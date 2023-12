Bárkinél beválik az ősrégi rezsitrükk: szinte azonnal lezúzza a fűtésszámlát, teljesen legális

Az elmúlt hetekben beköszöntött a tél, ami szinte állandó 0 fok körül hőmérsékletet hozott. Ez pedig sokak pénztárcáját megterheli, hiszen egy rosszul karbantartott kazán, vagy akár egy rossz szigetelés is ezreket vehet ki havonta a zsebünkből, ami – főleg nem így az év végén – koránt sem mindegy. Most összeszedtünk olyan tippeket és trükköket, amiknek a segítségével még mindig javíthatunk a helyzeten.

Az elmúlt években a megélhetési költségek az egekbe emelkedtek, és bár a rezsicsökkentés korlátozása nem sokakat érintett, de így is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak minden hónapban, aki szeretné 15 fok fölé melegíteni az otthonát. A which.co.uk most összeszedte azt, hogy hogyan is csökkenthetjük a fűtési energiaszámlánkat ezen a téren. Ebbe beletartozik többek között a kazán beállításainak ellenőrzése, az átfolyási hő beállítása, illetve az eszköz szigeteléseinek és csöveinek ellenőrzése és javítása is.

Ezek pedig mind-mind fontos munkálatok, hiszen egy nemrégi fogyasztói kutatás szerint az angol háztartások 65%-nak kellett visszafognia a kiadásait, vagy hozzányúlni a megtakarításaihoz, esetleg kölcsönt felvenni, a helyzet pedig hazánkban sem sokkal kecsegtetőbb az inflációs adatokat nézve. A fűtési szezon elindulásával pedig csak tovább nőnek a kiadások, amiknek a súlyát a decemberi csekk érkezésekor fogjuk megérezni. Azonban pár egyszerű, alig pár percet igénylő karbantartási munkával sokat tudunk spórolni hosszútávon.

Korszerűsítsük a kazánunkat

A kazánok messze nem a legnépszerűbb eszközök, ugyanis sok karbantartást igényelnek, elterjedt róluk, hogy nem hatékonyak, különösen, mert ezek fogyasztják a háztartások éves energiaszámlájának legnagyobb részég. Egy hatékonyan működő központi fűtésrendszer azonban még mindig a leghatékonyabb módja az otthonunk melegentartásának.

A lényeg annyi, hogy tegyük költséghatékonyabbá a kazánunkat, és ne alternatívákat keresgéljünk, mint a hordozható fűtőtestek. Ezekkel ugyanis csak pénzt dobunk ki az ablakon, miközben egyre több energiát égetünk el. A fűtési rendszerünket pedig többféleképpen is hatékonnyá tehetjük:

A rendszeres szervizeléssel elkerülhetjük azt, hogy drágán sürgősségi javításokat kelljen elvégezni az eszközön, ráadásul biztosítja azt is, hogy az új kazánok garancián belül maradjanak.

Kapcsoljuk ki az előmelegítő funkciót, mert ezzel csak felesleges energiát égetünk el.

A radiátorok légtelenítésével és a termosztatikus radiátorszelepek felszerelésével szabályozhatjuk a fűtést olyan helyiségekben, amiket nem használunk sűrűn.

Érdemes azoknak, akik kombi kazánnal rendelkeznek megfontolniuk az árfolyási hő beállítását. A radiátorokban keringgetett víz hőmérsékletének csökkentésével akár 8 százalékot is megtakaríthatunk a fűtésszámlánkon. A Heating & Hotwater Industry Council (HHIC) állítása szerint a kazán beállításainak megváltoztatása előtt azonban mindenképpen kérjünk szakmai segítséget, különösen a víztartályokkal rendelkező rendszerek esetében. Ennek oka a Legionella baktérium kockázatának megnövekedése.

Nem mindegy milyen kazánunk van

Ha kombi kazánunk van, és meggyőződtünk arról, hogy biztonságos, akkor ezeket a beállításokat már mi is el tudjuk végezni, hiszen vannak ma már alkalmazások, amiknek a segítségével lépésről lépésre meg el tudjuk mi is végezni a feladatot.

Azonban, ha melegvíztartállyal rendelkezik a kazánunk, akkor a fenti tanácsok már nem biztos, hogy működnek. A kazán hatékonyságát azonban javíthatja a melegvíztároló és a csövek szigetelése. Ezzel ugyanis megakadályozhatjuk, hogy a tárolt víz jelentős hőt veszítsen, vagy akár befagyjanak a csövek egy tartós hidegben.

Az intelligens termosztátok pontos vezérlést biztosítanak a központi fűtés esetében, miközben segítenek optimalizálni az energiafelhasználást a rutinunknak és az időjárásnak megfelelően. Mindezek mellett pedig lehetővé teszi a zónás fűtést is, aminek segítségével be tudjuk állítani az egyes helyiségek hőmérsékletét.

A termosztatikus radiátorszelepek kézi alternatívát kínálnak a fenti problémára, hiszen ezek az eszközök esetében a radiátorokon keresztül tudjuk beállítani, hogy milyen mennyiségű melegvíz áramoljon, azalapján, hogy mennyire van szükségünk az adott szobában a fűtésre.

Egy másik egyszerű, ámde hatékony tipp az, ha nemes egyszerűséggel kicsit lentebb tekerjük a radiátort. Az Energy Saving Trust szerint a beállított hőmérséklet 1 fokos csökkentésévl is akár 10 százalékot megtakaríthatunk a fűtésszámlánkon.

A hordozható elektromos fűtőtestekről azonban jobb inkább lemondanunk. Bár ezek alapvetően egy gyors fűtési megoldást jelentenek, azonban hosszútávon korántsem valószínű, hogy költséghatékonyak, ugyanis bár a gázszámlánkat lehet csökkentjük, azonban a villanyszámlánk korán a duplájára emelkedhet.

Érdemes hosszútávon gondolkozni

A huzat szigetelés azonnali és olcsó megoldást jelenthet a hő megtartására. Ez magában foglalja az ajtók, ablakok, elektromos csatlakozók és a csövek körüli rések tömítését, például ragasztószalaggal vagy huzatelzárókkal. Hosszú távon azonban mindenképpen érdemes a teljes ház szigetelésében gondolkozni, hiszen miután a szigetelés bent tartja a hőt, a számláink csökkenni fognak. A szigetelés különböző típusai közé tartozik a padlás- és tetőszigetelés, a padlószigetelés, az üreges falszigetelés és a tömör falszigetelés.

A nyílászárók dupla üvegezése vagy alternatívával való korszerűsítése (azaz egy teljes nyílászárócsere) szintén jelentősen csökkentheti a hőveszteséget. Ezek ugyan mind nagyobb beruházást igényelnek, azonban évente akár tízezreket is megtakaríthatunk rajta. Így hosszútávon ezek a beruházások mind-mind kifizetődőek.