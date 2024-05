Megdöbbentő dolog derült ki a Piroska szörpökről: parasztvakítás, ez van bennük valójában

Ízétől függetlenül szinte mindegyik Piroska márkájú szörpnek almalé a legfőbb összetevője - csodálkozott rá a rideg valóságra egy TikTok-felhasználó. A felismerésről szóló videóban valóban számos palackon demonstrálja a tiktokker, hogy a szörpök 47-49 százaléka almaléből áll, függetlenül attól, hogy az egyébként vadmálna, vagy éppen mangó ízesítésű.

Szamóca, vadmálna, málna, feketeribizli, mangó, citrus mix - többek között a Piroska ezen ízesítésű szörpjeit mutatja be egy tiktokker. A videós az adott szörp címkéjének bemutatása után rögtön meg is fordítja a palackokat, hogy a szörpök összetevőit is szemügyre vehessük.

A lényeg valójában most következik - függetlenül attól, hogy milyen ízesítésű az adott szörp, a termék fő összetevője mindegyik esetben almalé. A szamóca esetében például 47, míg a málna esetében 49 százalékos a szörp almalé tartalma.

Az igazsághoz persze hozzátartozik, hogy ez nem csak a Piroska termékeire igaz. A példa kedvéért hasraütés-szerűen megnéztük a Pölöskei erdei gyümölcs ízű szörpjét, melynek a honlapjukon található leírása szerint ugyancsak az almalé a legfőbb összetevője. Ennek oka egyébként meglehetősen egyszerű - az alma a legolcsóbb a felsorolt gyümölcsök közül, ezért is választják azt a legtöbb esetben fő összetevőül. A videóban is bemutatásra kerül egy szörp, aminek nem az alma a fő összetevője, de ott el is hangzik, hogy "de ez 1 500 forint", utalva rá, hogy az bizony már drágább a többinél.