Egyre több magyar mond le az igazi karácsonyfáról: ezt veszik inkább a méregdrága fenyő helyett

Egyre drágulnak a fenyőfák, így a magyarok jelentős része - egyes felmérések szerint a háztartások majdnem fele - inkább az olcsóbb és tartósabb megoldások felé fordul. A Pénzcentum által megkérdezett áruházak legtöbbje szerint a műfenyők nem drágultak számottevően a tavalyi szezonhoz képest. Sőt, mint közölték, egyes akciók keretein belül még a 2022-es árak alatt is lehet mű-karácsonyfát venni. Az egyik legnagyobb hazai webshop pedig elárulta, jellemzően 10-20 ezer forintot költenek a vásárlók egy-egy műfenyőre. A megszólalók közül többen is hozzátették, sokan keresik a legdrágább árkategóriás termékeket is, és egyre többen az utolsó pillanatra halogatják a döntést - és veszik meg a karácsony előtti napokban a műfenyőt.

Nem áll meg a drágulás a 2023-ban sem a fenyőárusoknál: mint a Pénzcentrum is beszámolt róla: ebben az évben a nordmann fenyőfák méterára 9-10 ezer forint között mozog majd, míg az ezüst-és lucfenyők esetében 5-6 ezer, illetve 3-4 ezer forinttal kell kalkulálnunk méterenként. Az áremelkedés különböző tényezőkből tevődött össze, például megnövekedtek a fuvarozási költségek és a sofőrök bérei is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Sőt, a nagy kereslet és a beszerzési nehézségek miatt a fenyőárak várhatóan a szezonban folyamatosan növekednek majd a várakozások szerint. Az elszálló árak miatt egyre többen gondolják úgy, hogy az egyre drágább fenyőfa helyett egy műfenyőt állítanak karácsonykor. Egy korábbi felmérés szerint a kutatásban résztvevők közel fele (47%) mondta azt, hogy műfenyőt választ idén karácsonyfának - és csak 35 százalék ragaszkodott az igazihoz. Az eMAG kérdésünkre elárulta, hogy a keresőtalálatok alapján jelenleg majdnem háromezer féle műfenyő érhető el náluk, ezek közül 47 félét forgalmaz közvetlenül a vállalat, a többi termék a Marketplace kereskedőpartnerek kínálatában érhető el. Hozzátették, az általuk forgalmazott műfenyők közül a legkelendőbb méret az 180 centiméter magas, amelyet az 150 centiméteres, illetve a 210 centiméter magas modellek követnek az eladott darabszám alapján. Árkategóriát tekintve a bruttó 10-20 ezer forint közötti árú műfenyők a legkelendőbbek, ezeket követik a 10 ezer forintnál olcsóbbak. A műfenyők árai tavalyhoz képest drágultak, idén karácsonyra 180 centiméter magas műfenyőt bruttó 13 ezer forint körül lehet vásárolni - ismertették. Bár a műfenyők nagy része minden évben november és december hónapokban talál gazdára, idén úgy látják, a vásárlók kicsivel később kezdtek nagyobb számban feladni a rendeléseket. Arra a kérdésünkre, hogy melyek a legkülönlegesebb darabok a kínálatban, az óriáswebshop közölte, hogy a Marketplace bőséges termékkínálatának köszönhetően a hétköznapi termékek mellett akár 4-6 méter magas, reprezentációs célokat szolgáló óriás-műfenyők is elérhetők, ezek egymillió forintnál is többe kerülhetnek. Kaphatók több százezer forintos prémium kivitelű, műhóval és díszekkel együtt érkező példányok is. Az Auchan érdeklődésünkre közölte, hogy ebben az évben 13 fajta műfenyővel várják a vásárlókat átlagosan 3 különböző méretben. A boltláncnál úgy látják, hogy a 150 cm-es, a 180 cm-es és a 210 cm-es műfenyők a legnépszerűbbek. A választékot mindig a korábbi évek tapasztalatai és a vásárlói igények alapján állítják össze. Az árak kapcsán a boltlánc azt közölte, hogy jellemzően a tavalyi árakon kínálják a fákat, ráadásul erre jöhetnek még különféle kedvezmények, például az OkAuchan applikációban. Kifejtették, a legdrágább műfenyők különlegesek, nem átlagos termékek, ilyen például a tobozos műfenyő. Ezek árkategóriája 60-70 ezer forint közötti sávban van. Egyébként összességében a karácsonyi termékeknél is törekszenek a megfizethetőségre, ezért a folyamatos akciók mellett hétről hétre átlagosan 3000 terméket áraznak le a teljes kínálatból, a kedvezmények mértéke elérheti a 40 százalékot is. Tapasztalataik alapján a vásárlók minimum 5 évre terveznek a műfenyőkkel, és sokan hagyják az utolsó pillanatra a végleges döntést: Az elmúlt években megfigyelhető volt, hogy még az utolsó napokban is keresik