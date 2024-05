Súlyos dolog derült ki a boltok sajátmárkás termékeiről: az Aldi, Auchan, Lidl, Penny, Spar is érintett

A sajátmárkás termékek részaránya a magyar boltokban évről évre növekszik. Nem véletlen az sem, hogy az elmúlt évek gazdasági hatásai sokkal inkább a nagymértékben sajátmárkákkal operáló diszkontok felé terelték a magyar vásárlókat. A boltok ráadásul azt is látják, hogy a kedvezőtlen gazdasági hatások miatt csökkent a nagybevásárlások száma, miközben nőtt a kisebb, jobban kontrolálható költések száma. Nem meglepetés tehát, hogy a sajátmárkák egyre nagyobb szeletet hasítanak ki maguknak a hazai piacon, és már olyan boltoknál is óriási a hangsúly ezeken, amik klasszikusan nem diszkontláncok. A sajátmárkás termékek reneszánsza miatt megkerestük a legnagyobb itthoni láncokat, ők hogyan látják ezt az időszakot; milyen vásárlási szokásváltozásokat tapasztalnak, és ami még fontosabb, a saját szortimentjükből mely termékek a vásárlók kedvencei. Mutatjuk, a Spar, az Auchan, az Aldi, a Penny és a Lidl válaszait is a témában.

Az elmúlt évek magas inflációja jelentős hatással volt a fogyasztói szokásokra; egyre többen választanak olcsóbb, sajátmárkás termékeket. Ez a trend különösen érezhető Magyarországon, ahol a legnagyobb kiskereskedelmi láncok is tapasztalják a vásárlók átállását a drágább, ismert márkákról a boltok saját márkáira.

Ez az átmenet viszont nemcsak a költségek csökkentése miatt van, hanem a sajátmárkás termékek minőségének javulása is hozzájárul. A nagyobb boltláncok folyamatosan bővítik sajátmárkás kínálatukat, amelyek már egyáltalán nemcsak az alapvető élelmiszereket, hanem a kozmetikumokat és egyéb háztartási termékeket is magukba foglalnak, ezzel is megkönnyítve a fogyasztóknak a gazdaságos és tudatos vásárlást.

A nagyfokú keresletnövekedés okán megkerestük a legnagyobb hazai láncokat, mondják el, ők pontosan mit tapasztalnak a sajátmárkás szortimentjüket illetően. Kíváncsiak voltunk arra is, mekkora változásokon ment keresztül igazából a kereslet, és hogy erre miként tudtak reagálni a láncok.

Spar

A saját márkás termékeink forgalmi részaránya évek óta folyamatosan növekvő tendenciát mutat. Így volt ez 2022-ben és 2023-ban is. 2023-ban a forgalmi részarány 33,28% volt, amely közel 1,5 százalékpontos növekedés 2022-höz képest. Ennél még jelentősebb emelkedést mutatott ez az adat 2021-ről 2022-re. 2022-ben a forgalmi részaránya a saját márkás termékeknek ugyanis 31,82% volt, amely 2,5 százalékponttal volt több, mint a 2021-es azonos időszakra vonatkozó adat

- mondta el a Pénzcentrumnak Maczelka Márk, a Spar Magyarország kommunikációs vezetője. A szakembertől megtudtuk azt is, hogy a saját márkás termékek forgalma 2023-ban 19,3%-kal nőtt, ám ez a szám részben az inflációnak volt köszönhető. „Ennél sokkal beszédesebb mutató az, hogy míg 2023-ban gyakorlatilag a teljes FMCG piac a mennyiségek tekintetében erős visszaesést mutatott, addig a saját márkáink mennyiségi eladása közel 4%-kal tudott a tavalyi évben nőni” – fogalmazott Maczelka Márk.

Megtudtuk azt is, hogy a saját márka összforgalomból márkacsaládra vetítve a SPAR márkatermékek teszik ki a legnagyobb forgalmi hányadot a szupermarketláncnál, ezt követi a sorban az S-Budget termékcsalád, majd a Regnum húsüzemünk által gyártott termékek. A kommunikációs vezető hozzátette azt is, hogy összesen több mint 40 saját márkacsaládjuk van, amik biztosítják, hogy célirányosan tudjanak a különböző vásárlói igényekre saját márkákkal is reagálni.

