Szalmonellás lehet a Lidl egyik sláger hústerméke: meg ne edd, azonnal vidd vissza!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Kifli.hu után a Lidl is elrendelte a saját szortimentjében található Hazánk Kincsei név alatt futó mangalica szárazkolbász visszahívását. Az ok itt is ugyanaz: szalmonella-veszély.

Nagyobb a szalmonella-veszélyes mangalicakolbászok hazai ügye, mint az elsőre tűnt. Ugyanis a Kifli.hu után a Lidl is elrendelte a saját szortimentjében található Hazánk Kincsei név alatt futó, 270grammos mangalica szárazkolbász visszahívását. A probléma jellege ebben az esetben is: Salmonella lehetséges jelenléte. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A szóban forgó termékek minőségmegőrzési ideje 2024. 12. 29., kiszerelésük 270 gramm. A termék gyártója a Gazda Csemegehús Kft. A Nébih kéri a vásárlókat, hogy a fenti azonosítási adatokkal ellátott terméket ne fogyasszák el. Az érintett termékek a Lidl áruházakba visszavihetők, a termékek árát blokk nélkül is visszatérítik. Termékvisszahívás: Lidl, slamonella-veszély

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK