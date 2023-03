Itt az Aldi, Lidl, Spar legújabb csodafegyvere: ezzel új szintre lép az árháború, indulhat a roham

Amíg korábban évről-évre hamarabb kezdték a szupermarketek a polcokra tenni az első tavaszi szamócát, idén nem kapkodták az akciókat. Bár fel-fel bukkant a földieper már februárban is, csak március végén köszöntött be a boltokban az idei eperszezon. Minden évben sokan várják az első friss gyümölcsöket, viszont a rekordinfláció és különféle más tényezők beárnyékolhatják a szamócázást. Mit várhatnak a vásárlók 2023-ban? Luxus lesz a eper a boltokban, piacokon? Mikor érkezhet a magyar eper és lesz-e árcsökkenés? Ennek járt utána most a Pénzcentrum.

Az előtt, hogy a koronavírus világjárvány, illetve a háború és a különféle válságok az utóbbi időkben felforgatták volna az addig megszokott vásárlási szokásokat, bolti stratégiákat, a tavasz hírnöke a szamóca volt a zöldségeseknél. A piacokon jellemzően a 12. hét környékén jelenik meg az import eper, a boltokban pedig legkorábban Valentin-napon hirdettek szamóca-akciókat. Jellemző, hogy a szupermarketek március végén hozzák be a földiepret a kínálatukba, tele voltak az óriásplakátok szamóca- és málnahirdetésekkel. Azonban azóta sokat változott a világ, a pénztárcákat ellaposította a rekordinfláció, a boltokat pedig megtépázta az energiaválság, az árstop, és a keresletcsökkenés. A jelenleg tartó árháborúban nagy szerepe lehet a szezon első gyümölcsének.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közlése szerint a spanyolországi huelvai Szamóca és Bogyós Gyümölcsök Termelőinek és Exportőreinek Szövetsége (Freshuelva) számításai szerint a szamócaszezon felénél a termelés 30%-kal alacsonyabb, mint az előző szezon azonos időszakában, ezt a számot "nehéz lesz behozni a szezon hátralévő részében". A termelés visszaesését főként az időjárási anomáliák, az októberi meleg és a téli hónapok túlzott lehűlése és a kevés csapadék okozhatják.

Még februárban kért segítséget az Európai Bizottságtól a Franciaországot, Olaszországot, Portugáliát és Spanyolországot tömörítő Szamóca Csoport (Strawberry Group), mivel a termelési költségek növekedése, az éghajlati viszontagságok, valamint az uniós és helyi növényegészségügyi előírások követelményei, amelyekkel a harmadik országoknak nem kell szembenézniük, egyensúlyhiányt okoznak a főbb európai szamócapiacokon, ami veszteségessé teszi a termesztést. A magyar piacokra főként görög eper érkezik, a spanyol mellett pedig az olasz szamóca szokott még felbukkanni.

Eper vagy szamóca? Máig folyamatos vitákat generál a rózsafélék (Rosaceae) családjába tartozó Fragaria nemzetséghez tartozó növényfajok elnevezése: a gyümölcsöt a magyar köznyelvben és kereskedelemben is legtöbbször epernek, vagy földi epernek nevezik, botanikai, szaknyelvi elnevezése azonban szamóca. A kertészeti szakemberek szintén szamócának hívják mind a kerti, mind a vadon termő változatát. Az elnevezésről szóló vitában cikkünk nem foglal állást, szinonimaként használja az eper, földi eper, szamóca szavakat a Fragaria fajták megnevezésére.

Mikor lesz szamóca a piacokon?

Az eddigi évek tapasztalatai alapján az import földieper jellemzően a 12. héten jelenik meg a magyar piacokon és legfeljebb június első hetéig kapható. Az Agrárközgazdasági Intézet Piaci Árinformációs Rendszere (PÁIR) két budapesti és két vidéki város fogyasztói piacán monitorozza az árakat. Az adataikból látható, hogy az import gyümölcs kilós ára az elmúlt években a szezon elejétől az utolsó napokig nagyjából 1000 forinttal csökkent, volt olyan év, hogy meg is feleződött. Ebben pedig nem kis szerepe van annak, mikor érkezik a magyar eper a piacokra és milyen a termés az adott évben.

2023. 12. hetéről is vannak már adatok: Debrecenben 2000, Szegeden 3000, Budapesten 1980-1999 volt a leggyakoribb ár. Nem is sokkal több, mint tavaly ilyenkor. Elvétve már találni belföldi gyümölcsöt is a 12-14. hetekben is a piacokon, azonban ezeket igazi horror árakon szokták kínálni, de idén még nincs hazai eper az adatsorban. Általában a 16., de inkább a 17. hétre érkezik nagyobb mennyiségben hazai szamóca a piacokra. Az árak májustól kezdenek igazán csökkenni és még akár június végén is találhatunk hazai epret a piacon, jó áron.

Az alábbi ábrán látható, hogy pár hét után az import eper átlagára csökken, és hétről hétre egy kicsit mindig olcsóbb lesz, míg a magyar szamóca magasról indul, aztán nagyot zuhan a 16-17. hét környékén. Májusig azonban nem tud versenyezni az import árakkal. Amikor már csak magyar szamócát kapni, akkor megy le igazán az ára:

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) utolsó adatai szerint szamóca termőterülete 840 hektár volt, ami magasnak számít a 2010-es évekhez viszonyítva, viszont a betakarított termésátlag 2020-ban és 2021-ben alacsonyabb volt, hiába nőtt a termőterület:

Jönnek az akciók a diszkontokban!

Idén nemcsak az árháborúban lehet nagy fegyvertény a szamóca, hanem még a nagy húsvéti akciókkal is egybeesik a szezonja. Az akciós újságok szerint jelenleg - amíg az akciók tartanak - 999 forintba kerül fél kiló eper az Aldiban, a Lidlben és a Sparban is. Nem akciósan adják, viszont az Auchanban és a Tescóban is van már földieper: 1199 és 1299 forintért adnak 500 grammot.

Összehasonlításként 2019-ben még az akciós eper kilós ára volt 1058 forint a Lidlben, most ugyanennyi pénz csak a felére elég. A Tescó földiepernek akkor még a kilós ára volt 1596 forint, ami ma 2598 forint. Vagyis ebben az időszakban alatt 50-60 százalékos növekedés mutatkozik a szuper- és hipermarketek akciós árszintjében, amit az eperszezon kezdetére lőnek be.

Szintén érdekes, hogy most fél kilós kiszerelésben hozták be az akciós epreket a boltok, tavaly mindenhol 250 grammos tálcák voltak. Akkor a Tescó kínálta az epret a legolcsóbban: 399 forint volt egy 250 grammos csomag (1596 Ft/kg) - pont mint 2019-ben. Az Aldiban 2022-ben akciósan 400 gramm 1190 forintba került (2997,5 Ft/kg), a Lidlben pedig 499 forint volt egy csomag (250g), vagyis kilója 1996 forint a szezon kezdetén. Ehhez képest az idei első akciós eprek nem is drágábbak és a boltok eperhadművelete is nagyon összehangoltnak látszik. Hiába, ilyen infláció mellett más termékeknél is nagyon éles árverseny bontakozik ki, hátha ebből legalább annyit profitálhatnak a vásárlók, hogy az eper nem lesz idén horroráron.