Igazi akcióbombát rombantott karácsony előtt a Telekom, Vodafone, Yettel: itt vannak a részletek

Ahogyan minden évben, úgy idén is különleges ajánlatokkal készültek a hazai mobilszolgáltatók a karácsonyi időszak alkalmából. A vállalatok célja az, hogy megkönnyítsék a családi készülődést, kapcsolattartást, illetve, hogy segítsenek megtalálni a tökéletes ajándékot jó áron.

Különböző kedvezményekkel készülnek az idén is az ünnepi időszakra a magyar mobilszolgáltatól. Többek között ingyenes mobilnettel és különböző készülék és előfizetési kedvezményeket lehet igénybe venni.

Telekom

A Magyar Telekom az idén több különleges ajánlattal is készült az ünnepekre. Ilyen az, hogy december 9-én és 10-én is korlátlan belföldi mobilnettel kedveskednek az előfizetőiknek, hogy megkönnyítsék az ünnepi készülődést. Ahhoz, hogy a szolgáltatást igénybe tudjuk venni nincsen semmi különösebb teendőnk, hiszen minden lakossági előfizető számára automatikusan elérhetővé vált a mai nap a kedvezmény.

Emellett különböző készülékkedvezményeket is igénybe lehet venni, amik esetében az első havi készülékrészletet átvállalja a cég, így mindössze 21 havi részletet kell fizetnünk. Ez az ajánlat kétéves hűségnyilatkozattal érhető el, és akár felújított készülékekre is igénybe vehetjük. Ráadásul mobiltelefonokra, tabletekre, TV készülékekre és hordozható játékkonzolokra is érvényes a telefonok és az okosórák mellett.

Mindezek mellett a Telekom alkalmazásában különféle Magenta Moments akciókkal is kedveskedik a vég. Ilyen, hogy többek között a Cinema City-be, Aquaworld-be, vagy a debreceni Aquaticumba is különböző ajánlatok érhetőek el, illetve hétfőig egy nyereményjátékon is résztvehetünk, amivel akár félmillió forintot érő Jysk ajándékutalványt is nyerhetünk. Mindezek mellett pedig az ünnepi Domino Day alkalmával év végégi minden szerdán díjmentesen választhatunk a korlátlan internet és beszélgetés között. Az ajánlat az aktiválástól számított 24 órában érvényes.

Vodafone

A Vodafone idén karácsonykor a készülék kedvezményekre tette a hangsúlyt. Ennek keretében az új és a meglévő ügyfelek egyaránt 21 000 forint kedvezményt kapnak minden okoseszközre, illetve 36 000 forintot a kiemelt okoseszközökre. Ráadásul Vodafone One ügyfélként, ha a cégnél van otthoni és mobil szolgáltatásunk is, akkor akár 67 500 forint készülékkedvezményt is kaphatunk.

Yettel

A Yettel idén többféle akcióval készült az ünnepekre, amiket a már meglévő ügyfelek, illetve a leendők is ki tudnak használni. A pontos ajándékokról sajnos nincsenek hírek, ugyanis ezek meglepetések, amik az appon keresztül érhetőek el. A feladatunk mindössze annyi, hogy letöltjük a Yettel applikácót, majd első lépésként kiválasztjuk, hogy ügyfelek vagyunk-e már, vagy sem. Ha igen, akkor mi sem egyszerűbb csak be kell jelentkeznünk és megnézni a személyre ajándékot.

A Pénzcentrum egy olvasója arról számolt be, hogy előfizetőként kétféle ajándékot kapott. Az egyik ünnepi meglepetés egy 10 ezer forintos készülékkedvezmény, amit bármelyik Xiaomi és Samsung mobilkészülékre felhasználhat. Ezen kívül járt még neki egy Yettel Prime Plus + csomagkedvezmény is, amit a kuponnal 25 százalékos kedvezménnyel igényelhet 6 hónapon keresztül.

Ha viszont nem vagyunk Yettel előfizetők, akkor is értékes ajándékokat szerezhetünk, főleg, ha éppen csomagváltáson törjük a fejünket. Ebben az esetben nincs más dolgunk, csak regisztrálni és feliratkozni a hírlevélre. Mindezek mellett a Yettelnél 15 százalékos kedvezménnyel vehetünk okosórát is az ünnepi akciók keretében az új telefonunk mellé.

Érdekes lehet összehasonlítani az idei kedvezményeket a tavalyival is, hiszen sok víz lefolyt a Dunán tavaly karácsony óta. Tavaly a Yettel például a személyes gesztusokra helyezte a hangsúlyt, aminek keretében olyan kártyákat kérhettünk az üzletekben és az interneten egyaránt, amelyek közös élmények ajándékozásához adtak ihletet. Emellett pedig a cég egészen december 31-ig kedvezményes, 1990 forintos korlátlan belföldi adatjegyet vásárolhattak.

A Vodafone tavaly is a készülékkedvezményeket részesítette előnyben, aminek keretében az ideihez hasonlóan 21 ezer forint kedvezménnyel tudtunk készüléket vásárolni. A Telekomnál tavaly az ünnepi akciójuk keretében a lakossági és az üzleti ügyfelek egyaránt korlátlan internetet kaptak 10 napra, ami mellett 24-én minden ügyfél további korlátan adatforgalmat kapott, hogy elérjék a távol élő szeretteiket is. Azok pedig, akiknek a csomagjában korlátlan internet van, ők 30 napos HBO Max előfizetést kaptak, ráadásnak pedig heti háromszor ingyen filmezhettek a Telekom FilmPremiereken.

A fentiek természetesen nem kőbevésett ajánlatok, a pontos akciókkal, kedvezményekkel kapcsolatban érdemes megkeresni a szolgáltatónkat. Ráadásul messze van még a karácsony, könnyen lehet, hogy újabb akciókat is hirdetnek majd a magyar mobilszolgáltatók.