És hogy mik a Spar sajátmárkás legjei? A lánc válaszaiból kiderül, hogy továbbra is a frissáru területek a legkeresettebbek a saját márkák között. Ebben évek óta nincs változás. A TOP 5 saját márkás kategória (a húsüzemükön kívül) a következő: 1. csemege (húskészítmények); 2. tejtermékek, 3. baromfi, 4. pékáru, 5. zöldség-gyümölcs kategóriák. Ha a TOP10 cikk között benne hagyjuk a húsüzemünket is, akkor a 10-ből 7 termék ezek közül kerül ki (pl. Regnum sertés comb, sertés karaj, sertés lapocka, vagy a darálthús). Ha a húsüzem tőkehús kínálatán kívül nézzük a TOP10 cikket, akkor az alábbi termékek a vásárlók kedvencei a Sparban, a forgalom alapján:

SPAR lédig csirkemellfilé

SPAR vidéki cipó 500g

SPAR lédig egész csirkecomb

SPAR 1kg csirkemellfilé

SPAR 2,8%-os UHT tej 1l

Regnum frankfurti virsli

Regnum lecsókolbász

SPAR kakaós csiga

SPAR ESL 1,5% 1l tej

SPAR ESL 2,8% 1l tej

Maczelka Márk a termékek kapcsán elárulta azt is, hogy sajátmárkás termékeik közel 85 százaléka hazai beszerzési forrásból származik.

Auchan

A sajátmárkás termékek kapcsán az Auchan is azzal kezdte beszámolóját, abszolút érzik, hogy a vásárlóik inkább a sajátmárkás termékek felé fordulnak, amelyek forgalma az utóbbi egy évben jelentősen megnőtt náluk. „Ennek a kedvező áron kívül az is az oka, hogy ezek a termékek rugalmasabban követik a változó vásárlói igényeket. A vevők pedig láthatják, hogy a kedvező ár mellett jó minőséget is kapnak, sőt, ezek a termékek már csak azért sem rosszabbak a nagy márkákénál, mert az áruházlánc a legnagyobb kincsét, a nevét adja hozzájuk” – fogalmaztak lapunknak a termékekkel kapcsolatban.

A hiper azt is kiemelte, hogy vásárlóik sokkal árérzékenyebbek, fontosak számukra az akciók, a kiemelt ajánlatok.

A hipertől megtudtuk azt is, hogy az Auchanban közel 7000 sajátmárkás termék található, 200 magyar gyártóval működnek együtt, és 2000 körüli a kifejezetten hazai, saját fejlesztésű termékeik. Ezeket a termékeket három kategóriába sorolják: az Auchan Tipp a legkedvezőbb árkategóriát jelöli, az Auchan Kedvenc a kiváló ár-érték arányú termékeket fedi le, az Auchan Collection pedig elsősorban a prémium minőségre helyezi a hangsúlyt.

Az Auchan elárulta azt is, hogy a legsikeresebb kategóriáik többek között a gyümölcslevek, tejtermékek, sütési alapanyagok, zöldségkonzervek, de a kínálatukban megtalálhatók olyan termékek is, mint például a Martontej által gyártott Gazdától az asztalig prémium sajátmárkás tejtermék család. Összességében mindez azt jelenti, hogy 2000 hazai fejlesztésű sajátmárkás termékük van, aminek több mint 70 százaléka élelmiszer.

Aldi

Az Aldi válaszaiban megjegyezte, látható tendencia, hogy a vásárlók már évek óta a diszkontok felé fordulnak és sokan most fedezik fel a sajátmárkás termékek kiváló ár-érték arányát. Az Aldi klasszikus diszkontról lévén szó nem meglepő, hogy a kínálatuknak mintegy 90 százalékát sajátmárkás termékek teszik ki, így náluk a márkatermékek forgalmának változása nem volt jelentős hatással az értékesítés egészére.

Az áruházlánc eltérő mértékű és irányú forgalmi változást tapasztalt az egyes termékkörökben. A tavalyi év során a legnagyobb mértékben a non-food termékek iránti kereslet esett vissza, egyes esetekben akár két számjegyű mértéket is elért a volumencsökkenés, ugyanakkor rendkívül magas volt 2022-es bázis, hiszen a Covid miatt sokan vásároltak háztartási és kertészeti termékeket, barkácseszközöket. Az utazási, illetve szabadidős lehetőségek visszatérésének is köszönhető a volumencsökkenés a non-food területen, továbbá általánosságban az élelmiszer sokkal fontosabb szerepet játszik, mint egy kerti bútor vagy ruházati cikk, amelyekről könnyebben mondanak le a vásárlók

- tudatták a Pénzcentrummal. A vállalat azt is elmondta, a kiskereskedelmi piac egészét tekintve a lefelé vásárlás a diszkontok térnyerésével már több éve tart. Ez azonban sok esetben nem igazi lefelé vásárlás, hiszen számos termék esetében a márkatermékekkel megegyező, vagy jobb minőségű saját márkás termékeket választanak a fogyasztók, azoknál jelentősen, akár 30-40%-kal olcsóbban.

