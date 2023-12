Milliókat buktak azok a magyarok, akik így vettek lakást: jól döntött, aki kivárt - most kell lépni?

Megjelent a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb, október hónapra vonatkozó, háztartásokkal és nem-pénzügyi vállalatokkal kötött hitel- és betétszerződések forgalmi és árazási adatsora. Az alábbiakban ebből fogjuk ismertetni a háztartásoknak nyújtott lakáshitelekre vonatkozó adatokat. Újdonságnak mondható, hogy elkezdett csökkenni az olló az idei és a tavalyi kihelyezések mértéke között, illetve pozitívum, hogy tovább folytatódott az új hitelek átlagos hitelköltség mutatójának csökkenése.

2023 októberében 51,4 milliárd forint volt a magyar háztartásokkal kötött új lakáshitel-szerződések értéke, ami mindössze 0,1 milliárd forinttal maradt el a szeptemberi eredménytől (-0,2%). Ez azt jelenti, hogy jelzáloghitelezés szempontjából október idén a negyedik legerősebb hónap volt, azt csak az augusztus (54,4 milliárd), a június (53,2 milliárd) és a szeptember (51,5 milliárd) tudták megelőzni.

Újdonságnak mondható, hogy elkezdett csökkenni az olló az idei és a tavalyi kihelyezések mértéke között – az év eddigi részében rendre elmondható volt, hogy az új szerződések értéke jelentősen elmaradt az egy évvel korábbi értékekhez képest. Még a szeptemberi adatokra vonatkozólag is azt írtuk, hogy az idei új kihelyezések szerződéses összege mindössze a tavalyi összeg 62,8 százalékát tette ki.

Az új kihelyezések volumenének csökkenése azonban 2022 őszén indult be igazán, így tavaly októberben már csak 59,5 milliárd forint volt az új szerződések értéke – ennek a most októberi érték pedig már a 86,4 százaléka. Tavaly szeptember-október viszonylatában egyébként lényegesen nagyobb volt a csökkenés mértéke (82 milliárd → 59,5 milliárd forint).

A 2023 év eleji mélypont után lassan fél éve ebben az 50 – 55 milliárd közötti sávban mozog az új szerződések összege. Az őszi-téli hónapok egyébként is jellemzően gyengébbek szoktak lenni jelzáloghitelezési szempontból, így idén már nem is igazán várható, hogy jelentős növekedés történjen ehhez az 50 milliárd forintos szinthez képest.

Kedvező hír ugyanakkor, hogy folytatódott a lakáshitelek átlagos hitelköltség mutatójának csökkenése – ez a szeptemberi 9,93 százalék után októberben már csak 9,60 százalék (-0,33 százalékpont) volt, ami 2023-ban a legalacsonyabb érték eddig.

Mire számíthat az, aki most venne fel jelzáloghitelt?

Végezetül most is megnéztük, hogy milyen jelzáloghitel-ajánlatok között válogathat az, aki most szeretne lakáshitelt felvenni. A lehetőségek megvizsgálásához ezúttal is a Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátorát használtuk. Tekintettel a hitelkamatok mértékének utóbbi időszakban megfigyelhető, viszonylag gyors csökkenésére, úgy döntöttünk, hogy a jobb összehasonlíthatóság érdekében ezúttal is ugyanazokkal a paraméterekkel kalkulálunk, mint október és november elején.

Ez azt jelenti, hogy a kalkulátorban egy 50 millió forintos használt ingatlan megvásárlását adtunk meg hitelcélként, melyhez 20 millió forintos hitelt szeretnénk igényelni 25 éves futamidő mellett. A család havi jövedelmének ezúttal is nettó 700 ezer forintot adtunk meg.

Október elején ezekkel a feltételekkel még az akkor legkedvezőbbnek számító ajánlat esetében is 149 323 forint (THM 7,88%) lett volna a havi törlesztőrészletünk, míg egy hónapja már csak 141 173 forint (THM 7,21%). A teljes visszafizetendő összeg az első esetben 44 894 580 forint, míg a második esetben 42 352 012 forint lett volna.

Most nem figyelhető meg ekkora csökkenés, mint amekkora október-november viszonylatában, ám ennek ellenére elmondható, hogy most is jobban járnának azok, akik korábban a kivárás mellett döntöttek.

A jelenleg az UniCredit Bank által nyújtott legkedvezőbb ajánlat esetében a havi törlesztőrészlet 140 832 forint (THM 7,18%) lenne, ami az októberihez képest 8 491 forint megtakarítást jelentene havonta. Igaz, a november eleji kalkulációhoz képest már csak jóval szerényebb, havi 341 forintos megtakarítást értünk volna el a kivárással.

A teljes visszafizetendő összeg a mostani legjobb ajánlat esetében 42 322 881 forint, ami az októberitől 2 571 699 forinttal, míg a novemberitől 29 131 forinttal marad el.

Az UniCredit ajánlatát jelenleg az Erste Bank (148 319 forint, THM 7,83%), a Raiffeisen Bank (149 102 forint, THM 7,87%) és a K&H Bank (149 102 forint, THM 7,92%) ajánlatai követik a sorban. A mostani lehetőségek közül ezúttal a MagNet Bank ajánlata tűnik a legkevésbé kedvezőnek – ebben az esetben 170 671 forint lenne a havi törlesztőnk (9,61% THM).

Jó hír ugyanakkor, hogy már ennek az ajánlatnak is 10 százalék alatti a THM-je, ráadásul a törlesztőrészlet még ebben az esetben is 8 117 forinttal olcsóbb az októberi legdrágább ajánlat törlesztőjénél (178 788 forint).