Hidegzuhany a Modernával és a Pfizerrel oltottakra: rejtélyes immunválaszra bukkantak

Egy tanulmány megállapította, hogy az mRNS Covid vakcinák néha nem szándékos immunválaszhoz vezettek, mivel a vakcina szervezet általi olvasásának módja hibás volt. Épp most jelentették amúgy be, hogy új oltási program indul Magyarországon, amelyhez 800 ezer adag, Omikron-variánsra frissített Moderna oltóanyagot szerzett be a magyar egészségügy.

Egy tanulmány kimutatta, hogy az mRNS Covid vakcinát kapó személyek több mint 25%-ánál váratlan immunválasz lépett fel, ami annak a hibának a következménye, ahogyan a vakcinát a szervezet értelmezte - írja a telegraph.co.uk. Ennek ellenére az adatok szerint nem keletkezett káros hatás. A cambridge-i kutatók felfedezték, hogy ezek a vakcinák nem voltak hibátlanok, és esetenként a tervezett Covid "tüske" helyett értelmetlen fehérjék termelődését eredményezték, amelyek szimulálják a fertőzést és beindítják az antitestek termelődését. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Moderna és a Pfizer által kifejlesztett mRNS-vakcinák a genetikai anyag egy szekvenciáját használják arra, hogy a szervezetet egy specifikus fehérje előállítására utasítsák, amely biztonságosan utánozza a fertőzést. A fejlődés ezen a területen évtizedek óta lassú volt, amit gyakran akadályozott a szervezet azon hajlama, hogy az RNS-t idegen betolakodóként támadja. Az orvosi Nobel-díjat azonban 2023-ban két olyan tudós kapta, akik éveken át foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Ezt úgy érték el, hogy az RNS egyik bázisát, az uridint egy nagyon hasonló szintetikus alternatívával helyettesítették. Ez az innováció lehetővé tette a tudósok számára, hogy anélkül hozzanak létre fehérjéket a szervezetben, hogy immunválaszt váltanának ki a vakcinával szemben. Ez elősegítette a gyors és pontos, rendkívül hatékony vakcinák előállítását, és a Covid vakcinaválasz alapját képezte. Mindamellett úgy vélték, hogy az uridin e kisebb módosítása nem okoz sejtproblémákat. A Cambridge-i Egyetem Orvosi Kutatási Tanács (MRC) Toxikológiai Egységének kutatói azonban most felfedezték, hogy amikor ezt a félszintetikus kódot olvassák, a szervezetünk fehérjekészítő gépezete néha megküzd az uridin-analógokkal. Az elvárásoknak való tökéletlen megfelelés miatt előfordulhat, hogy egy rövid szünet miatt a kód egy betűje kimarad - hasonlóan a kerékpár sebességváltójának elcsúszásához. Ez a frameshifting néven ismert jelenség megzavarja a kód értelmezését, mivel az a három bázisból álló csoportok vagy kodonok helyes olvasásán alapul. Ez az oltóanyag kódja által okozott probléma teljesen megzavarja a szinkronizációt, és a későbbi kódokat elzavarja. A Covid vakcinák esetében a végeredmény egy értelmetlen és ártalmatlan fehérje, amely immunrendszeri választ vált ki. A Nature folyóiratban megjelent új tanulmány szerint ez az egyének körülbelül 25-30%-ánál történt meg. A tudósok szerint ennek ellenére a vakcina elég jól értelmezhető ahhoz, hogy erős védelmet nyújtson a koronavírus ellen. A frameshifting probléma azonban olyan célon kívüli hatást okoz, amely korábban ismeretlen volt. Bár a Covid vakcinával kapcsolatos kód ártalmatlan volt és nem okozott semmilyen problémát, a kutatók szerint a jövőben más betegségek vagy fertőzések mRNS-vakcinái potenciálisan ahhoz vezethetnek, hogy a szervezetben aktív fehérjék termelődnek. A szerzők hangsúlyozzák, hogy a Covid vakcinák esetében nincs bizonyíték arra, hogy ez megtörtént volna, és biztosítanak arról, hogy más mRNS-terápiákkal végzett kísérletek során az ilyen problémákat idejekorán felfedeznék. Dr. James Thaventhiran, a jelentés vezető szerzője kijelentette: "A kutatás minden kétséget kizáróan kimutatta, hogy a COVID-19 elleni mRNS-vakcináció biztonságos. A Moderna és a Pfizer mRNS-vakcináiból több milliárd adagot juttattak be biztonságosan, és ezzel világszerte életeket mentettek meg." A kutatók egy egyszerű megoldást is felfedeztek a frameshifting események kiküszöbölésére az mRNS hatóanyag kódjának módosításával, hogy csökkentsék a problémás pszeudo-uridin használatát. Ha ezt egy olyan természetes bázissal helyettesítik, amely trióként olvasva is helyes aminosavat eredményez, megelőzhetőek a nem kívánt kihagyások, ezáltal javul a biztonság, anélkül, hogy a hatékonyság csökkenne. Ezeket az eredményeket egy évvel ezelőtt megosztották a gyógyszerfelügyeleti hatósággal, az MHRA-val, és az mRNS továbbfejlesztett formáját használó, frissített vakcinákat fejlesztenek ki a rák elleni oltásokhoz és más terápiás készítményekhez. Anne Willis professzor, a tanulmány társszerzője és az MRC Toxikológiai Osztályának igazgatója elmondta: Ez a technológia elképesztő, és forradalmi lesz, mint új gyógyászati platform mindenféle dologhoz... Hozzátette, hogy annak ellenére, hogy a dekódolással kapcsolatban vannak olyan problémák, amelyek a sejtek immunitásához vezető megakadást és kereteltolódást okoznak, izgalmas, hogy van mód a probléma megoldására, ami "masszívan csökkenti ennek a platformnak a kockázatát a jövőre nézve".

