Mégis, mi folyik a boltokban? Ebből spájzolnak be most az élelmes magyarok a nyárra

Vége a szezonalitás korszakának a diszkontokban, az évszakokat már szinte el sem lehet különíteni egymástól. Ezt nemcsak az mutatja, hogy a csokimikulások a helyüket a polcon rögtön a csokinyulaknak adják át, vagy hogy alig hagytuk hátra a kora tavaszi rossz időt, már "elindult a grillszezon". A csütörtöktől kezdődő bolti szórólapokat mustrálva azt láthatjuk, hogy a dinnyeszezon már-már összeér az eperszezonnal, és hiába volt hajnalban kevesebb, mint 10 fok, már most megkezdődtek a Nagy Jégkrém Akciók. Úgy tűnik, a boltokban már javában tart a nyár. Mutatjuk, mennyiért adják a dinnyét és a jégkrémet a boltláncok a következő héten.

Még csak másfél hónapja jelentek meg az első eprek a boltok polcain, a magyar szamóca csak pár hete kapható, máris itt a dinnyeszezon. Legalábbis a diszkontok így gondolják: a Lidl és PENNY akciós újságában is megjelent a jellemzően nyári gyümölcs 399 Ft/kg áron. Az Auchantól online 498 forintos kilós áron rendelhető a spanyol görögdinnye, a Tescótól pedig 499 forintos egységáron. (A bolti árak különbözhetnek a Tesco Online áraktól.) Ha 2023-ban is a tavalyi menetrendet követik a boltok, június végétől / július elejétől fognak magyar görögdinnyét árusítani - a legtöbb helyen legalábbis ilyen gyakorlatot láthattunk.

A HelloVidék szezonális naptára szerint jelenleg a cseresznyének, földi epernek, faepernek, egresnek (piszkének) van szezonja, mely fajtától függően júliusig eltarthat. Ezek legkorábban termő gyümölcseink. A magyar görögdinnye csak júliustól terem, tehát a szezonja még messze van. A szamóca és cseresznye után a meggyszezon kezdődik, terem a ribizli, sárgabarack, sárgadinnye. Csak utánuk, nyár közepétől kezdődik jellemzően a magyar szeder, szilva, és a korai szőlők érése.

Természetesen más országokban, mediterrán klímán már most is szüretelhetnek dinnyét. A magyar gyümölcsre még várni kell, nem is keveset.

Ideje átnézni a fagyasztókat

Szintén a nyarat sürgetik a boltok a jégkrémek leakciózásával. Érdemes helyet csinálni a fagyasztókban, hogy az akciókat kihasználva előre megspóroljuk jónéhány fagylalt árát a jégkrémkészletek feltöltésével. Egyébként jó apropó a jégkrémvásárlás arra, hogy átnézzük, nem csücsülnek-e a hűtőkben kilószámra az árstopos húsok, amiket most már ideje lenne felhasználni. (A tavaszi nagytakarítás során az egyik leggyakrabban a fagyasztó átnézése marad el, ideje pótolni!)

Az Aldiban a Carte d'Or jégkrémek május 11-e, csütörtöktől egy héten át 1799 forintért kaphatók (900ml/doboz). A tölcséres jégkrémekből sokféle ízt kínálnak, egy doboz 899 forint, melyben 4 db jégkrém van. Így darabja 225 forint, ami jelentősen olcsóbb, mint egy gombóc fagyi. A "PRÉMIUM JÉGKRÉM" pedig még a Carte d'Ornál is olcsóbb, 1499 forint a 2,5 literes kiszerelés!

Az Aldiban vasárnaptól szerdáig még a Milka jégkrémek is kedvező, 599 forintos darabáron lesznek kaphatók, sztracsatellás jégkrémszendvics pedig 1199 forint egy dobozzal, amiben 6 darab pálcikást találunk.

Az Auchan újságját szintén elárasztották a jégkrémek. a különböző Shöller Kaktusz jégkrémek 179-199 forint/darab áron kaphatók. A KitKat, Oreo, Milka jégkrémek 699 Ft/darab áron, az 1,65 literes családi dobozos jégkrémek 1999 forintos áron. Kínálnak cukormentes és vegán alternatívát is. A 6 darabos tölcséres Auchan kedvenc (sajátmárkás) jégkrém 1399 forint, vagyis egy darab 233 forintba kerül.

Ez pedig nem minden! Az Auchanokban a korábbi évekhez hasonlóan hamarosan fagylaltot is lehet kapni, melyet helyben készítenek. Az 5 grammos gombóc 370 forint, melyhez a fagylaltos pohár 50, kis tölcsér 90, a nagy tölcsér 100 forint.

A Lidl csak óvatosan akciózta a jégkrémeket még. Kétfajta terméket kínál kedvező áron, a 900ml dobozos jégkrémet 999 forintért május 11-től, és hétfőtől a tölcséres XXL kiszerelést 1434 forintért. Mivel ebben 8 darab tölcséres jégkrém van, 179 forintra jön ki egy darab.

A PENNY három slágertípust kínál most kedvező áron. A literes dobozos vanília jégkrémet 699 forintért, az 5 darabos Calippo supermixet 1999 forintért (400 Ft/db), és a mini pálcikás, 6 darabos Oreo vagy 8 darabos Milka multipackot szintén 1999 forintért.

A Spar áruházakban a különféle Carte d'Or jégkrémek 1449 forintba kerülnek, a két literes kiszerelésű vanília-csoki vagy vanília puncs családi dobozos jégkrém most 1899 forint, a pálcikás Magnum mini 1999 forint (333 Ft/db), a Milka, Mars és Bounty jégkrémek szintén 1999 forintba kerülnek.

A Tesco akciós újságjában szintén találunk jégkrém ajánlatokat, például a sajátmárkás mini mandulás jégkrém mix 1359 forint (170 Ft/db), a Pöttyös pálcikás jégkrém Clubcarddal 1899 forint (317 Ft/db). A sajátmárkás pálcikás epres jégkrém csomag 1299 forint (108 Ft/db).

A boltok akciós újságait megtalálhatod a Pénzcentrum oldalán is. Most különösen fontos a spórolás, hiszen bár az infláció mérséklődni látszik, az árak továbbra is magas szinten vannak. A bolti akciók így jelentősen felértékelődtek - a tapasztalat pedig az, ha egy bolt rákezdi az akciózást, a többi követi. Így történt a vaj- és a sajt esetében is. Ezért érdemes mindig résen lenni!

A Központi Statisztikai Hivatal friss közlése szerint 2023. áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 24,0%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. Az élelmiszerek ára 37,9%-kal emelkedett, ezen belül leginkább a tejtermékeké (63,5%), a vaj és vajkrémé (62,1%), az édesipari lisztesárué (61,9%), a kenyéré (61,6%), a tojásé (51,0%), a száraztésztáé (47,6%), a péksüteményeké (46,7%), a sajté (45,4%) és a tejé (43,2%). A termékcsoporton belül a liszt (8,8%) és az étolaj (3,4%) ára nőtt a legkisebb mértékben.

Márciushoz képest a csokoládé és kakaó 3,5, az alkoholmentes üdítőitalok és az éttermi étkezés egyaránt 1,4, a kávé 1,2%-kal többe, a sajt 4,1, a tej 2,7, a tejtermékek 2,0, a száraztészta 1,4, a kenyér 1,3, a vaj és vajkrém 1,0, a párizsi és kolbász 0,9%-kal kevesebbe került.