A 2023-as évben még inkább ártudatosabbá váltak a fogyasztók és nem csupán az aktuálisan legalacsonyabb árat, hanem a kedvezményeket, kuponokat, az XXL kiszerelésű termékeket is előszeretettel választották a bolt üzleteiben.

Tapasztalataink szerint lényegesen kevesebb a nagybevásárlás, helyette sok kis kosárértékű vásárlás a jellemző, a fogyasztók így jobban tudják kontrollálni a költségeiket, és valóban csak azokat a termékeket veszik meg, amelyekre igazán szükségük van

- emelte ki lapunknak a diszkontlánc. Ami pedig a sajátmárkás termékeik származási helyét illeti, elmondták, amikor és ahol lehet, magyar forrásból kívánják beszerezni a termékeiket. Hozzátették, 2021 vége óta vállalják, hogy az állandó kínálatában található valamennyi szárnyas-, sertés- és marhahús esetében kizárólag magyar beszállítóktól vásárol terméket, akik csak hazai tartásból, vágásból és feldolgozásból származó friss hússal látják el az áruházlánc valamennyi üzletét. Ugyancsak 2021 végén kötelezte el magát az áruházlánc, hogy 65 alapvető tejterméke – valamennyi konvencionális tej, trappista sajt, tejföl, kefir, natúr joghurt, rögös túró, túró rudi – magyar tejből, hazai feldolgozónál készül.

Ezen kívül a nyári szezonban a diszkontlánc zöldség-gyümölcs kínálatának mintegy 80%-a is magyar termelőktől érkezik. Hasonlóan kimagasló az arány a pékáruknál: a regionális beszállítású pékáruk 100%-ban hazai beszállítású termékek, a látványpékségek termékeinek közel 80%-át magyar beszállítók biztosítják, a csomagolt termékek esetében ez az arány szintén közel 80%-os – tették hozzá. Elmondták azt is, hogy az ALdi összesen 392 védjegyes terméket forgalmaz, ebből 219 Magyar Termék, 76 Hazai Termék és 97 Hazai Feldolgozású Termékvédjegy. Az áruházlánc egyetlen év alatt 13%-kal növelte védjegyes termékei számát, így kínálatának több mint ötöde rendelkezik a három védjegy közül az egyikkel.

És hogy ezek közöl melyek a magyar vásárlók kedvencei?

Azon melegébe Császárzsemle

Milsani tejtermékek

Aquitas ásványvizek

Happy Harvest, 1 kg-os finomliszt

Shah (& Romeo) állateledelek, macskeledel és macskaalom

Bellasan (margarinok és olajok), 1l napraforgóolaj

Húsmester (friss húsok), csirkemellfilé

Kokett, Toalettpapír 4 rétegű

Goldland, tojás 10-es M-es tojás

Kokárdás

Császár tészták

Choceur csokoládék

Snack Fun snackek

Barissimo kávék

Penny

A Penny számára is fontos a vásárlói igények kielégítése, így a friss élelmiszerektől, mint a zöldség, gyümölcs, hús, tej és pék áru, a tartós termékeken át, egészen a háztartási termékekig számos sajátmárkás terméket tartalmaz a szortimentjük. Mindemellett egy sajátmárkás életmód, és pénztárcabarát termékcsoportot is létrehoztak, hogy a lehető legtöbb vásárlói igénynek eleget tegyenek.

Jelenleg így a választékunk felét sajátmárkás termékek teszik ki, ami nagyságrendileg 1500 terméket jelent

- közölték. Elmondták azt is, hogy a nagy népszerűségnek örvendő sajátmárkás termékek közül az elmúlt időszakban a Karát és Dárdás felvágott, valamint a Purissima és Bino gyümölcsleveket preferálták leginkább a vásárlók. „Mivel a Penny sajátmárkás termékei alapvetően is alacsony áron kaphatók, így a vásárlók tapasztalataink szerint nem tesznek különbséget, személyes preferencia alapján vásárolnak az említett termékek közül” – tették hozzá az adataikhoz.

