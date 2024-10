Őrült bevásárlás az Aldiban: így spórolhatsz 11 terméken 41 000 forintot

11 terméken nem kevesebb mint 41 ezer forintot spóroltunk úgy, hogy inkább az egyik diszkont sajátmárkás termékeit részesítettük előnyben a drágább, márkázott termékekkel szemben. Összehasonlítottunk rengeteg csokit, cukorkát, de növényi italt, kakaóport, és három az egyben kávét is. Mutatjuk a döbbenetes matek végeredményét, valamint azt is, mi a diszkont boltok egyik legnagyobb stratégiai előnye másokkal szemben. Cikksorozatunk első részében az Aldiban jártunk, amit majd a többi diszkont is követni fog.

A diszkontláncok stratégiájának egyik alappillére, hogy sajátmárkás termékeiket híres márkatermékek mintájára alakítják ki. Ezek a termékutánzatok – legyen szó csokoládéról, kávéról vagy akár kakaóról, növényi italról – szándékosan hasonlítanak a jól ismert márkákhoz, mind kinézetükben, mind csomagolásukban. Az egyik legfontosabb cél ezzel a stratégiával az, hogy a vásárlók könnyen összehasonlíthassák a sajátmárkás termékeket a prémium márkákkal, és a boltok meggyőzzék az embereket arról, hogy hasonló minőséget kaphatnak alacsonyabb áron.

Az ilyen termékek ráadásul sokszor közvetlenül a márkatermékek mellett kerülnek kihelyezésre a polcokon, hogy a vásárlók vizuálisan is össze tudják hasonlítani őket. Ez a taktika valójában arra épít, hogy a termékek majdnem ugyanolyanok, ám jelentős árkülönbséggel kaphatók, így vonzóbbá téve a sajátmárkás változatokat. A diszkontláncok ezzel a stratégiával nemcsak vásárlókat vonzanak, hanem a márkahűséget is csökkentik, hiszen a vásárlók hajlamosak lehetnek kipróbálni az olcsóbb termékeket, ha azok első ránézésre hasonlítanak a drágább verziókhoz. Ha pedig elégedettek vele, maradnak is inkább azoknál.

A diszkontláncok számára ez a stratégia kettős haszonnal jár. Egyrészt növeli a sajátmárkás termékek eladásait, amelyek jellemzően magasabb árréssel rendelkeznek, mint a nagyobb márkák termékei. Másrészt erősíti a diszkontlánc pozícióját az árérzékeny vásárlók körében, akik értékelik a kedvező árakat, és hajlandók lemondani a jól ismert márkákról. Így a diszkontláncok növelhetik piaci részesedésüket, miközben versenyképes áron kínálják termékeiket. Persze, aki gyakorta vásárol diszkontokban az láthatja, viszont tüzetesen megnézve egészen elképesztő mennyire pörögnek valójában a diszkontok ezen a téren.

Mostani cikkünkben az Aldi, leginkább édesség-kínálatát fogjuk bemutatni abból a szempontból, hogy miként is viszonyulnak egymáshoz a diszkont sajátmárkás termékei a márkatermékekhez képest. Lesz itt többféle csokoládé, cukorka, de kakaó és növényi tej is. A végén pedig egységáron számolva ki is matekozzuk, hogy valójában mennyit fizetnénk a bemutatott sajátmárkás, illetve márkázott termékekért. Elöljáróban annyit, hogy a különbség brutális.

Brutálisan olcsók a diszkontos márka-hasonmások

Mielőtt jobban elmerülnénk a nagymárkák dolgaiban, az Aldinak többet között a nagy múltra visszatekintő Negro cukorkára is van hasonmása. Sweetland név alatt csomagolnak ugyanis ánizsos keménycukorkát. Amiből egy 130 grammos kiadás 325 forintba kerül, míg a Negro 159 grammos kiszerelése 629 forintba. Egységáron viszont jelentősen, 60 százalékkal drágább a Negro.

Érdemes megnézni az ismert Kinder bueno honosítását is. Az Aldi esetében egy 150 grammos csomag 819 forintba kerül, mint a márkás édesség esetében 3x49 grammot 859 forintért lehet megvásárolni. A márkázott termék ebben az esetben 22 százalékkal drágább.

Érdekes megfigyelni a kakaóitalokat is, amiknek még a színezésük is gyakorlatilag ugyanaz. A diszkont kakaós-italpora 800 grammos és 1799 forintba kerül, miközben a klasszikus Nesquik termékért 2999 forintot kell fizetni. Ez is szintén 800 grammos, így egységáron 67 százalékkal drágább a márkatermék.

Ugyancsak érdemes szemügyre venni a sokak által kedvelt 3in1 instant kávéitalport is. Egy 10x18 grammos kiszerelésű termék az Aldi saját kínálatából (Amaroy) 575 forintba kerül, míg a Nescafé klasszikus terméke 10x16,5 grammos, ám 989 forintot kóstál. A különbség egységáron 88 (!) százalékos.

