Rengeteg magyar él tévhitben a spórolás kapcsán: ma már semmit sem érnek nagyanyáink módszerei?

Rengeteg spórolási technika létezik, amelyek közül azonban egyik sem univerzális. Azaz ami az egyik embernek jó megoldást jelent, az a másiknak egyáltalán nem biztos, hogy kivitelezhető lesz.

Sajnos nem létezik olyan pénzügyi, pontosabban a takarékosságra vonatkozó tanács, ami mindenki számára megfelelő lenne. Hiszen mindenkinek eltérő a bevétele és a kiadása, mások a prioritásai. Tehát ami az egyik embernél működik, annak a másiknál semmi értelme nem lesz.

Ennek ellenére gyakran fordul elő, hogy az emberek kelletlenül is megosztják egymással a pénzzel kapcsolatos, általuk nagyon hasznosnak vélt tapasztalataikat és tanácsaikat, noha az egyáltalán nem biztos, hogy a másik félnek a javára válik.

A „u/i-push-the-button” ennek okán meg is kérte a Reddit felhasználóit arra, hogy osszák meg azokat a takarékoskodásra vonatkozó tippeket, amik annyira hasztalanok számukra, hogy megőrülnek tőlük. A HuffPost cikkében ezekből válogatott ki néhány hozzászólást.

"Csak fejezd be az étteremben evést!" A feleségemmel próbáltunk otthon főzni és ételt eltenni. De van 4 gyermekünk, akiknek eltér egymástól a napi menetrendje. Így inkább eszközként használjuk a gyorséttermeket, mint megúszásként, mert nagyon nehéz mindenkit megetetni. Egész nap versenyt futunk az idővel, az iskolával, a gyerekek cipelésével, és játékokkal

- írta az egyik hozzászóló. Más pedig azt utálja, amikor valaki azt tanácsolja, hogy naponta/hetente rakjunk félre X pénzösszeget, és akkor év végére jó kis megtakarításunk lehet. "Én is fizetéstől fizetésig élek, és ha nem fogy el a pénzem a bérleti díj befizetése után, már az is óriási győzelem számomra" - írta egyikük.

„Ne költs konditermekre, menj ki a szabadba mozogni! De hogyan, ha a helyen, ahol élek a nyarak borzasztó melegek?" - kérdezte egy másik felhasználó, aki biztos, hogy nem kocog kint, amikor emberek halnak meg a forró nyár miatt minden évben.

„Vásárolj a olyan áruházban, ami olcsóbb!” - egyedül élek, így csak keveset kell vásárolnom, a plusz tömegközlekedés vagy az autózás pedig nem segít pénzt megtakarítani

- hozta fel egy kommentelő. Más pedig azt a tanácsot nevezte pocséknak, amely szerint az olcsó sampon is ugyanolyan jó, mint a márkás, mivel neki zsíros lesz tőle a haja, kiütéses a fejbőre.

Ráadásul ha valamin nem vagyok hajlandó spórolni, akkor azok a szépségápolási termékek. Az utolsó dolog, amire szükségem van, az egy kiütés vagy kelés a bőrömön az olcsó cuccoktól

- tette hozzá. Többen pedig a kuponakciókra panaszkodtak, ugyanis sokszor az üzletek használhatatlan dolgokra adnak ilyen kedvezményt,

Utálom az összes olyan céget, ahol mindenféle kampányszöveggel traktálnak, mondjuk hogy spóroljak a nyugdíjra, mert egy kisebb összeg is komoly segítség lehet. Vannak viszont olyan emberek, akik nem tudnak félretenni. Ha pedig nincs elég pénzük lakbérre vagy kajára, akkor mínuszban is vannak. Ők hogyan tudnak bármit is megtakarítani a pénzükből? Arról nem is beszélve, hogy a legtöbb embernek nincs vagy nagyon alacsony szinten van a pénzügyi tudása, és azzal sincsenek tudatában, hogy a nyugdíjas éveikre takarékoskodniuk kéne

- fakadt ki hosszabban egy hozzászóló.

Mások azt a tanácsot utálják, amely szerint webshopos rendelés helyett inkább érdemes a fizikai üzletekbe elmenni vásárolni. Egy kommentelő például hetente ugyanazokat a termékeket vásárolja ugyanabból a webshopból, aminél egyrészt ingyenes kiszállítás, másfelől a bolti áraktól sem nagyon tér el. Az az összeg megspórolhatna azzal, hogy elmegy egy boltba, egyszerűen nem éri meg azt az időt és fáradságot - tette hozzá.

Fizessünk készpénzzel! - akik ezt tanácsolják, azok nem csupán arra gondolnak, hogy a nagybevásárlások során legyen nálunk pénz, hanem szó szerint mindig vásároljunk készpénzzel. Szerintük ugyanis kevesebbet költünk akkor, ha a készpénztől kell megválnunk, ugyanakkor én ennek pont az ellenkezőjét tapasztaltam

- fűzte hozzá valaki a beszélgetéshez. Többen pedig a túlzott energiatakarékosságot hozták fel példaként, valakinél ízületi gyulladásokat okozott, hogy nagyon lehúzta a fűtést otthon, és még normálisan kialudni sem tudta magát.

"Ne vásárolj drága kávét és italokat!” - rengeteg emberrel találkozom, akik azt mondják, hogy fejezzem be a Starbucksba járást, és egy év alatt össze tudok spórolni egy házra való pénzt. Ez hülyeség, ha nem is költök többet kávéra, akkor sem lesz abból a pénzből házam

- szúrt oda egy másik fórumozó. Az is felmerült, hogy az étterembe járás helyett otthoni főzés sem túl jó megoldás, mert egyrészt unalmas napokig ugyanazt enni, másrészt így idő- pénz- és energiapazarlásba csaphat át a dolog. Sokan inkább igyekeznek gyorsan elkészíthető ételeket főzni, kevesebb alapanyagból, és így spórolni.

„Vezess hagyományos költségvetést!” - utálom ezt a módszert, mert mindig van valami olyan szükséglet, amivel nem számolok, és elfelejtem nyomon követni a kiadásokat, túlköltekezem bizonyos területeken. Éppen ezért elkezdtem egy olyan rendszerben működni, hogy amikor megkapom a fizetésemet, akkor mindent megveszek rögtön, amikre feltétlenül szükségem van. Aztán eldöntöm, hogy a maradékból mennyit szeretnék megtakarítani a következő fizetésemig és azt elkülönítem. Ezután már csak arra figyelek, hogy a különböző dolgok, amiket vásárolok, ne érintsék ezt az összeget. Ez a módszer nekem eddig bevált, sokkal jobban, mint egy táblázat vezetése vagy egy alkalmazás használata

- tanácsolta egy hozzászóló.

Takarékosak a magyarok

Érdekes eredményt hozott az MBH Bank korábbi kutatása, melyet a Takarékossági világnap alkalmából készítettek még októberben. Eszerint a megkérdezett magyarok háromnegyede (78 százalék) nyilatkozott úgy, hogy készít pénzügyi terveket havi, negyedéves vagy akár éves szinten, a legtöbben havi rendszerességgel (42 százalék) gondolják át költéseiket. Az emberek 76 százaléka pedig 100 ezer forint alatti összeget tesz félre havonta.

A kutatás rámutatott, hogy a megkérdezettek rövid és középtávú megtakarítási céljai között olyan dolgok szerepeltek, mint a lakásfelújítás és autóval kapcsolatos költések, míg a hosszútávon tervezőknél a saját lakás és a nyugdíj témája is felmerült. A válaszadók legfőbb célja ugyanakkor a biztonsági tartalék képzése.