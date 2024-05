Csodafegyvert robbantottak a bankok? Megint kígyóznak a sorok az ország slágerhiteléért

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Igaz szerényebb mértékűt, mint a jelzáloghitelek esetében, de a személyi hitelek piacán is fellendülést hozott a március – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) vonatkozó adataiból. Csakhogy míg a lakáshitelpiac 15 százalékot tudott bővülni februárhoz képest, addig a személyi hitelek piacán a növekedés mértéke jóval szerényebb, mindössze 5,2 százalékos volt. Ez azonban még így is azt jelenti, hogy márciusban 2,8 milliárd forinttal több személyi kölcsönt helyeztek ki a hitelintézetek, mint egy hónappal korábban, arról nem is beszélve, hogy a bővülés most már 4 hónapja töretlenül zajlik.

