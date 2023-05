Mi történik a szegény magyar ember mindennapi betevőjével: sokan így már ezt sem tudják kifizetni

Éves viszonylatban brutálisan, több mint 120 (!) százalékkal drágult meg a vöröshagyma. De a kenyér, a vaj, a só, a sertészsír és a tejföl is kegyetlen áremelkedésen van túl 2022 és 2023 áprilisa között. Havi szinten sincs ok az örömre, egyetlen hónap alatt, 2023 március és április között a sárgarépa és a fejeskáposzta ára is kilőtt, és nyaralni is egyre drágább az országban.

A KSH legfrissebb statisztikái szerint éves szinten, 2022 és 2023 áprilisa között 24 százalékkal nőttek az árak átlagosan Magyarországon. Ez bár az előző hónaphoz csökkenés, még mindig kirívóan magas adat. Szakértők pedig abban is egyetértenek, hogy a magtételek segítették az ehavi mérséklődést. Nevezetesen, hogy az árak már annyira magasak voltak a tavalyi évben, hogy azokhoz képest nem meglepetés a kisebb mértékű növekedés.

Ez a kisebb mértékű növekedés persze relatív, hiszen most is temérdek olyan termék, szolgáltatás van ahol semmi oka sincs az embereknek derűlátónak lenniük. Továbbra is akadnak például olyan élelmiszerek, amiknek egy év alatt nemhogy a negyedével, sokkal inkább a 100 százalékával nőtt az áruk, de olyanok is, amiknek még ennél is többel, és ezek alapélelmiszerek. Mutatjuk a teljes listát, rajta a legkirívóbb drágulásokkal.

Van vöröshagyma a tarisznyába

Hiába tehet az árak átlagosan kisebb ütemű emelkedése, még most is bőven találni olyan termékeket, amik meg a legdurvább, tavalyi drágulási mértéket is meghaladják. Most a leginkább ilyen termék egyértelműen a vöröshagyma, ami egy év leforgása alatt, 2022 és 2023 áprilisa között 126 (!) százalékkal drágult. Tavaly ilyenkor kilójáért csupán 283 forintot kellett kifizetni, most viszont 639-et. De ugyanígy 97 százalékkal volt drágább még mindig a félbarna kenyér, pedig már tavaly áprilisban is 452 forintba került átlagosan belőle egy kiló, most viszont már 888 forintba.

A dobogó harmadik helyét a só foglalja el, egy kiló étkezési só ára átlagosan 91 százalékkal emelkedett. Tavaly a boltokban még 163 forintért lehetett megvásárolni, most viszont már inkább 311 forintot kell érte kiperkálni. A top10-be 70 százalék feletti átlagos drágulással bekerült még a fehér kenyér, a sertészsír, a gyorsfagyasztott hasábburgonya, a brikett, a 12 százalékos tejföl, a vaj és az egységes fűrészelt tűzifa is.

A legfrissebb adatokból is jól látszik tehát, hogy árnövekedés mérséklődés ide vagy oda, továbbra is brutális drágulásokkal találkozhatnak a magyar vásárlók. És az is látszik, hogy a leginkább érintett élelmiszerek teljesen alapvetőek, a mindennapi sütés-főzéshez elengedhetetlen kellékek, úgy mint például a hagyma vagy a só. De ugyanígy a mindenki asztalán megtalálható kenyérfélék sem mutatnak sok hajlandóságot az áresésre vagy legalábbis a nagyfokú drágulás mérséklődésére.

Egy hónap is sok idő

Miközben a hivatalos adatok szerint az ára 2023 március-április között az árak átlagosan 0,7 százalékkal nőttek, azért bőven találni olyan termékeket is, amiknek az ára ennek a sokszorosával emelkedett. A legszembetűnőbb ezek közül a szemüveglencse és a sárgarépa kilója, ezek ugyanis 12,6, illetve 11,9 százalékos áremelkedésen estek keresztül. De a dobogó harmadik fokára felfért még a mosópor is, átlagosan ezért is 9 százalékkal többet kellett fizetni idén a negyedik hónapban a márciusihoz képest.

Havi szinten 5 százalék feletti emelkedésen esett át a fejes káposzta és a narancs is. De ami még inkább figyelemfelkeltő, hogy az összes szálláshelylehetőség legyen az 3 vagy 4 csillagos hotel, vagy panzió, ára az átlagos inflációhoz képest kiemelkedően drágult március és április között. Ahogy egyébként a mosópor mellett tette ugyanezt az öblítő koncentrátum is.