Itt vesznek fillérekért friss zöldséget az élelmes magyarok: kicsit körülményes, de sokat lehet spórolni

Magyarország továbbra is sereghajtó élelmsizerdrágulás terén az EU-ban, de most egészen megdöbenntő infomációk bizonyítjk mindezt. Ha az osztrák határ mentén én valaki, lassan tényleg jobban emgéri a szomszédban bevásárolni - a zöldségek terén még kedvezőbb árakat is találhatunk.

Arról már sokat hallottunk, hogy Európában Magyarországon van a legmagasabb élelmiszerinfláció, amit jól bizonyít, hogy az Európai Bizottság adatai szerint egyik tagállamban sem emelkedett 30 százalék fölé az élelmiszer-infláció, kivéve Magyarországon, ahol decemberben a 44,8 százalékot is elérte – bizonyos termékek esetében pedig 100 százalékos drágulást tapasztalhattunk. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Talán még erősebb példa azonban, ha a saját szemünkkel látjuk a kontrasztot. Az utóbbi időben már többször hallottunk róla, hogy a szomszédos országokban már oclsóbb a bevásárlás, mint idehaz. Az egyik leghíresebb eset a Pick szalámihoz köthető, melyről 2022 októberében számoltunk be: akkor egy németországi boltban a Pick szalámi kilós ára 6800 forintra jött ki, addig Magyarországon ez inkább 9700 forint volt. Most éppen Ausztriából érkezett egy hasonló hír. A Vakmajom friss Facebook-bejegyzése szerint a magyar árakhoz képest is megdöbbentően olcsó a zöldség egy bécsi piacon. A lenti posztban látható, hogy a bécsi, Adler Markt-ban 1 kg paradicsomért 2 euró, 3 kg-ért pedig csupán 5 eurót kell fizetnie a vásárlóknak. Összehasomnlításként Magyarországon fél kiló paradicsom leárazva 899 forintért kapható csak meg. Hasonló a helyzet a salátával, melyet 2 eurós összegért árulnak, míg a salátaparadicsom kilója 1 eurós áron vihető haza.

