Kegyetlen árak a top síterepeken: itt még olcsón megúszhatod a téli kiruccanást

Az infláció, a magasabb energiaköltségek és a munkaerőhiány miatt megemelkedtek a síbérletek árai is - erre feltétlenül készüljön aki csúszna a szezonban. Megnéztük, a legnépszerűbb nyugat-európai régiókban miképp alakulnak a költségek egy felnőtt és egy négytanú család részére egy, illetve három napra.

Az infláció, a magasabb energiaárak és a bérköltségek miatt a szezon elején ismét emelkedtek az európai síbérletek árai, Ausztriában például hét-tíz százalékkal. Éppen ezért ma már egyre fontosabb, hogy utazás előtt ezt a tételt is ellenőrizzük a kiválasztott síterepen. Az ADAC most összeszedte a napi síjegy és a háromnapos síelés díjait 25 népszerű síterületen. De ezen felül azt is megnézték, mely terepek kínálnak jóáras jegyeket családok részére.

A síterületeket a Google-keresések gyakorisága alapján választották ki: nyolc télisport-régiót vizsgáltak Németországban, tizenegyet Ausztriában és hármat-hármat Svájcban és Olaszországban. Az egyéni jegyek ára mellett egy két felnőttből, egy t10 és egy 14 éves gyermekből álló mintacsaládra kérték le a legolcsóbb ajánlatokat.

A német síterepek a legolcsóbbak

Az összehasonlítás azt mutatja, hogy a német síterületek a legolcsóbbak. Az itteni modellcsalád egy napi síbérletért átlagosan 135,35 eurót, három napi síelésért pedig 388,28 eurót fizet. Ausztriában átlagosan 209,73 euró egy napra és 607 euró három napra. A legdrágább síterületek Svájcban vannak 268,12 euróért (693,20 euróért 3 napra), Olaszországban a háromnapos átlagár csaknem ennyi, 692 euró.

A család a legolcsóbb napi síbérletet az allgäui Balderschwangban kapja: 110 euró, hasonló áron 112 euró a Spitzingsee-Tegernsee környékén. Lenggries-Brauneck és az Arber a Bajor-erdőben következik 120 euróval. Drágább a Zugspitzén 165 euró, Oberstdorf/Kleinwalsertalban pedig 171,80 euró.

Csak három másik síterület maradt a 200 eurós határ alatt egy családi sínap esetében: Obertauern 177 euróval, Damüls-Mellau 179 euróval és Silvretta-Montafon 194 euróval (mind Ausztria). St. Anton am Arlbergben 240 eurót, Olaszországban a Kronplatzon és a Seiser Almban 252 eurót, az éllovas Zermattnál pedig 297,09 eurót kell fizetni.

A legdrágább három napra szóló jegy a svájci Davos-Klostersben 735,34 euró. A legolcsóbban az Arberen utazhat a család: 320 euró három napra. Balderschwang 330 euróval szintén jóval az átlag alatt marad.

Összehasonlításképpen: a legdrágább háromnapos síbérlet Németországban, Oberstdorf-Kleinwalsertalban még mindig lényegesen alacsonyabb, 481,20 euró, mint az ausztriai Obertauernben, amely a legolcsóbb nem német síterület 522 euróért. A háromnapos síbérlet az Arberen a Kronplatz, Seiser Alm, Zermatt és Davos jegyeinek kevesebb mint felébe kerül.

A németországi Zugspitze, Winterberg, Balderschwang, Lenggries-Brauneck, Spitzingsee-Tegernsee és Arber síterületeken általában lényegesen olcsóbb családi jegyeket kínálnak, mint az egyéni jegyek árai.