Sok háztartás kedvenceként a Nutellának is bőven ár-versenytársa, az Aldinál mindjárt kettő is. Na, persze a termékek egyáltalán nem ugyanazok, maximum úgy néznek ki. Ha megnézzük a lenti képet, nem véletlen, hogy a Nutellát még mindig mogyorókrémnek hívjuk, a hasonmásai viszont inkább simán csak krémek vagy kakaókrémek. Hiába, a beltartalmuk minden bizonnyal más, ennek viszont az ára is megvan. A Nutella gyakorlatilag egységáron dupla annyiba került, mint két diszkont versenytársa.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 583 438 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 137 058 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; a Raiffeisen Banknál 7,00%, az Erste Banknál szintúgy 7,00%, az OTP Banknál pedig 8,16%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Aztán amelyik ziccer mára gyakorlatilag egyetlen üzletlánc sem hagyja ki, a tejpótlásra szolgáló növényi italok. Ezek közül az Aldinál mi egy 489 forintos mandula vagy rizses kókuszitalt fotóztunk, miközben a híres Alpro termék ára 999 forint. Utóbbi tehát több mint a duplájába kerül.

Azt az eddig mustránk alapján is látjuk, mennyire igazak a bevezetőnkben írtak az Aldira. A fentebb bemutatott esetekben a diszkont sajátmárkás termékei konkrétan a márkatermékek mellett kapnak helyet, hogy a vásárlók első kézből láthassák a brutális árkülönbségeket. Ezeken a termékeken felül is gyűjtöttünk azonban képeket, igaz, ezek hasonmásai nem voltak a boltokban, mi viszont megkerestük őket, és a legvégső matekos táblázatunkban is benne lesznek. Ezeket a lenti galériában tudjátok megnézni. Lesz ott Fisherman's Friend, Lindt golyó, Lindt táblás csoki, de még Schoko-bons és Twix duplkikáció is.

Azt a galériában szereplő termékek esetében is érdemes megnézni, hogy mind a csomagolás tekintetében, mind a színválasztásban mennyire hasonlítanak a termékek. A Lindt golyók doboza például megszólalásig hasonlít az aldisra, de a Twix hasonmás színei is egy az egyben hozzák az eredeti márkatermék világát. Nincs ez másként a legendás Fisherman's Friend cukorkákkal sem, maga a csomagolás anyaga, és a csíkozás is egyértelműen hajaz a márkázott termékre.

Sajátmárkás vs. márkatermékek ára

Összesen tehát 11 terméket gyűjtöttünk ki, ezek között leginkább csokik, de cukorkák, sőt kakaó, kávé és tej-növényi ital is helyett kapott. Fontos, hogy nem minden termékvariációt lehetett kapni egy adott boltban, ezért sok termék egységárát máshonnan kellett kiszámolnunk, ám ez a nagyságrendi különbségeket nem befolyásolja. Egyedül a Twix és ennek hasonmása kakukktojás, hiszen az egyik egy egységnyi harapnivaló, a másik pedig egy sokkal nagyobb csomag, de azt a békát még lenyeltük.

Összegzés

A Pénzcentrum számításaiból jól látszik, hogy már pusztán 11 terméken is jelentősen sokat spórolhat az, aki egy diszkont sajátmárkás kínálatából választ. Igaz, ezek egységárak, de a legjobban így lehet összehasonlítani egyetlen termék másikhoz viszonyított olcsóságát vagy éppen drágaságát. Azt persze mi is tudjuk, hogy egy 25 grammos cukorkából senki nem fog egyszerre egy kilót megvenni, mégis ha megnézzük, bizony ebben az esetben a márkázott termék brutálisan sokba kerül.

Kiemeljük továbbá azt is, hogy bár a a sajátmárkás termékek kinézetre a megszólalásig hasonlíthatnak a híres márkatermékekhez, fontos megjegyezni, hogy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a beltartalmuk vagy az ízük ugyanolyan lenne. Bár sok esetben a minőség és az ízvilág közel állhat a prémium termékekhez, nem minden esetben garantálható ugyanaz az élmény. A vásárlók számára ezért érdemes nem csupán az ár alapján dönteni, hanem figyelembe venni a személyes ízlésbeli különbségeket is, hiszen végső soron nem minden olcsóbb alternatíva kínálja ugyanazt a minőséget vagy élvezetet, mint az eredeti márkatermékek.

Kutatás az előrehozott szezonális akciókról

Évek óta megfogyelhető trend, hogy egyre korábbra hozzák a kereskedelmi láncok a szezonális ajánlataikat. Így egyre gyakoribb, hogy már szeptember végén megjelennek a boltok polcain a karácsonyi desszertek, a puszedlik, a fahéjas kekszek, egy-egy divatos karácsonyi manó, sőt akár a püspökkenyér is. A bátrabb kerekedők pedig már augusztus végén ledobják a karácsonyi bombát. Te mit gondolsz erről a kereskedelmi gyakorlatról? A Pézcentrum és a Debreceni Egyetem friss kutatásában arra keressük a választ, mit gondolnak a vásárlók arról, hogy enyire siet a kereskedők órája. Kérjük, töltsd ki az alábbi kérdőívet!