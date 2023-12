Félelem és rettegés uralkodik Magyarország ezen vidékein: itt nem a biztonság az úr

Arányaiban továbbra is Észak-Magyarországon él a legtöbb olyan ember, aki egy kicsit azért veszélyben érzi magát a lakóhelyén. Igaz, a számuk csökkent. Nem így járt azonban Budapest, ahol valósággal kilőtt azoknak a lakosoknak a száma, akik némileg azért rettegnek a fővárosban. Ehhez képest szinte bármelyik dunántúli régiónkról is legyen szó, ott azért bőven a biztonság uralkodik a lakosok életében.

Akárhol is éljen az ember Magyarországon, a legtöbben még mind eléggé vagy nagyon biztonságban érzik magukat – derült ki a legfrissebb, 2023-as adatokból. Az azonban a számokból látszik, 2022-2023 között lett jó pár olyan hazai régió, ahol a lakosságnak csökkent a biztonságérzete. Ezen felül az adatokat elemezve szembetűnő az is, egyes helyeken azért igencsak alacsony azoknak az aránya, akik „nagyon biztonságban érzik magukat”, míg más régiókban ez majd a lakosság felére igaz.

Sokatmondó adat az is, hogy évek óta van egy olyan magyar régió, ahol a lakosság több mint 20 százaléka (ez az egyetlen olyan, ahol az adat 20 százalék fölött van) vallja azt, hogy egy kicsit veszélyben érzi magát. Ez a régió az is, ahol egyedüliként magasabb mint 5 százalék azok aránya, akik nagyon veszélyben érzik magukat. Összehasonlításképpen, tavaly voltak olyan régiói is az országnak, ahol a lakosságból senki nem érezte ekkora veszélyben magát. Persze 2023-ra ez is megváltozott.

Félnek az emberek

A legfrissebb adatokból egyértelműen látszik, hogy leginkább az Észak-Magyarországon élő emberek biztonságérzete a legrosszabb hazánkban. Itt a lakoság 20,4 százaléka mondta azt idén, hogy egy kicsit veszélyben érzi magát. A második legtöbben a fővárosban, Budapesten vannak azok, akik némileg veszélyben érzik magukat, arányuk 17,6 százalék. Érdekesség, hogy a két éllovas esetében pont ellentétes változások játszódtak le 2022-2023 között. Míg Észak-Magyarországban összességében csökkent a valamekkora félelemben élők aránya, addig Budapesten pont, hogy kilőtt.

Szembetűnő adat az is, hogy legkevesebben Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon élnek azok, akik azt vallják, nagyon is biztonságban érzik magukat: előbbinél a lakosságát ötödét, utóbbinál a negyedét sem éri ez el. Ehhez képest Nyugat-Dunántúlón majdnem a lakosság fele (44,7%) a lehető legnagyobb biztonságban él a saját véleménye szerint.

Érdemes kiemelni, hogy bár lakosságarányosan még mindig kevés olyan ember van, aki nagyon veszélyben érzi magát a lakóhelyén, azért egyre többen nyilatkoznak így. Legalábbis 2022-ről 2023-ra egyértelműen nőtt a saját biztonságukért igencsak aggódó állampolgárok aránya. Az is izgalmas, hogy miközben továbbra is Észak-Magyarországon aggódnak legtöbben a biztonságukért, 2022-2023 között itt volt kézzelfogható csökkenés ebben.

2023-ra az is számottevő változás, hogy míg Közép-Magyarország 2022-ben csak a 6. helyen állt, addig 2023-ban már a negyedik a tekintetben, hogy mennyire félnek az ottlakók. A 2023-as 14,5 százalékkal ráadásul be is érték az Észak-Alföldet, ami lényegében nem történt meg az elmúlt években. Ezzel szemben a dél-dunántúliak legalább ugyanannyira inkább biztonságban érzik magukat, mint eddig, akárcsak a közép-dunántúliak.