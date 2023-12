Mégis, mi folyik a hazai szülészeteken? Rengeteg gyermek így jön a világra Magyarországon

Nem történt jelentős javulás az elmúlt években a császármetszések arányában Magyarországon, még mindig az élmezőnyben van hazánk Európában az ilyen beavatkozásokat tekintve. Miközben a WHO ajánlása szerint legfeljebb 15 százalékos arány lenne ideális, Magyarországon a császásmetszéses szülések aránya a legutolsó friss adatok szerint eléri 35-40 százalékot. Az egyes kórházak adatsoraiban pedig óriási eltérések vannak: míg több magyarországi intézményben a szülések több mint fele ilyen úton zajlik, addig máshol az esetek 25 százalékában végeznek csak császármetszést.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása alapján a császármetszések aránya az éves születésszámok tükrében nem haladhatná meg a 15 százalékot. Magyarországon ez az arány évek óta jelentősen magasabb, mint ajánlott lenne. Az Európán belüli mezőnyben is az első harmadban van hazánk a császármetszések arányát tekintve. Ez az adat azért fontos, mert a 10-15 százalék alatti arány kockázatot jelenhet a gyermekek és édesanyák egészségére, az ennél magasabb szám viszont túlkezelésre utal. Igaz, hogy a magyar nők átlagéletkora a szülés pillanatában folyamatosan növekszik - 2022-ben 30,43 év, 2013-ban 30,09 év, 2003-ban pedig 27,92 év volt a KSH adatai szerint -, ezzel pedig nő az esély a császármetszésre is. Viszont a császármetszések emelkedő arányát nem magyarázza önmagában az anyák emelkedő átlagéletkora.

A NEAK által közzétett adatok szerint nem történt jelentős javulás az elmúlt években a császármetszéses esetek arányában. 2015-ben a szülések 38,46 százaléka történt császármetszés útján, 2022-ben 40,72 százalék. Vagyis 82 753 szülésből 33 700 császármetszéssel történt a kórházi összesített adatok alapján tavaly. 2021-ben 87 210 szülésre 35 437 jutott (40,63%).

Az európai statisztikai hivatal, az Eurostat adatai valamivel jobb arányt mutat: 94 003 élve születésre 32 525 császármetszés jutott az adatbázis szerint, vagyis 34,6 százalékos volt az ilyen beavatkozások aránya 2021-ben. Az eltérés feltehetően a számítási módszertan különbségeiből adódik. Mindenesetre mindkét arányszám jelentősen magasabb, mint a WHO ajánlása.

Összevetésképpen Európán belül Magyarországon az egyik legmagasabb a császármetszések aránya és rátája. Ha az élve születések arányában nézzük, hány császármetszés történt az egyes tagállamokban, látványosan vezet Ciprus és Törökország, ahol a szülések több mint fele történik ilyen úton. A bolgároknál, románoknál, lengyeleknél is 40 százalékot meghaladja ez az arány. Magyarország a 7. helyen áll ebben a rangsorban:

Azt érdemes látni, hogy a WHO ajánlását mindössze Izland és Norvégia közelíti meg. Liechtensteinben egyáltalán nem történnek császármetszések, viszont ez a miniállam sajátos helyzetéből fakadhat.

A 100 ezer lakosra jutó császármetszések rátájában szintén az élbolyban van Magyarországon, a 8. helyen. Ezúttal is a törökök és ciprusiak vezetnek, Svájc megelőzi hazánkat, de nagyjából hasonló rangsort mutat ez az adatsor is. Románia kivételével minden szomszédos állam jobban teljesít, mint Magyarország.

Óriási különbség lehet kórház és kórház között

A NEAK oldala azt írja, a császármetszések elvégzésének az orvostudományon belül megvan a nagyon fontos és kiemelt szerepe, hisz nagyon sok anya és újszülött élete csak ezzel a módszerrel menthető meg, illetve bizonyos károsodások megelőzésében is vitathatatlan a szerepük.

Az elmúlt időszakban azonban sajnálatos módon több olyan esetben is a császármetszést választják, amikor ennek csak kényelmi és nem szakmai okai vannak vagy az orvos, vagy az anya oldaláról. Ez természetesen nem kívánatos folyamat

- írják a honlapon, elismerve, hogy jogos annak a bemutatása, hogy hol történnek nagyobb számban a császármetszések, illetve ebből látható, hogy hol születnek nagyobb számban természetesen úton az újszülöttek. A már említett adatsor tartalmazza ugyanis kórházanként is, mekkora a császáros szülések aránya.

A legrosszabb arányt a budapesti Magyar Honvédség Egészségügyi Központ mutatta fel 2022-ben: 56,42 százalékot. A Kanizsai Dorottya Kórházban 54,96 százalékos, a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet 53,72 százalékos, a fővárosi Semmelweis Egyetem Klinikai Központ 53,57 százalékos, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 53,4 százalékos arány mutattak fel. A gyermekek több mint fele született császárral továbbá a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban, a kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Kórházban, a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézetben, és az orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézetben.

A legkisebb volt a császármetszések aránya az egri Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben (23,17%), a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórházban (25,28%) és a Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban (25,77%). Azt viszont hozzá kell tenni, hogy ezekben a statisztikákban nagy szerepe lehet, hogy bizonyos kórházaknak milyen forgalmas a szülészeti osztálya, milyen területek tartoznak az adott intézményhez.