Ezzel etetnek minket a boltok: féltve őrzött igazság derült ki több méregdrága, márkás élelmiszerről

Egyre népszerűbbek Magyarországon az áruházláncok sajátmárkás termékei. De vajon mekkora kompromisszumot kell kötnie annak, aki ezekre cserélné le márkás kedvenceit, hogy spóroljon? A héten a CashTag ennek járt utána. Mint Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője kifejtette: a sajátmárkás bolti termékek sok esetben ugyanarról a gyártósorról jönnek le, mint a márkás változatok, csak más-más paraméterekkel. Hozzátette, szerinte az utóbbi időben a fogyasztók rájöttek arra, hogy ezek a sajátmárkás termékek nem rosszak. Korábban Pálinkás Zsolt a Tesco hazai vezérigazgatója arról beszélt a Pénzcentrumnak, hogy bár az árérzékenység persze hatott a saját márkák javára, de azokat nem vennék tömegesen, ha minőségben nem lennének jók. A többi boltlánctól pedig megtudtuk, ők honnan szerzik be a sajátmárkásokat.

A vásárlói oldalról manapság az egyik legnépszerűbb módja annak, hogy valaki maximalizálja kiskereskedelmi költéseit az, ha az áruházak sajátmárkás termékeit részesíti előnyben a márkázott termékekkel szemben. Mindennek megágyazott az a megváltozott gazdasági környezet, ami az elmúlt években a vásárlói szokásokat is megváltoztatta.

A héten a CashTag is a sajátmárkás termékekkel foglalkozott, többek között azt próbáltuk kideríteni, hogy minőség tekintetében mekkora kompromisszumot kell kötnie annak, aki ilyenekre cserélné le a megszokott, márkás kedvenceit.

Amikor elindult igazán a sajátmárkás termékeknek a piaca Magyarországon, emlékezetesek a Tesco gazdaságos termékek voltak. Volt saját márkás termék korábban is, de nem volt igazából jelentős. Tehát az első nagy dobás, azt gondolom, ezek a Tesco gazdaságos termékek voltak, és ott a márkatermék meg a saját márkás termék között minőségben még egy nagyon nagy szakadék volt, vagy nagyon nagy rés volt, és ez egy ilyen emlékezetes dolog volt, hogy kicsit pejoratív értelme lett ennek, amikor valami nagyon nem stimmelt, akkor mondták is rá, hogy ez egy kicsit olyan Tesco-gazdaságos. Saját márkás termékek meg a márkatermékek között a minőségben nagyon sokat olvadt a különbség. Tehát igazából egy kis kompromisszum egy érezhető árcsökkenésért vagy árelőnyért cserébe. Ezt tudják ezek a saját márkás termékek

- magyarázta Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője. Hozzátette: manapság egyre nagyobb jelentősége van a sajátmárkás termékeknek, különösen az elmúlt egy-két év után, amikor nagyon nagyban esett a kiskereskedelmi fogyasztás a magyar lakosság körében, és nemcsak kevesebbet vásároltunk, hanem elindult az úgynevezett lefelé vásárlás is, aminek az a lényege, hogy alacsonyabb polcról, a márkatermékek helyett a sajátmárkás termékeket vagy a kommersz márkákat vásárolják az emberek. Hiszen a diszkontokban, a nagy üzletláncokban, minden jelentős alapélelmiszerből van saját márkás választás, és azok, akik esetleg korábban a márkatermékeket választották, nagyon sokan pártoltak át ezekre.

Alapvetően azt gondolom, hogy a fogyasztók rájöttek arra, hogy ezek a sajátmárkás termékek nem rosszak. Érdemben, érezhetően olcsóbbak a márkatermékeknél

- magyarázta a főszerkesztő.

Mint kifejtette: ezek a termékek jellemzően ugyanarról a gyártósorról jönnek le, mint a márkás termékek, csak más minőségi paramétereik vannak, mint a márkatermékeknek - de ezek a paraméterek nem sokkal rosszabbak, nagyon sokat olvadt ez a különbség.Maximum annyi, hogy a márkatermékeknél vannak olyan egyedi variációk, amelyek a saját márkás piacon nem játszanak. Vannak olyan egyedi ízek, egyedi kiszerelések, amíg a sajátmárkás termékeknél nem ezt követeli meg a vevő.

Van mondjuk egy tejfeldolgozó. Neki van egy jól bejáratott tejföl márkája, amihez nagyon komoly érzelmi töltetet próbál társítani, látjuk adott esetben a reklámját a tévében, óriásplakátokon, és ez egyébként valóban egy minőségi termék, komoly marketingértékkel. (...) Egyedi kiszerelésben van, és mi ezt szeretjük, ez a jó. Ugyanez a tejipari vállalat megkeresést kap egy Magyarországon működő üzletlánctól, hogy szeretne tejfölt beszállítani. Ott az az üzletlánc viszont megmondja neki azt, hogy milyen méretben, milyen kiszerelésben, milyen minőségi paraméterekkel várja el. A tejfeldolgozó nyilván ezt is le tudja gyártani. Akkor oda ezt szállítja, mellette egyébként másik műszakban vagy a szomszédos soron megcsinálja a saját termékét, amit bőszen reklámoz, és azt reméli, hogy ez a minőségi plusz, ez a marketing, ez őneki behozza azt az árát, amivel többért adja el

- magyarázta.

