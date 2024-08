Sokkoló tejkatasztrófa a magyar boltokban: nagyot nézhetnek a vásárlók a pénztárak kasszáinál

A legfrissebb adatokból az derül ki, hogy a magyar vásárlók továbbra sem hagyhatták maguk mögött bizonyos élelmiszerek brutális drágulását. Most éppen egy hónap is elég volt ahhoz, hogy a liszt, az UHT tej vagy éppen a kristálycukor ára az egekbe lőjön. Miközben éves alapon ezek mellett még a csirkemellfilé valamint a sertéscomb ára is brutálisan magasabb most, mint korábban.

Ha azt hittétek, már vége, akkor tévedtetek, ugyanis újra felfelé pörög az infláció Magyarországon. A legfrissebb hivatalos adatok szerint 2024. júliusban a fogyasztói árak átlagosan 4,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, de havi szinten is, tehát idén június és július között is 0,7%-os volt az átlagos drágulás mértéke. Ez ráadásul csak az átlag, bőven találni ugyanis olyan termékeket, amiknek az ára ennek a sokszorosával emelkedett.

Éves alapon például a top5 dráguló termék között még továbbra is négy élelmiszer található. Ezeknek az ára nem hogy 4%-kal, de 25-58 (!) százalékkal emelkedett. De ugyanígy brutális havi emelkedés volt megfigyelhető olyan alapvető élelmiszerek esetében, mint a liszt, a tartós tej vagy a kristálycukor. Úgyhogy sokan érezheti joggal azt, hogy a magyar vásárlók újra ott vannak, ahol a part szakad.

A soha véget nem érő drágulás

Ha éves alapon vizsgáljuk a KSH friss adatait, akkor azt mondhatjuk, hogy a kristálycukor tavaly és idén július között 57,5 százalékkal drágult. Ezzel magasan vitte az éves drágulási toppot a cukor. Ezt követte 33,7 százalékkal a 2,8 százalékos UHT tej, míg a dobogó harmadik fokára a csirkemellfilé állhatott 27,6 százalékos drágulással. Érdekesség, hogy miközben sokat hallani, hogy az élelmiszerek drágulása megállt, éves alapon azért a 10 legjobban dráguló termék közül hat is élelmiszer.

Ahogy a listán látjuk, 20 százalék felett drágult a sertéscomb, a vonaljegye, de a női pulóver is. Míg 15 százalék feletti átlagos drágulást produkáltak a multiplex mozijegyek, a dobozos narancslé, de még az uborka is. És a top10 dráguló közé befért még a Magyar Nők Lapja is.

Ezzel szemben voltak termékek, amik azért jóval olcsóbbak lettek, igaz volt is honnan olcsósodniuk. A vöröshagyma kilóját például átlagosan 27,4 százalékkal olcsóbban lehet most megvásárolni, míg a rétesliszt ára 23,7 százalékkal olcsóbb most átlagosan, mint egy éve. Ezen felül 15 százalék feletti áresést produkált még a 4 tojásos spagetti, a vaj, a sárgarépa a sertészsír és a korai burgonya is.

Ez a hónap nem volt könnyű

Ha megnézzük a havi adatokat, akkor a vásárlók szeme ezen is ki fog kerekedni. Egy hónap leforgása alatt ugyanis a liszt ára 46,6 százalékkal 178 forintról 261 forintra emelkedett. De 24,8 százalékkal nőtt a 2,8%-os UHT tej ára is, miközben a kristálycukoré 18,1 százalékkal emelkedett. Érdekesség, hogy hiába halljuk manapság, hogy az élelmiszerek inflációja megállt, most egyetlen hónap leforgása alatt a 10 legjobban dráguló termékből 7 (!) élelmiszer.

A drágulási lista harmadik helyezettjét sorrendben a sárgarépa, a csirkemellfilé és a napraforgó-étolaj követi. Mindegyik terméknek az átlagára egyetlen hónap alatt több mint 10 százalékkal növekedett, a répáé 15 százalékkal. De sokat nőttek a szállásárak is, az apartmanok ára átlagosan 8,3, a 4 csillagos szállodáké 6,2 százalékkal emelkedtek. De még a sertéscomb ára is befért a havi csúcsdrágulók közé a maga 5,9 százalékos ugrásával.

És hogy mik lettek olcsóbbak egy hónap alatt? Bizonyos idényáruknak azért örülhetnek a hazai vásárlók. A zöldpaprika kilós átlagára 26,5 százalékkal zuhant, de 20 százalék feletti mértékben lett olcsóbb átlagosan a korai burgonya és a görögdinnye is. Utóbbinak a kilós átlagára júliusban 462 forint volt. 16,6 százalékkal mérséklődött ezen felül a paradicsom ára, és 5 százaléknál nagyobb mértékben csökkent átlagosan az uborka, a vöröshagyma, a körte és a vaj ára.