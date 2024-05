Élesedik a harc az Aldi és a Lidl között: egymásra ígérnek rá a boltok, így csak a vásárlók járhatnak jól

Az Aldi új kezdeményezést indított az Egyesült Királyságban, hogy a lakosság segítségével azonosítsa azokat a területeket, ahol új üzletek megnyitására lehet szükség, célul kitűzve több száz új áruház építését, miközben riválisa, a Lidl is hasonló terjeszkedési terveket hirdetett meg - közölte a Retail Gazette.

Az Aldi új kezdeményezést hirdetett meg az Egyesült Királyságban, melynek célja a lakosság bevonása az új üzletek helyszíneinek kiválasztásába. A német diszkontlánc arra ösztönzi a briteket, hogy május 31-ig osszák meg velük, mely területeken lenne szükség Aldi áruházakra. A legtöbb javaslatot kapó helyek prioritást élveznek majd, amikoris a cég több száz új bolt nyitását tervezi az országban.

Ez a lépés egy hónappal követi azt a bejelentést, miszerint az Aldi 35 új üzletet nyit és 550 millió fontot fektet be az Egyesült Királyságban való terjeszkedésébe. Jonathan Neale, az Aldi UK ingatlanügyekért felelős vezetője elmondta, hogy bár már vannak kiszemelt helyszíneik, további javaslatokat várnak a lakosságtól.

A Lidl, mint versenytárs, szintén nagy terjeszkedést tervez az Egyesült Királyságban, "több száz" új üzlet nyitását jelentették be ők is az idén. Az ünnepelt 30. évfordulójuk alkalmából Bristolban, Birminghamben és Berwickben szeretnének bővíteni, valamint London több részén is új boltokat nyitnának. A Lidl is hasonlóan díjazza majd azokat, akik helyszíneket ajánlanak fel nekik.

Mindkét diszkontlánc kezdeményezése rávilágít arra a tendenciára, hogy a kiskereskedelmi óriások egyre inkább igyekeznek bevonni a közösséget döntéseikbe és stratégiáik alakításába. Az Aldi és a Lidl egyaránt arra törekszik, hogy megerősítse jelenlétét Nagy-Britanniában olyan helyeken is, ahol jelenleg nincs vagy kevésbé van képviselve.