellett a Scrub Daddy termékei is kikerülnek a polcokra. Utóbbi vállalat az amerikai Cápák között legnagyobb sikertörténete, 13 évvel ezelőtt a milliárdos befektető, Lori Greiner 200 ezer dollárért szerzett benne 20 százalék részesedést, mára a szivacsóriás 250 millió dollárt ér.

Háztartási sikertermékeket akcióz csütörtöktől a Lidl, melyek között megtalálhatóak a hatékony szivacsok és tisztítószerek, amelyek elengedhetetlenek a mindennapi takarításban.

Ezek az eszközök lehetővé teszik, hogy otthonaink gyorsan és eredményesen szabaduljanak meg a makacs foltoktól és szennyeződésektől, ezáltal növelve a tisztaságot és az életminőséget. Emellett a közösségi médiában is nagy sikernek örvendenek, mivel elégedett felhasználók osztják meg tapasztalataikat, ami tovább erősíti a termékek iránti bizalmat és a márka hírnevét.

Rózsaszín, rengetegen imádják

A The Pink Stuff tisztítópaszta (850 g) 1 999 forintért érhető el, és univerzális tisztítóerejének köszönhetően konyhában, fürdőszobában és egyéb felületeken is kiválóan használható.

A The Pink Stuff tisztítószert egyébként egy brit cég, a Star Brands fejlesztette ki, amely már a 20. század közepe óta foglalkozik háztartási tisztítószerek gyártásával. A márka kezdetben elsősorban a helyi piacra szánt termékeket kínált, de a közösségi média térnyerésével a The Pink Stuff világszerte népszerűvé vált. A sikert nagyban elősegítette, hogy sok háziasszony és takarítási influenszer megosztotta a tapasztalatait a paszta kivételes folteltávolító erejéről, valamint arról, hogy milyen könnyedén varázsol csillogóvá szinte bármilyen felületet. Ez a „csodapaszta” néhány év alatt hatalmas rajongótábort szerzett, és ma már több országban is elérhető, köztük Magyarországon is.

A The Pink Stuff név mára egy egész termékcsaládot takar, amelyben a legismertebb a sűrű, rózsaszín paszta, de létezik folyékony tisztítószer, krém, szórófejes (spray) változat és speciális WC-tisztító is. A termékek fő erőssége, hogy a makacs zsírfoltokat, vízkövet és különféle lerakódásokat is hatékonyan eltávolítják, mégis kíméletesek a felületekkel. A The Pink Stuff tisztítószerei így a konyhától a fürdőszobán át egészen a szabadtéri grill tisztításáig sokoldalúan bevethetők, miközben jellegzetes rózsaszín megjelenésük miatt könnyen megkülönböztethetők más márkák termékeitől.

Az amerikai Cápák között legnagyobb sikertörténete

Hasonlóan hatékony a Scrub Daddy Tangerine tisztítópasta (500 g), amely szintén 1 999 forintba kerül, és narancsolajos formulájának köszönhetően különösen jól oldja a zsíros szennyeződéseket. Ha egy erőteljesebb tisztítószerre van szükség, érdemes lehet kipróbálni a Scrub Daddy Powererase Gel-t (160 g), amely 2 599 forintos áron kapható, és makacs foltok eltávolítására fejlesztették ki.

A Scrub Daddy Essentials szivacs (1 699 Ft) hőmérsékletérzékeny anyagból készült, így hideg vízben kemény marad a súroláshoz, míg meleg vízben puhábbá válik a kíméletesebb tisztítás érdekében. Ha extra erős súrolásra van szükség, a Scrub Daddy Eraser Daddy szivacs (2 db/csomag) lehet jó választás 2 499 forintért, amely tízszer erősebb tisztítóhatással rendelkezik a hagyományos szivacsokhoz képest. Emellett kapható a Scrub Mommy Original Pink szivacs is 1 699 forintért, amely kétoldalas kialakításával egyszerre nyújt hatékony súrolást és nedvszívó puhaságot.

A Scrub Daddy sikertörténete 2012-ben kezdődött, amikor Aaron Krause, az amerikai feltaláló és vállalkozó kifejlesztett egy különleges, hőmérsékletre érzékeny anyagból készült mosogatószivacsot. Eredetileg autóápoláshoz használt szivacsokon kísérletezett, míg rá nem jött, hogy a véletlenül létrejött, mosolygós arcformára vágott darab kiválóan alkalmas háztartási súrolásra is. A termék hamar népszerű lett a barátok és ismerősök körében, majd Krause úgy döntött, komolyabb szintre emeli az ötletét.

A márka akkor robbant be igazán a köztudatba, amikor 2012-ben megjelent a Shark Tank című amerikai televíziós műsorban (a magyarországi Cápák között ezen licenszen alapul). Krause prezentációja lenyűgözte a zsűrit, különösen Lori Greinert, aki végül üzleti megállapodást kötött vele. 200 ezer dollárt (mostani árfolyamon majdnem 77 millió forintot) invesztált a vállalkozásba - ennyi pénzért 20 százalékot szerzett a cégben, a befektetése pedig sokszorosan megtérült.

A Scrub Daddy szivacs a műsor után rövid időn belül hatalmas sikert aratott: a vásárlók imádták a hideg vízben keményebb, meleg vízben puhább, mosolygós arccal ellátott szivacsot, amely nem karcolja a felületeket, mégis hatékonyan tisztít.

Azóta a cég jelentősen bővítette termékpalettáját, és ma már többek között Scrub Mommy, Eraser Daddy és különböző tisztítószerek is szerepelnek a kínálatban. A Scrub Daddy márka világszerte ismertté vált, és számos országban forgalmazzák a termékeit, köztük Magyarországon is. A vállalat sikere bizonyítja, hogy egy egyszerű, de nagyszerű ötlet – mely a megfelelő marketingtámogatással párosul – képes óriási üzleti sikert elérni, és mára a háztartási tisztítószerek és eszközök piacának egyik meghatározó szereplőjévé válni.

Később maga Lori Greiner is úgy fogalmazott, hogy a Scrub Daddy volt élete egyik legjobb befektetése. A csúcsmilliárdos 1 millió dolláros cégértéken szállt be 13 évvel ezelőtt. A vállalat értékét 2025-re 250 millió dollárra (kb. 96 milliárd forint) becsülik és a tavalyi évben a bevétel elérhette a 340 millió dollárt, azaz több mint 130 milliárd forintot.

