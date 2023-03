Ez Magyarország elsőszámú szuperzöldsége: bárhol megterem, mégis horror áron mérik a piacon

Legalább ilyenkor, a böjti időszakban érdemes többször a tányérra tenni a tavasz zöldségeit. A HelloVidék utánajárt, melyek a legnépszerűbbek, és milyen áron kaphatóak most a piacokon -

A márciusi termények között kiemelkedőek a hagymafélék. Korai zöldség az újhagyma és a medvehagyma is, pikáns ízük és magas C-vitamin tartalmuk segíti a megfázások leküzdését, és fertőtlenítő hatással is bírnak, de serkentik a keringést, a szív- és érrendszernek is jüót tesznek.

A friss hónapos retek már márciusban betakarítható, a friss zöldségek kedvelői örömére. A retekfélék rostban gazdagok, ezért serkentik az emésztést. Ez a tavaszi zöldség serkenti a máj és az epe működését, a sárgaság tüneteit is képes enyhíteni. Kalcium, magnézium, kálium és vastartalma is magas.

A káposztafélék és a sárgarépa egész évben kaphatóak, a friss petrezselyem ilyenkor tavasszal pedig rengeteg ételt feldob, amellett nagyon egészséges is, így sokan keresik a piacokon. A lenti diagramon jól láthatóak a nagybani piacokon ezen zöldségek árai.

Az AKI PÁIR (Agrárközgazdasági Intézet Piaci Árinformációs Rendszer) adatai szerint a 8. héten a törökországi származású gömbparadicsom kilogrammonként1500, az olaszországi 1450 forint áron került a Budapesti Nagybani Piac választékban. A Görögországból származó szamócát 2550 forint/kilogramm áron kínálták. A belföldi gumós zeller ára 34 százalékkal volt magasabb (370 forint/kilogramm) 2022 1–8. hetében, mint az előző év azonos időszakában. A cékla ára 54 százalékkal 258 forint/kilogrammra emelkedett ugyanekkor.