a vásárlók a műfenyőket - közölte az Auchan. A Tesco idén 10 féle műfenyőt kínál vásárlóinak. Tavaly a 150 és 180 centiméter magas, sima zöld (tobozok és műhó nélküli) verziók voltak a legkelendőbbek. Ugyanakkor évek óta közkedveltek a különlegesebb darabok is, mint például a fehér műfenyő, illetve elsősorban a szűkösebb terű lakásokba való, vékonyabb kialakítású havas fenyő. A tavalyi évhez képest idén kedvezőbben alakult a piaci helyzet, az alacsonyabb beszerzési áraknak köszönhetően fogyasztói áraink is mérséklődtek. Pontos adattal nem rendelkezünk azzal kapcsolatban, hogy a vásárlók hány évig használnak egy-egy műfenyőt, de jellemzően több évre szerzik be ezeket - közölte az áruházlánc. Az üzletekben november elejétől december 24-ig vásárolhatóak meg a termékek, sőt, a hűséges vásárlók már november elején jelentős Clubcard kedvezménnyel választhattak a műfenyők közül, ugyanakkor azt látjuk, hogy jobbára december folyamán, tehát a szezon második felében veszik meg a vásárlók a fákat. Az ünnepek után a megmaradt termékek kiárusításban kedvezőbb áron érhetők el (ez természetesen készlet- és áruházfüggő). Amennyiben 1,5 millió forintot igényelnél, 36 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 50 929 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől az CIB Bank 50 958 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A kínálatukban szereplő legdrágább műfenyő 210 centiméter magas, sűrű ágakkal, ami megszólalásig hasonlít az igazi tömött karácsonyfához. Ez a fatípus többnyire a nagyobb hipermarketekben érhető el, és nem tartozik a 3 legtöbbet forgalmazott termék közé. Viszont a vásárlók igénylik a kifejezetten minőségi termékeket is, így ez a fenyő is választékunk része - tették hozzá. A Praktikernél színek szerint csoportosítva jelenleg 4 féle műfenyő érhető el: zöld, havas zöld, fehér és barack színű. Beszerezhető beépített LED-es műfenyő is, míg a kialakítást és levelek formáját tekintve 13 féle műfenyő közül választhatnak a vásárlók. Az idei év legkülönlegesebb fenyője a karcsúsított kialakítású műfenyő, amely kevésbé széles, így kisebb helyeken is elfér. Ebből a különleges fenyőből van hagyományos zöld, havas zöld és barack színű is - fejtette ki a barkácsáruház-lánc kérdésünkre. Ők úgy látják, a 180 cm-es műfenyők a legkeresettebb típusok, azon belül is elsősorban a középkategória termékeit szeretik leginkább a vásárlók. Az idei évben ez a kategória árban közelebb került a belépő áras műfenyőkhöz, így a vásárlók már inkább a jobb minőségű, szintén kedvező árú termékeket választják - emelték ki az árakkal kapcsolatban. Arról is beszéltek, hogy megfelelő tárolás mellett a műfenyők akár hosszú évekig díszíthetik otthonunkat karácsonykor. Viszont sokan szeretik, ha minden évben kicsit más színek dominálnak karácsonykor, ehhez egy új műfenyő kiváló választás. A műfenyők szezonja már november elején elindul és az utolsó pillanatig jelentős kereslet tapasztalható a termékek iránt. Az adatokból az látszik, hogy a legtöbben november végén, december elején vásárolják meg a műfenyőket - ismertette a barkácslánc. A Praktiker már novemberben feltöltötte a készleteket, így már jelenleg is sokféle típus elérhető az áruházakban és a megújult webshopban is. Robbannak a fenyőakciók A komoly drágulás ellenére a nagy boltláncok idén is komoly akciókat hirdettek a fenyőfákra: az IKEA-ban 9 990 forintért árulják a karácsonyfákat mérettől függetlenül - ugyanakkor a bútorlánc kb. 10 százalékot emelt az árain tavaly óta, akkor 8 990 forintért árulták a fenyőt. Sőt, a Family klubtagok 50 százalékos kedvezménnyel, mindössze 4990 forintért vehetik meg a fenyőfákat, emellé kapnak egy ezzel azonos értékű utalványt, amit 2024. január 2. és 2024. március 31. között válthatnak be. Az Auchannál a nordmann fenyőfa mérettől függően 5 és 27 ezer forint között mozog - a legrágább darabok prémium minőségűek és 3 méter magasak. A vágott eszüstfenyő 6500 és 13 ezer forint között kapható, a földlabdás fenyők esetében pedig 6000 és 8500 közötti árszintre kell készülni. A legolcsóbb a lucfenyő, amihez már 4290 forintért is hozzájuthatunk, de a legnagyobb lucfenyők se kerülnek többe 8 ezernél.

