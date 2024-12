Airfryert vennél karácsonyra? Ne nyúlj mellé: 69 terméket teszteltek, itt az eredmény

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A forrólevegős sütőket mindenki másért szeretheti. Egészségesebben, minimális olajjal készíthetjük el benne az ételt, kisebb adagot is tudunk sütni, arról nem is beszélve, hogy nem árasztja el a konyhát az égett olaj szaga, és legtöbbször gyorsabban is „dolgozik”, mint a hagyományos sütő. Ezek nem elhanyagolható szempontok, pláne az ünnepek közeledtével, ha mondjuk nagyobb mennyiségben kell elkészíteni a sült krumplit vagy akár a csokitortát. Azonban termék és termék között is van különbség, nem csupán árban. Hogy melyikkel járunk a legjobban, kiderül a Tudatos Vásárlók Egyesületének legfrissebb terméktesztjéből, amelyben a fent említett két népszerű ételt is elkészíttették az összes tesztalannyal.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi szervezetekkel együttműködve 23 márka – Ariete, Cecotec, Cosori, Domo, Electrolux, Eta, Haier, Lauben, Ninja, Nutribullet, Panasonic, Philips, Princess, Rohnson, Russell Hobbs, Sencor, Severin, Taurus, Tefal, Tesla, Tristar, Ufesa, Xiaomi – 69 forrólevegős sütőjét tesztelte laboratóriumban. Ebből 16 dupla kosaras és 1 sütőtálcás típus. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A pontozás során a legnagyobb súllyal a sütés minőségét vették figyelembe, hiszen mégiscsak ezért vásárolunk ilyen terméket. Ezen felül vizsgálták az energiafogyasztást, hogy mennyire felhasználóbarát a mindennapi használat, a termékek minőségét, illetve, hogy mennyire biztonságosak és mennyire zajosak. EZ IS ÉRDEKELHET Mi történt a magyar konyhák legnagyobb sztárjával? Nem kell már itthon az airfryer, ez jön helyette Bár még ott van a szeren, némileg apad a magyarok szenvedélye az airfryerek iránt. Kiderült, a készülék teljesítménye nagyon eltérő lehet attól függően, hogy mit sütünk benne vagy, hogy milyen mennyiségben. A sütési teljesítményt krumpli, csirkecomb, bagett, quiche és csokitorta sütéssel is tesztelték. Az elkészítési időt is mérték, illetve az elkészült ételek érzékszervi vizsgálaton is átestek. A Panasonic NF-CC600AXE forrólevegős sütővel készült ételek esetében a csirkecombot és a csokitortát remekre értékelték, míg a bagett átlagos, a sült krumpli elégséges, a quiche pedig a leggyengébb pontszámot kapta. Sőt. Akár ugyanazon termék is különböző minőségű sült krumplit készített attól függően, hogy mennyi sült benne (optimális és maximális mennyiség is készült a gépekben). Jellemzően az optimális mennyiséggel boldogultak jobban, mint például a Philips 5000 series connected XXL HD9285/93, de akadtak olyan sütők is, amelyek mindkét esetben ugyanazt a minőséget tudták biztosítani, mint például a Tefal EY2453 Easy Fry Max Forest. Ez fontos szempont, ha rendszeresen nagyobb mennyiséget készítenénk, és az elkészült sült krumpli minőségéről se mondanánk le. A vizsgált modellek kivétel nélkül megfeleltek az előírásoknak elektronikai szempontból. Termikus biztonság szempontjából sem bukott el egy tesztelt termék sem. Azonban akadtak forrólevegős sütők, melyeknek bizonyos részei érzékelhetően felmelegedtek. A Cecotec Cecofry Full Inox 5500 PRO szerepelt e tekintetben a leggyengébben, esetében a kezelőpanel műanyag felülete 66,6 °C-ig hevült. Összességében 18 terméknél tapasztalták, hogy az ideálisnál kicsit jobban felmelegedtek. Akár kétszeres vagy háromszoros különbségek is lehetnek a fogyasztási értékek között azonos feladatok elvégzése során. Ami rendszeres használatot feltételezve már szemmel látható költséget jelenthet a hó végi villanyszámlánkon. Sült krumpli készítése során a következő legkisebb és legnagyobb fogyasztási értékeket mérték: Energiafogyasztás – maximális mennyiségű sült krumpli: 49,1 – 106 Wh/100g

Energiafogyasztás – optimális mennyiségű sült krumpli: 54,2 – 97 Wh/100g Érdemes úgy választani, hogy a fogyasztási értékek mellett a sütési eredmények is jók legyenek, hiszen hiába fogyaszt keveset a forrólevegős sütőnk, ha a benne készült étel minősége nem lesz majd ínyünkre. A legkevesebb energiát a Domo DO542FR készüléke használta összességében. Emellett a sütési teljesítménye is elfogadható, bár nem kiemelkedő. Az elkészült quiche, csokitorta és bagett ugyanis gyenge értékelést kapott az érzékszervi vizsgálat során, bár a csirkecomb kiválóan vizsgázott. A tesztelt termékek átlagára 26 000 Ft és 163 000 Ft között mozgott a teszt publikálásakor. Nem szükséges a legdrágábbat megvennünk, ahhoz, hogy jó minőségű, tartós darabot vihessünk haza, melyben finom ételek készülnek. Sőt. Az első három helyen végzett Philips és Ninja forrólevegős sütők átlagára 35 000 és 77 000 Ft között van. A részletes teszteredmények segítségével könnyen kiválaszthatjuk a számunkra legmegfelelőbb forrólevegős sütőt.

