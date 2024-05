Egyre több család nyögi a súlyos számlákat: kiderült, rengeteg magyarnak van rezsielmaradása

A távközlési és a közüzemi késedelmes fizetések megszaporodtak, míg a lakossági kamatstop és a magas kamatszint miatt megcsappanó hitelfelvételi kedv következtében a lejárt banki követelések visszaszorulóban voltak az elmúlt időszakban a MAKISZ adatai szerint. Új helyzetet teremthet a lakossági kamatstop megszűnése a második félévben. A követeléskezelők a bajba került ügyfelek figyelmét felhívják az úgynevezett adósvédő szervezetek sokszor kontraproduktív tevékenységére.

Képzettséget nem igényel, vizsga sem szükséges hozzá, a jogi terminológiában nem létezik, mégis egyre több az adósvédő, akik magukat a bankok és a követeléskezelők kérlelhetetlen ellenfeleként láttatják a bajba jutott adósok előtt. Facebook-csoportokban adnak tanácsot, gyűjtenek ügyfelet és kérnek pénzt hamis ábrándokat kergető ügyfeleketől. „Találkoztunk olyan adóssal, akinek azt ígérték, csak ők tudják elintézni, hogy részletekben fizethesse ki elmaradását, miközben ezt a követeléskezelők szinte automatikusan és természetesen ingyen biztosítják” - hívta fel a figyelmet Bódizs Kornél, a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének (MAKISZ) elnöke.

Az adósvédő szervezetek legtöbbször időhúzásra bíztatnak, és követeléskezelővel történő közvetlen tárgyalás helyett a bírósági utat javasolják, ahol azonban már nincsenek az ügyfél mellett, addigra „véget ér a küldetésük” (ami általában kimerül egy formanyomtatvány kitöltésében). Miközben egy elvesztett bírósági per költségei is az adóst terhelik, tovább nehezítve helyzetét. A MAKISZ továbbra is azt tanácsolja a törlesztéssel elmaradt ügyfeleknek, hogy mindenképp vegyék fel a kapcsolatot a hitelezővel, illetve követeléskezelővel, hiszen nekik is az az érdekük, hogy megoldást találjanak a tartozás kifizetésére.

Ehhez az első lépés a felszólító levelek átvétele, és a kommunikációs csatornák megnyitása, telefonszám megadása a jogosult szervezet irányába, legyen az bank, közüzemi vagy távközlési cég, követelésvásárló vagy az őket képviselő követeléskezelő. A párbeszéddel nyílik meg a lehetőség bármilyen részletfizetés, kedvezmény megadására az ügyfél irányába. Az adósvédő szervezetek sokszor buzdítanak arra, hogy az adós passzív legyen és az elévülésben bízzon, de természetesen a másik oldalon jogot ismerő és alkalmazó cégek érvényesítik a követelésüket, így erre kevés esély mutatkozik.

Ha a kötelezett nem működik együtt, arra számíthat, hogy közjegyző bevonásával fizetési meghagyást bocsátanak ki vele szemben,

ami jogerőssé és végrehajthatóvá válhat, vagy az adós ellentmondása esetén perré alakul az eljárás, majd legtöbbször nem az adós javára ítélő bírósági eljárás végén további költségek jelennek meg az adós oldalán (hiszen a követelést érvényesíteni kívánó cég természetesen előzetesen értékeli a peres eljárás racionálisan várható kimenetelét). Az sem igaz, hogy az ilyen adósvédő szervezetek nagyobb kedvezményeket tudnának kiharcolni, ezekre ugyanis az adósságot kezelő szervezeteknek bevett és egységes gyakorlatuk van, figyelembe véve az adós egyedi igényeit is.

2024. áprilisától kivezetésre került a vállalkozások esetében a kamatstop, ez azonban nem okozza majd várhatóan a tartozások megugrását, mivel a jegybanki alapkamat csökkenése következtében kialakult kamatszint gyakorlatilag elérte a kamatstop által meghatározott szintet. A lakossági kamatstop az év második felében kerül kivezetésre. Itt nem áll fenn az a helyzet, mint a vállalkozásoknál, azaz itt okozhat majd turbulenciát a törlesztéseknél, bár a lakosságnak jócskán volt ideje felkészülni a kamatstop kivezetésére, annak fenntartása szakmai szempontok alapján már nem indokolt.

A kamatstop egyébként sikeresen betöltötte szerepét (miközben az éveken át magas alapkamat miatt a lakosság hitelfelvételi kedve is lecsökkent), hiszen a követeléskezelői piacon most nem a rossz banki hitelek dominálnak, hanem elsősorban a távközlési szektorban, és a közüzemi tartozások terén felhalmozott elmaradások. A közüzemek mellett a távközlési szektorban márciusban 10 és 15% közötti áremelés volt, aminek hatására érezhetően elkezdtek elmaradni az ügyfelek a befizetésekel. Itt a 80 - 250 ezer forint közötti tartozás a jellemző, mivel az ügyfelek a részletre vásárolt telefonok törlesztőrészletével is tartoznak.