Indulhat a roham a Tescóba, Aldiba: muszáj sietni, évente csak egyszer csinálnak ilyen brutális akciót

Ahogy a nyári napok közelednek, a kiskereskedelmi láncok sorra indítják el nyári akcióikat, amelyek középpontjában ezúttal a kerti bútorok, medencék és egyéb kültéri kellékek állnak. Vannak itt a nagyon olcsó műanyagszékektől kezdve, rengeteg kerti felszerelésen át, igen drága medencékig minden. Mutatjuk a Tesco, az Aldi, az Auchan és a Lidl legjobb ajánlatait erről a hétről.

Tesco

Külön, „Hív a kert” katalógussal vágott bele a nyári készülődésbe a Tesco. Az újság 16 oldalas, és tele van mindenféle, a kerttel kapcsolatos akciókkal. A hiper egyik különlegessé, hogy akcióinak egy jelentős részét csak Clubcarddal lehet élvezni, arra viszont nem egyszer jelentős kedvezmények pörögnek. Ahogy kinyitjuk az újságot, találunk napozóágyat 17 990, kertibútor-szettet 59 990 forintért. De akadnak itt műanyag kertiszékek 1499 forinttól 6599 forintig. Ami viszont talán a legjobb, azok a medencék és medencefelszerelések. A választék igen nagy, vannak felfújható medencék 5599, 12990 forintért is, míg egy jakuzzi 139990 forintba kerül.

Aldi

A diszkontnál a rendszeres heti akciósban kaptak helyet a kerti cuccok. Így például 14 literes bográcsot 4999, öntöttvas grilltárcsát 119900 forintért lehet beszerezni, De van itt napozószék 15990, míg kerti szék 9999-24990 forintért is. Lábtartós függőszéket 8999 forintért árul az Aldi, amiknek a teherbírása 100 kiló. Online kiszállítással is vállalja a diszkont bizonyos pergolát lamellás tetővel, igaz azért 499990 forintot kell kiperkálni.

Auchan

Az Auchan sem tétlenkedett, ami a nyári készülődést illeti. 20 napos akciós kiadványát telerakta mindenféle nyári/kerti finomsággal, rengeteg medencét, virágot, napozó ágyat, és egyéb kiegészítőt találhatnak a vásárlók. A legolcsóbb műanyagszékek 3990 forintért már hazavihetők, de van itt hintaágy 149990 forintért, ahogy pavilon is oldalfüggönnyel 109990 forintért. A medencék árazása is széles skálán mozog, találni itt terméket 89990 forintért, de 259990, sőt 349990 forintért is.

Lidl

Kerti kínálatban a Lidlnél sincs hiány, van itt kerti ülőgarnitúra 119999 forintért, de robotfűnyíró is 149999 forintért, ahogy elektromos fűszegélynyíró is 9999 forintért. Fészekhintát 13999 forintért árul a diszkont, míg a nagykerekű rollerek Lidl Plus alkalmazással 17999 forintba kerülnek.

