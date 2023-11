Már itthon is kapható az amerikai házisszonyok kedvenc konyhai kiegészítője

Már magyarországi szupermarketekben is kapható Amerika kedvenc szivacsa, a Scrub Daddy-termékcsalád. Különlegessége, hogy olyan speciális anyagból készül, amely hőre reagál. Hideg vízben kemény, forró vízben pedig lágyabb lesz, ez a tulajdonság lehetővé teszi, hogy a szivacs különböző felületeken és anyagokon hatékonyan tisztítson anélkül, hogy kárt okozna.

Már Magyarországon is kapható a Scrub Daddy-termékcsalád, amely Magyarországon még annyira nem ismert, de az USA-ban igazi sikertörténetet jártak be a háztartási tisztítóeszközök. A legismertebb termékük a Scrub Daddy nevű szivacs, amely speciális anyagból készül, így hőre reagál. Hideg vízben kemény, forró vízben pedig lágyabb lesz, ez a tulajdonság lehetővé teszi, hogy a szivacs különböző felületeken és anyagokon hatékonyan tisztítson anélkül, hogy kárt okozna.

Ennek továbbfejlesztett változata a "család" másik tagja, Scrub Mommy, ez két különböző anyagból készül, egyik fele mikroszálas, amely hatékonyan eltávolítja a szennyeződéseket, a másik fele pedig ugyanaz a hőre lágyuló szivacs, mint a Scrub Daddy.

A két húzótermék mellett tucatnyi más tisztítóeszközt forgalmaznak az Egyesült Államokban, és néhány webshopban már itthon is lehetett találkozni a termékekkel. Most viszont egy videó tanúsága szerint Amerika kedvenc szivacsa az Intersparban is kapható 1699 forintos darabáron. Egyébként a szivacsokból a Kifli.hu-ról is lehet rendelni, 1750 forintért.

Az amerikai Cápák között legnagyobb dobása

A márka 2012-ben indult el a siker útján, amikor az alapító, Aaron Krause szintet szeretett volna lépni, komolyabb amerikai üzlethálózatokban is megjelenni a termékekkel. Így vitte be vállalkozását a Shark Tank című műsorba, amely gyakorlatilag ugyanaz, mint a Magyarországon futó Cápák között - persze, sokkal nagyobb pénzek repkednek.

A Scrub Daddyben az amerikai teleshopok királynője, Lori Greiner látta meg a fantáziát, a befektető végül 200 ezer dollárt (mostani árfolyamon majdnem 70 millió forintot) invesztált a vállalkozásba - ennyi pénzért 20 százalékot szerzett a cégben, a befektetése pedig sokszorosan megtérült. Később maga a csúcsmilliárdos is úgy fogalmazott, hogy a Scrub Daddy volt élete egyik legjobb befektetése.

Ugyanis 2023-ra a vállalat értékét 310 millió dollárra (kb 107,5 milliárd forintra) becsülik, és a cég árbevétele meghaladja az évi 82 millió dollárt (kb. 27,7 milliárd forint). 2023 elején a vállalat szerződést kötött az Unileverrel, ami meggyorsította a nemzetközi terjeszkedést is.

Tehát 11 évvel ezelőtt Lori Greiner még 1 millió dolláros (mai árfolyamon kb. 347 millió forintos) cégértéken szállt be, mára részesedése a 310 milliós értéket figyelembe véve 61 millió dollárt (majdnem 22 milliárd forintot) ér.

Egyre komolyabb cégek jelentkeznek a Cápák közöttbe

Mint Máté Kriszta, a Cápák között producere korábbi interjúnkben elárulta, itthon már javában zajlik a casting a 7. évadba. Kifejtette, egyre tudatosabbak a vállalkozók, - ahogy mi maguk között hívjuk őket, a Kishalak -, és akik jönnek, tudják, milyen kérdésekre számíthatnak, pénzügyileg egyre tudatosabbak.

Egyre komolyabb cégek is megpróbálják, mert tudják, hogy megéri nekik akkor is, ha nem kapnak a műsorban befektetést. Sok olyan vállalkozás van, amelyik a műsor után talált befektetőt, és azt hiszem, és talán elvétve van olyan is, aki megbánta. De a vállalkozók rátermettségét talán az is mutatja, ahogy egymásra találnak a cápás-vállalkozások

- sorolta. A műsor köré is olyan partnereket igyekeznek gyűjteni, akiknek dolguk van a vállalkozásokkal, vállalkozásfejlesztéssel. Saját tartalmakat, termékeket fejlesztenek, együtt dolgoznak, gondolkodnak a vállalkozókkal, a különdíjaikkal megváltoztatják a vállalkozások dinamikáját.

Speciális üzleti-kommunikációs tervvel nyúltunk a formátumhoz, hogy piacképes legyen a televíziós kínálatban. Ez lett a Cápák között üzleti ökoszisztémájának stratégiája. Ebbe léptek bele a vállalkozók. Ebben az üzleti környezetben, amelyet nyilván sok befektető is néz, olyan üzleti potenciálhoz jut, juthat, aki részt vesz benne, ami akár évekkel is felgyorsítja a vállalkozás növekedését

- tette hozzá.