20 millió forintot is érhet ez a régi iPhone: rengeteg magyarnál ott lapulhat

40-60 ezer dollárra becsülik azt az első generációs iPhone-t, ami nemrég került be a Sotheby's aukciós ház kínálatába - szúrta ki a Pénzcentrum. A 2007-es készülék bontatlan csomagolásban, egyéb kiegészítőkkel vár az aukcióra.

Léteznek olyan ikonikus termékek, amiknél már a megjelenésük pillanatában lehetett sejteni, hogy formabontóak és akár milliókat is érhetnek a későbbiekben. Ilyen az első generációs iPhone is, illetve az Apple több ma már legendásnak is nevezhető terméke. Ha pedig jó állapotban, esetleg bontatlan csomagolásban őriztük meg, akkor most akár egy családi ház árát is érhetik.

Év elején járta be a sajtót a hír, hogy egy akkor közel 16 éves, első generációs iPhone jelent meg egy aukciós oldalon. Egészen pontosan egy A1203, MA712LL/A 8 GB-os modell. Ez a darab pedig szinte teljesen érintetlenül feküdt évekig tulajdonosa, Karen Green fiókjában, aki még a barátaitól kapta ajándékba a telefont, amit végül sose használt és egészen 2023 elejéig el is feledkezett róla. Amikor is licitre bocsátotta, miután a becsült értéke a készüléknek körülbelül 17,6 millió forintot, azaz 50 ezer dollárt ér.

Most pedig egy hasonló licitre bukkant a Pénzcentrum a világ egyik legnagyobb aukciós házának, azaz a Sotheby's hivatalos weboldalán: egy első generációs, iPhone 4GB-os készüléket hirdettek meg, amihez még egy iPhone Bluetooth Headset (Factory-sealed) és egy 160 GB-os, hatodik generációs iPod Classik is jár. Az aukciós ház becslése szerint a csomag 40-60 ezer dollárt is érhet. Mint arra az aukciós portálon felhívják a figyelmet, 2007. január 9-én, a MacWorld konferencián jelentette be Steve Jobs a készüléket, a következő mondattal:

Ma az Apple újra feltalálja a telefont.

Az iPhone pedig ekkor már egy több éves projekt volt, aminek során a cég a legjobb mérnökökkel alkotta meg a készüléket, amit ma okostelefonként ismerünk. A „Projekt Purple 2” néven futó projekt végül egy olyan telefont eredményezett, amit úgy építettek föl, hogy előnyben részesítse a felhasználói élményt, és be tudja mutatni az Apple meglévő rendszereinek a legjavát - írják. Hozzáteszik, ugyenezen a MacWorld konferencián jelentette be Jobs a vállalat új nevét, amelyet ma is ismerünk: 2007. június 29-től (ekkor jelent meg a piacon az első generációs iPhone) hagyta el az Apple Computer Inc. nevet a cég és lett simán Apple Inc.

A 3,5 hüvelykes LCD-kijelzővel és a 2 megapixeles kamerával rendelkező első generációs iPhone lehetővé tette a felhasználók számára, hogy egy érintéssel hozzáférjenek a zenéikhez, videóikhoz, e-mailekhez és az internethez. Az új készülék pedig ezzel az iPhone és az iPod korábbi modelljeit váltotta fel egy újszerű, érintőképernyős megoldással. Ráadsul a készüléken ugyanaz az OS X operációs rendszer fut, mint a Mac számítógépeken, és 4GB tárhellyel rendelkezett. Ezért akkor 499 dollárt (mai árfolyamon számolva 174 921 forintot) kellett fizetni.

Azonban ezek a készülékek, miután csak 4 GB tárhellyel rendelkeztek nem örvendtek akkora népszerűségnek, mint 8 GB-os társaik, így 2007. szeptember 5-én, alig több mint két hónappal a megjelenése után leállították a gyártását. Éppen ezért ez a készülék rendkívül ritka darab, olyat pedig különösen nehéz találni, ami vadonatúj és bontatlan a csomagolása – olvasható az aukciós ház leírásában..

Az első generációs iPhone mellé pedig az aukció keretében egy iPhone Bluetooth Headset és egy iPod Classic 160 GB is jár, szintén bontatlan csomagolásban. Ez a két termék szinte ugyanakkor, mindössze pár hónap különbséggel jelent meg, mint az iPhone 4GB. Ez a három termék volt az 2007-ben, ami megalapozta az Apple jövőbeni sikereit, ezzel sikerült egy mára 3 billió dolláros céget építeni, ami egyben a világ egyik legértékesebb vállalata (az Apple részvények jelenlegi árfolyamát itt tudod megtekinteni).

Ennek megfelelően pedig mélyen a zsebébe kell nyúlnia a gyűjtőnek, aki meg szeretné venni ezt a három, legendás készüléket. A becsült értéke a csomagnak ugyanis 40-60 ezer dollár, azaz mai forintárfolyamon számolva több mint 14-21 millió forint. Mindezt egy telefonért, egy fülhallgatóért és egy iPod-ért, amit még kicsomagolni sem éri meg, hiszen abban a pillanatban több tízmillió forintot buksz.