Arra a kérdésre, hogy az olcsóbb sajátmárkás termékeiket kellett-e bővíteni a vásárlói igények miatt, azt választák, hogy a Penny igyekszik valamennyi vásárlói igényre reagálni, így a sajátmárkás termékek közt találhatók belépő, közép és magasabb kategóriájú termékek is, amelyeket párhuzamosan fejlesztenek. „Éppen ezért nem csak szélesebb Girbe-gurba zöldség kínálattal, új Dárdás termékekkel és XXL kiszerelésekkel bővítjük kínálatunkat, de figyelmet fordítunk a PENNY TO GO, a Food For Future vegán termékek, a MyBio termékek vagy a San Fabio olasz termékek fejlesztésére és bővítésére is” – hívták fel a figyelmet.

Mindezek mellett a vásárlók kedvenc sajátmárkás termékei a diszkontnál: a Sissy tejföl, Sissy trappista, Salty chips, Wippy toalettpapír, Dárdás ínyenc virsli, Itthonról válogatva alma, Kedvenc Hentese sertés darálthús, Drinky Cola, Aranykorsó sör, Zöldségeskert csemegeuborka. Míg a legnépszerűbb kategóriák közé a Sissy tejtermékek, a Salty sós snack termékek, a Wippy higiéniai papírtermékek, a Karát és Dárdás felvágottak, és az Itthonról válogatva zöldség és gyümölcs termékek sorolhatók.

A sajátmárkás termékek származását illetően a Penny azt közölte, hogy a friss termékkategória nagy arányban magyar forrásból származik, míg a Sissy tejtermék család teljes egészében Magyar Termék védjegyes cikkekből áll össze. Ugyanígy valamennyi Kedvenc Hentese friss hús termék esetében is a származást a védjegy igazolja. A zöldség és gyümölcs választékban az ’Itthonról válogatva’ jelölésű termékek bizonyosan hazai gazdák termékei. Ezek mellett a felvágott és pékáru kategóriában is magas a hazai termékek aránya.

Lidl

A Lidl esetében sem meglepő, hogy diszkont- áruházláncként a kínálat elsősorban saját márkás termékekre épül. A 023-as gazdasági év során az állandó kínálat jelentős részét, több mint 70%-át saját márkás termékek alkották náluk. A diszkont is megerősítette, hogy tapasztalataik alapján a vásárlók az elmúlt évek gazdasági hatásai okán a diszkont csatornák irányába fordultak, ami a termékek jó ár-érték arányának, kedvező árának és magas minőségének köszönhető.

A Lidl azt is elmondta, hogy a vásárlók árérzékenységére reagálva az első között kezdtek bele tartós árcsökkentési programba, és azóta is az olcsóbbá váló termékek egyre bővülő kínálatával segíti vásárlóit. A diszkonttól megtudtuk azt is, hogy a vásárlók körében a saját márkás termékek közül a legnépszerűbbnek a friss árucsoportok, úgy, mint a tej és tejtermékek, a felvágottak és a friss húsok bizonyulnak, de a fagyasztott termékek, valamint a különféle nassolnivalók, az ásványvizek és üdítők is kedveltek.

A tavalyi évet tekintve rendkívül keresett volt többek között a Húsfarm friss csirkemellfilé és a Húsfarm sertéscomb, a Pilos Friss és UHT tejek, a Pilos Tejföl, és a Pikok Sertésrudacska is, de a helyben sütött friss pékáruk népszerűsége is töretlen, csak úgy, mint a friss zöldségek és gyümölcsöké. A saját márkás near és nonfood termékek is elnyerték a vásárlók bizalmát, a Lupilu pelenka forgalma például kiemelkedő volt, de a Parkside árucikkeket is sokan választják

- emelte ki lapunknak a lánc. A termékek eredetével kapcsolatban kifejtették, hogy a vállalat teljes élelmiszerbeszerzésének mintegy 60 százalékát magyar termékek teszik ki. Így összesen mára mintegy 500 hazai beszállítóval működnek együtt. Kiemelték azt is, hogy beszerzési irányelveik biztosítják, hogy az áruházakba érkező termékek a legszigorúbb élelmiszer-minőségi és -biztonsági elvárásoknak is megfeleljenek. A választást pedig az egyes márkák egyedi csomagolása is megkönnyíti, melyet a vásárlók már jól ismernek.

