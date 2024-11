Kiderült, mivel etetnek minket valójában a boltok: tejtermék-pultokban volt razzia, elképesztő, amit találtak

A Szupermenta programban ezúttal kereskedelmi egységek tejtermékrészlegeit ellenőrizték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei. A hatósági felügyelők országszerte 30 boltban jártak. Az ellenőrzés során lejárt minőségmegőrzési idejű terméket, valamint jelöletlen darabolt sajtokat is találtak, és a sajtdarabolási tevékenység sem minden esetben felelt meg az előírásoknak. A hatóság az érintett kereskedelmi egységeket pénzbírsággal szankcionálta. A teszt során összesen öt üzlet érdemelte ki a kiválóan megfelelt minősítést.

A Nébih szakemberei összesen 30 budapesti és vidéki üzletben ellenőrizték elsősorban a tej és tejtermékek számára fenntartott hűtőberendezések állapotát, működését, beleértve a hőmérőket. Vizsgálták a bennük elhelyezett termékek lejárati idejét, csomagolásának épségét és a nyomonkövetési dokumentumait, hogy megfelelnek-e az előírásoknak. Több helyen hiányoztak a mérőeszközök vagy azok hitelesítési dokumentumai, továbbá probléma merült fel az áruátvétel során alkalmazott hőmérséklet ellenőrzési gyakorlat kapcsán. Az érintett egységekben hatósági felszólításra a feltárt hibákat kijavították.

A kiválasztott üzletek közül 12 helyen sajtdarabolási tevékenységet is végeztek, így a felügyelők ennek körülményeit is vizsgálták. Az ellenőrzés során az egyik boltban lejárt minőségmegőrzési idejű termékeket találtak, ugyanitt a helyben végzett sajtdarabolási tevékenység is kifogásolható volt: higiéniai, nyomonkövetési és dokumentációs hiányosságokat tártak fel a szakemberek. A felügyelők az adott üzletre 350.000 forint értékben bírságot szabtak ki.

A hatóság a boltok eladóterében lévő hűtők mellett a raktári berendezéseket is ellenőrizte. Egy kereskedelmi egység hűtőkamrájában csomagolt, jelöletlen, nem nyomonkövethető darabolt sajtokat találtak. Az érintett üzlettel szemben bírságot szabtak ki 250 000 forint értékben.

A helyszíni ellenőrzés alkalmával a felügyelők az eladótérben, valamint a raktárban található hűtőberendezések oldalfaláról, polcáról és fogantyújáról a mikrobiológiai szennyezettség laboratóriumi vizsgálatához úgynevezett törletmintákat vettek. Az eredmények megnyugtatóak, ugyanis a minták egyikében sem volt jelen kórokozó mikroorganizmus.

A Szupermenta munkatársai az üzleteket ‒ elsősorban azok tejtermékrészlegét ‒ klasszikus vásárlói szempontok alapján (tisztaság, rendezettség) is felmérték. Az összesített értékelés végül a hatósági ellenőrzés, a laboratóriumi vizsgálatok, valamint a vásárlói szempontú felmérés eredményei alapján alakult ki. Az ellenőrzött 30 bolt közül öt üzlet érdemelte ki a kiválóan megfelelt minősítést.