Szerkesztőségünk sajátmárkás chipseket is tesztelt, a legtöbben eltalálták, melyik az eredeti Pringles, de volt, aki vakon tippelt, mert elvei miatt még nem vásárolt az amúgy nem olcsó chipsből. A tesztelők viszont sok különbséget nem találtak a termékek között, sőt, sokan a legjobbnak az Aldi sajátmárkását ítélték a legjobbnak. Összességében minimális különbség volt a négy termék között, az árösszehasonlításban sem volt nehéz dolgunk: az Aldiban, a Lidlben és a Sparban is 799 forintba került a saját márkás termék, s mennyiségre is majdnem azonosak (175 g), sparos változat 5 grammal volt könnyeb. Az eredeti Pringles-t az Aldiban vásároltuk, ahol 1499 forint volt egy csomag, tehát majdnem duplaannyi, mint a sajátmárkás változatok.

Tesco-vezér: a lefelé vásárlás árban jelenik meg, nem minőségben

Többek között a sajátmárkás termékekről is beszélgettünk interjúnkban Pálinkás Zsolttal, a Tesco Magyarország vezérigazgatójával. Mint kifejtette, az árérzékenység persze hatott a saját márkák javára, de azokat nem vennék tömegesen, ha minőségben nem lennének jók.

Én azt látom, hogy az emberek hamarabb engedik el a brandeket a pénz miatt, de sokkal nehezebben engedik el a szokásaikat. A sajátmárkákat most fedezik fel újra tömegesen a vásárlók, de mivel ezek minőségben is jók, én arra számítok, hogy a gazdaság talpra állás utána is jól fognak menni

- magyarázta. Azt is megerősítette, az utóbbi időben nagyon megnőtt a sajátmárkás termékek értéjkesítése, de nem azért, mert mindent elárasztanak velük az áruházakban.

Mi abban hiszünk, hogy egy hiperben, de egy szupermarketben is a vásárlónak saját márkás és brand terméket is látnia kell egy polcon. Mert akkor van esélye azt megvásárolni, amit szeretne, árakban felfelé vagy lefelé változtatni, kipróbálni minőséget. Mindig is teljes választékot kínáló kiskereskedők leszünk

- fejtette ki a Tesco-vezérigazgató.

Innen hozzák a boltok

Mint körképünkből kiderült, a legnagyobb hazai kiskereskedelmi láncok is tapasztalják a vásárlók átállását a drágább, ismert márkákról a boltok saját márkáira. Maczelka Márk, a Spar Magyarország kommunikációs vezetője elmondta, hogy a sajátmárkás termékeik 2023-ban a forgalmi részarány 33,28%-át tették ki, amely közel 1,5 százalékpontos növekedés 2022-höz képest.

Míg 2023-ban gyakorlatilag a teljes FMCG piac a mennyiségek tekintetében erős visszaesést mutatott, addig a saját márkáink mennyiségi eladása közel 4%-kal tudott a tavalyi évben nőni

- tette hozzá. Az üzletlánc korábbi sajtótájékoztatóján is elhangzott, hogy 2023-ban a bevételeik egyharmadát már sajátmárkás termékek adták. Az eseményen azt is kifejtették: 40 márkanév alatt forgalmaznak sajátmárkás termékeket. Ám ezek közül három igazi húzónév van a Spar, az S-budget és a Regnum.

Kérdésünkre az Auchan kiemelte, hogy vásárlóik sokkal árérzékenyebbek, fontosak számukra az akciók, a kiemelt ajánlatok. Üzleteikben közel 7000 sajátmárkás termék található, 200 magyar gyártóval működnek együtt, és 2000 körüli a kifejezetten hazai, saját fejlesztésű termékeik száma.

A Lidl-ben az állandó kínálat jelentős részét, több mint 70%-át saját márkás termékek alkották a tavalyi évben. A diszkont is megerősítette, hogy tapasztalataik alapján a vásárlók az elmúlt évek gazdasági hatásai okán a diszkont csatornák irányába fordultak. A termékek eredetével kapcsolatban kifejtették, hogy a vállalat teljes élelmiszerbeszerzésének mintegy 60 százalékát magyar termékek teszik ki. Így összesen mára mintegy 500 hazai beszállítóval működnek együtt.

Az Aldi arról beszélt, a kínálatuknak mintegy 90 százalékát sajátmárkás termékek teszik ki, így náluk a márkatermékek forgalmának változása nem volt jelentős hatással az értékesítés egészére. A vállalat azt is elmondta, a kiskereskedelmi piac egészét tekintve a lefelé vásárlás a diszkontok térnyerésével már több éve tart. Ez azonban sok esetben nem igazi lefelé vásárlás, hiszen számos termék esetében a márkatermékekkel megegyező, vagy jobb minőségű saját márkás termékeket választanak a fogyasztók, azoknál jelentősen, akár 30-40%-kal olcsóbban.

A Pennyben a kínálat felét sajátmárkás termékek teszik ki, ami nagyságrendileg 1500 terméket jelent. A sajátmárkás termékek származását illetően azt közölték, hogy a friss termékkategória nagy arányban magyar forrásból származik, míg a Sissy tejtermék-család teljes egészében Magyar Termék védjegyes cikkekből áll össze. A zöldségekre és a pékárukra is igaz, hogy főképpen magyar termékek.

