Itt vásárolnak be súlyos tízezrekkel olcsóbban az élelmes magyarok: egyre többen vállalják be

Egyre többen járnak át a szlovák boltokba bevásárolni, akár több száz kilométerről is - hangzott el az RTL Híradó riportjában. A vevők szerint ugyanis számos termék olcsóbb ott, mint Magyarországon, például a sör, a tészta, a chips, de egy Szlovákiában élő magyar azt is elmondta, kb. 10 százalékos különbség van szinte mindenben, a szolgáltatások áraiban is.

A Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének elnöke szerint az árkülönbség fő oka, hogy Magyarországon terheli az élelmiszereket a legmagasabb adó. A 27 százalékos áfa mellett ott van példéul a népegészségügyi adó, vagy a kiskereskedelmi különadó. Emiatt kisebb a cégek nyeresége, emiatt elmaradtak a fejlesztések - mondta Éder Tamás. Hozzátette, ahhoz, hogy a helyzet változzon, érezhető adócsökkentésre lenne szükség.

