Mi folyik itt? Tömegek fordítanak hátat a magyar boltoknak, rengeteget spórolnak a bevásárláson

Nagyon megüthette a határmenti megyék boltjainak forgalmát a bevásárlóturizmus. A KSH friss adatai szerint 2023-ban a nyugati országrészben jóval az országos átlag felett csökkent a kiskereskedelmi forgalom. Mint kiderült, ma már több száz kilométert is képesek autózni a magyarok, hogy Szlovákiában vásároljanak be, mert még igy is megéri.

