Így vehetsz idén féláron Szamos-szaloncukrokat: ez a trükk az Aldiban működik

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Múlt heti cikkünkben részletesen bemutattuk, hogy idén is vásárolhatunk a Szamos receptje alapján készített szaloncukrot a Tesco áruházaiban, ráadásul jóval olcsóbban. Egy olvasónknak köszönhetően most kiderült, hogy a Tesco mellett az Aldiban is áron alul juthatunk hozzá a nagynevű cukrászda édességeihez.

Korábban beszámoltunk róla itt a Pénzcentrumon, hogy a Tesco idén is árulja az eredeti Szamos receptúra alapján készült Tesco Finest szaloncukrait. Persze a Szamos termékeit egyébként is megtalálhatjuk számos hazai üzletben, így magában a Tescóban is, így a dologban nem is ez az igazán érdekes, hanem az, hogy az áruházlánc sajátmárkás termékei lényegesen olcsóbbak, mint a cukrászda saját név alatt futó termékei. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Egy olvasónknak köszönhetően most kiderült, hogy az Aldiban is nyomott áron juthatunk hozzá a Szamos termékeihez – ráadásul úgy, hogy annak elfogyasztásáig valószínűleg észre sem fogjuk venni, hogy milyen termékkel van dolgunk. A lánc üzleteiben ugyanis vásárolhatunk lédig szaloncukrot, melyek közül a sós-karamellás (arany színű) valójában Szamos-terméket takar. Olvasónk szerint az üzletben nem volt kiírva, hogy milyen receptúra szerint készült a szaloncukor, ám a csomagolás eltávolítása után az teljesen egyértelmű, ahogy az a képen is látható. Ráadásul a termék még a Tesco sajátmárkás szaloncukraihoz képest is rendkívül olcsó - 6 990 forintot kérnek el kilójáért, szemben a tescós édességek 11-12 ezer forintos kilónkénti áraival. Még nagyobb a különbség, ha a ténylegesen Szamos szaloncukorként árult termékek áraival hasonlítjuk össze az Aldi árait – múlt heti gyűjtésünkben bemutattuk, hogy 13-17 ezer forint közötti összeget kell kifizetnünk egy kiló, „hivatalosan” is a cukrászdától származó édességért. A fenti árak alapján minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az Aldiban most féláron juthatunk hozzá a Szamos termékeihez. Már ameddig még van belőle – olvasónk szerint ugyanis rendkívül gyorsan kapkodják el a szaloncukrokat. JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 1,5 millió forintot igényelnél, 36 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 50 929 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől az CIB Bank 50 958 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Három éve még szörnyülködtünk volna a 6 990 forinton is Érdekes azonban felidézni, hogy a 6 990 forintos kilónkénti ár most talán már kedvezőnek tűnik, ám 2020-ban a már akkor is eredeti Szamos recept alapján készült mandulás-csokoládés Tesco Finest termékét 6 663 forintért árulta a Tesco. Ez azt jelenti, hogy három év alatt a hiper nagyjából megegyező terméke nem kevesebb, mint 75 százalékot drágult. EZ IS ÉRDEKELHET Így veheted meg idén 35%-kal olcsóbban a Szamos-szaloncukrot: ez a trükk a Tescóban működik Idén is árulja eredeti Szamos recept alapján készült szaloncukrait a Tesco, és az áraik még mindig kedvezőbbek, mint az "eredetieknek". 2020-2023 között persze a Szamos saját néven futó termékei is jelentősen – bár némileg kisebb mértékben – drágultak. Az általunk vizsgált, megközelítőleg egyező termékek esetében 44 százalékos áremelkedést tapasztaltunk a 2020-as árakhoz képest.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK