Olyat csinált Frei Tamás, amit 2023-ban még senki: megőrülnek érte a magyarok, ezért tolong mindenki

Hiába a gazdasági nehézségek, a hazai könyvpiac legnagyobb kereskedői azt tapasztalják, az emberek kitartanak az olvasás mellett. Az eladások nem csökkenek, ráadásul az árakat most még némileg kordában is tartja a néhány évvel ezelőtt kiadott könyvek, mára szerénynek mondható árazása. Rossz hír viszont, hogyha ezek kifutnak, akkor bizony késleltetett hatásként érezhető drágulás fog jönni. Akárhogy is, idén télen is lesz roham, igaz mostanra nem uralnak le mindent az önsegítő, pszichológiai témájú könyvek, sokkal több szórakoztató irodalom szerepel a top könyvek között. És ezek között is van egy, Frei Tamás új műve, ami bár nem olyan rég jelent meg, rögtön az eladási listák élére ugrott, megvesznek érte a vásárlók. Az idei ünnepi időszakról és a jövő évi várakozásokról a Lírát és a Librit kérdeztük.

Hiába tépázta meg rendesen az elszálló infláció a magyar embereket, úgy látszik, az olvasásról senki nem akar lemondani. Ezt mutatják legalábbis a legnagyobb hazai kereskedők adatai, akik szerint lehet, hogy sok mindenre kevesebbet költünk, de olvasni azért még mindig olvasunk. A mostani viszont ezzel együtt kis kiemelt időszak a kereskedőknek. Az év végi néhány hónapban realizálódik ugyanis az egész éves forgalom harmada a könyves bizniszben. A karácsonyi hajrának tehát különleges jelentősége van.

Ezt pedig a piaci szereplők is tudják, a kiadók például nagy dobásokat hagynak év végére, és ezek között már most van olyan könyv, ami bár novemberben jelent meg, már most a legtöbbet adták el belőle. A trendek is változnak, míg tavaly a toplisták inkább az önsegítő könyvek uralták, addig a Covid-elidegenedésből némileg kiszabadulva, most már a szórakoztató irodalom nyomul. Na de mik voltak 2023 slágerkötetei, mit fognak a legtöbben bezsákolni karácsonyra, és milyen könyves évre számít a szakma 2024-ben? Többek között ezekre a kérdésekre kerestük a választ a Líra és Libri segítségével.

Hiába a drágulás, olvasnak a magyarok

Miközben a KSH szerint idén decemberben 12%-kal csökkent a hazai kiskereskedelem forgalma a tavalyi év azonos időszakához képest, a könyvkereskedelem forgalma szerencsére növekszik. Úgy tűnik, a recesszióban az emberek spórolnak ugyan az ajándékokon, de szerencsére a könyvekről még nem mondtak le

- mondta el lapunknak a Líra, akik az év elején a romló gazdasági környezetet figyelembe véve 6%-os növekedést prognosztizált 2023-ra. Mostanra viszont biztosak benne, hacsak nem történik valami rendkívüli, akkor 10% fölött növekszik majd az éves forgalmuk. „Pénzügyileg jó évre számítunk, amit legfeljebb csak a hatósági büntetések és a kiszámíthatatlan jogi környezet árnyékolnak be” - tették hozzá.

Az elmúlt években számos jelentős hatás érte a könyvkereskedelmet. Mindezek mellett és ellenére, ahogy az elmúlt években, úgy idén is forgalomnövekedésre számítunk. Az első háromnegyed év adatai bizakodásra adnak okot, de a negyedik negyedév nagyban meghatározza majd az egész éves képet

- árulta el a Pénzcentrumnak Kovács Péter, a Libri Csoport vezérigazgatója, aki az idei slágerkönyvek kapcsán beszámolt arról, idén is vannak olyan kötetek, amiknek megjelenését kifejezetten az év utolsó hónapjaira időzítették a kiadók. Olyan témák kerülnek a középpontba, amik a szélesebb közönséget is megszólítják és kiváló ajándéktárgynak bizonyulnak azok számára is, akik esetleg ritkábban olvasnak.

A Líra szerint is érdekesség, hogy idén nincs olyan jellegzetes trend, mint tavaly, amikor a tíz legjobban fogyó könyvből öt pszichológiai vagy önsegítő témájú volt náluk. Szerintük az idei évre inkább a szórakoztató irodalom dominanciája a jellemző. Amit látni is az adatokból, mutatjuk is őket.

2023 slágerkönyvei

Kovács Péter szerint izgalmas képet mutat a legnépszerűbb könyvek listája 2023-ban. A januártól novemberig mért eladási adatokat alapján az első helyet a volt műsorvezető, jelenleg üzletember és író Frei Tamás legújabb könyve szerezte meg. „Érdemes kiemelni, hogy a Puccs Moszkvában című kötet november elején jelent meg, viszont így is az év legnagyobb példányszámban eladott alkotása” - hívta fel a figyelmet.

A lista második helyén náluk a népszerű klinikai szakpszichológus, Orvos-Tóth Noémi Örökölt sors című könyve áll, a harmadik pozíciót pedig Náray Tamás legújabb könyvsorozatának első része szerezte meg. Előbbi szerző transzgenerációs kérdésekkel foglalkozó könyve az elmúlt évek egyik legnépszerűbb írása, idén is sokan keresték, ahogy a szerző másik művét, az éves összesítésben kilencedik helyet megszerző Szabad akaratot is. Orvos-Tóth Noémi könyvei mellet két másik önismereti írást is találunk 2023 legkeresettebb kötetei között. A tizedik helyen Csernus Imre Én és Te, az ötödiken pedig Dr. Máté Gábor Normális vagy című írása szerepel.

Kovács Péter elárulta azt is, a toplistán mindössze egy olyan szerző található, akinek három könyve is felkerült a legnépszerűbbek közé. Colleen Hoover amerikai írónő romantikus könyvei a TikTokon szereztek hihetetlen hírnevet: több százmillió videó készült róluk. Velünk ér véget című könyve a negyedik, a Minden tökéletességed című kötete a hatodik, a Velünk kezdődik című alkotása pedig a nyolcadik leginkább keresett történet lett. Mindemellett Harry Herceg nagy port kavaró önéletrajzi írására is nagyon sokan voltak kíváncsiak, a Tartalék a hetedik legnépszerűbb kötet a januártól novemberig tartó időszakban.

Ehhez képest a Líránál a következőképpen alakult a legnépszerűbb felnőtt könyvek listája, amihez a kereskedő hozzátette, a toplista az év első tizenegy hónapját tartalmazza, amit a karácsonyi vásárlás még jelentősen befolyásolhat. Top10:

FREI TAMÁS: PUCCS MOSZKVÁBAN - PUTYIN VÉGNAPJAI - ANDRÉ CALVI VISSZATÉR. LIBRI Könyvkiadó HARRY HERCEG: TARTALÉK – CORVINA Kiadó NÁRAY TAMÁS: BARBARA - A VÉGZET - LIBRI Könyvkiadó ORVOS-TÓTH NOÉMI: ÖRÖKÖLT SORS - LIBRI Könyvkiadó HOOVER COLLEEN: IT STARTS WITH US - VELÜNK KEZDŐDIK - KÖNYVMOLY Kiadó GRECSÓ KRISZTIÁN: LÁNYOS APA – MAGVETŐ Kiadó DR. MÁTÉ GÁBOR: NORMÁLIS VAGY - OPEN BOOK JAKUPCSEK GABRIELLA: A NAPOS B OLDAL - VAN ÉLET A 40 UTÁN - XXI. SZÁZAD BÖDŐCS TIBOR: PRÍMSZÁMOK HÓSESÉSBEN - LIBRI Könyvkiadó KEPES ANDRÁS: KÉT MACSKA VOLTAM - OPEN BOOK

A gyerekek ezeket szerették

A legnépszerűbb gyerekkönyvek között egyaránt találunk régi klasszikusokat, mai kedvenceket, valamint izgalmas ifjúsági regényeket is – számolt be a kategóriát illetően Kovács Péter, majd be is mutatta, hogyan alakult a Librinél a 10 legkeresettebb gyerek- és ifjúsági kötet listája:

Leiner Laura: 40 nyári nap Bosnyák Viktória: A sirály a király? Fekete István: Vuk Kollár Betti: Kosársuli Bartos Erika: A csigaház kincsei Jeff Kiney: Egy ropi naplója 17. – Kiborul a bili Antoine De Saint-Exupéry: A kis herceg Berg Judit: Rumini Jeff Kinney: Egy ropi naplója – képSregény Vlagyimir Szutyejev: Vidám mesék

Ehhez képest a Líránál a következő volt a sorrend:

LEINER LAURA: 40 NYÁRI NAP - Carta Teen BOSNYÁK VIKTÓRIA: A SIRÁLY A KIRÁLY? - TENGERNYI TUDÁS. Tintató Könyvkiadó FEKETE ISTVÁN: VUK – Móra Kiadó ÉRETTSÉGI (Diószegi Endre – Szarka Eszter)- Raabe Klett Kiadó BERG JUDIT: RUMINI - Pagony Kiadó BOSNYÁK VIKTÓRIA: TÜNDÉRBOSZOKÁNY – Libri Könyvkiadó BARTOS ERIKA: BRÚNÓ A BALATONON 3. - Móra Könyvkiadó KINNEY, JEFF: EGY ROPI NAPLÓJA – Könyvmolyképző Kiadó BARTOS ERIKA: BOGYÓ ÉS BABÓCA - A CSIGAHÁZ KINCSEI - Citera Kft. KOLLÁR BETTINA: KOSÁRSULI - Agave Könyvkiadó

Mi lesz a sláger karácsonykor?

A Líra szerint Frei Tamás, Vavyan Fable, Ken Follet, Náray Tamás és Bödőcs Tibor legújabb könyvei mellett Kepes András, Jó Nesbo, Leiner Laura és Rácz Zsuzsa új regényeit keresik a legtöbben, de nagyon jól fogy 23 kortárs író közös alkotása, a Budapest Nagyregény is. A non fiction kategóriában Karikó Katalin életrajzi könyve a sláger, de bekerült az élbolyba Marco Rossi életrajza és Nyáry Krisztián legújabb kötete is.

Persze ha a műfajokat nézzük, akkor – mint minden évben – idén is a gyermek- és ifjúsági könyvekből fogy a legtöbb, csak ott a széles kínálat miatt ez megoszlik a címek között. De beszédes adat, hogy a legnagyobb forgalmat generáló partnereink tízes listáján hatan vagy tiszta profilú gyermekkönyv kiadók, vagy jellemzően sok ilyen címet adnak ki

- mondták el lapunknak.

A Libri a karácsonyi forgataggal kapcsolatban azt emelte ki, hogy nemcsak novemberben, de az adventi időszakban is slágerkönyv Frei Tamás új, Puccs Moszkvában című regénye, ugyancsak érdemes kiemelni a népszerű humorista-író Bödőcs Tibor negyedik könyvét, a Prímszámok hóesésben-t. „Inspiráló és izgalmas önéletrajzi írás a nemrég orvosi-élettani Nobel-díjat kapó Karikó Katalin Áttörések című kötete, a sportrajongók körében pedig minden bizonnyal Gáll András a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitányáról, Marco Rossiról szóló életrajzi kötete lesz népszerű” - vélekedett a cég ügyvezető igazgatója, aki az önismereti kötetek közül Almási Kitti Elvarratlan szálak című írását, a gyerek- és ifjúsági kötetek közül pedig Leiner Laura Nem egyszerű című tiniregényét emelte ki, mint azok a művek, amik nagy érdeklődésre tarthatnak számot az év végén.

Nagy a hajtás év végén

Az év utolsó két hónapja kiemelten fontos, ugyanis november közepétől összpontosul az éves forgalom harmada. Ez az időszak nemcsak kereskedelmi, hanem kommunikációs szempontból is jelentős, hiszen célzottan, hatványozottan tudjuk közvetíteni a Libri mindenkori misszióját, vagyis az olvasásnépszerűsítését

- nyomatékosított Kovács Péter.

A Líra is hasonló számokról tájékoztatta a Pénzcentrumot, náluk nagyjából az éves forgalom 20 százaléka realizálódik ilyenkor, de ha az egész karácsonyi szezont nézzük, tehát a novembert is, akkor nagyjából a harmadát realizálják az éves bevételeinknek ilyenkor. Emellett egyelőre azt látják, „egyelőre úgy néz ki, ez is erős karácsonyi szezon lesz, akárcsak a tavalyi.”

Mi jön 2024-ben?

A Líra óvatos optimizmussal tekint a következő év felé. „Örülünk, hogy csökken az éves infláció, de nem szabad elfelejtkezni arról sem, hogy a könyves szakmában ennek hatása csúszva jelentkezik, hiszen a könyvesboltok kínálatába még beleszámítanak a 4-5 éve kiadott, mai mércével már olcsónak számító könyvek - hívták fel a figyelmet, ahogy arra is, ahogy ezek kipörögnek a piacról, nagyobb súlyt fognak képviselni a tavalyi és idei év drágább kötetei. Azt viszont remélik, az emberek zsebében nem csökken tovább a könyvre fordítható pénz.

„2023-ban a tavalyi árakhoz képest nagyjából 10 százalékos árnövekedés volt tapasztalható, tehát a könyvek drágulásának mértéke elmaradt az éves infláció mértékétől” – számolt be a Libri, akik szerint érdemes mindehhez hozzátenni, hogy ahogy 2022-ben, úgy idén is igaz az az állítás, miszerint a három-négy éve kiadott könyvek átlagára az új címekénél alacsonyabb, így az olvasóközönség továbbra is több árkategóriából tud választani.

Abban bízunk, hogy az infláció tovább csökken, ezzel párhuzamosan pedig a vásárlói kedv is élénkülhet. Ez a kereskedelem minden területén, így a könyvpiacon is kiemelten fontos. Ha a gazdasági helyzet stabil, a könyvpiac is tovább növekedhet

- mondta Kovács Péter.