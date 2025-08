Brutálisan megdrágul a magyarok őszi kedvence: 2025-ben más luxus lehet megvenni

Drágább, mint valaha: egyes helyeken már közel 1 000 forintba is kerül egy kiló alma Magyarországon – derül ki az RTL Híradó riportjából. A brutális áremelkedés mögött a tavaszi fagyok állnak, amelyek Baranyától Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéig tarolták le az ültetvényeket. A gyümölcs, amely egykor mindenki asztalán ott volt, idén luxuscikké válhat – ráadásul a szakértők szerint az igazi áremelkedés még csak most jön.

A 2025-ös év különösen nehéz az almatermesztők számára. A kora tavaszi fagyok már virágzás előtt elvitték a „zöld bimbókat”, vagyis azokat a terméskezdeményeket, amelyekből a nyári és őszi almafajták fejlődnének. Az RTL Híradó beszámolója szerint a legsúlyosabb károk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében történtek, ahol az ország almaültetvényeinek jelentős része található. Vannak olyan ültetvények, ahol gyakorlatilag egyetlen alma sem maradt a fákon.

A termelők beszámolói alapján nemcsak a mennyiséggel van gond, de a meglévő termés is kiszámíthatatlan. Azokat az ültetvényeket, amelyeket elkerült a fagy, még mindig sújthatja a jégeső vagy a hirtelen hőmérséklet-ingadozás. Ezáltal a nyári almákból is csak szórványosan került a piacra, ami tovább szűkíti a kínálatot.

A hiány már most érezteti a hatását a boltokban. A KSH legfrissebb – júniusi – adatai szerint az alma átlagára 250 forint fölé emelkedett, ami éves szinten 32%-os drágulást jelent. A valóság azonban ennél is sokkolóbb: vannak helyek, ahol a golden vagy ida red alma kilója már közel ezer forint. Az árak nem csak a piacon kúsznak felfelé, de a boltokban is érezhető a különbség – különösen, ha hazai terméket keresünk.

A szakértők szerint a helyzet őszre sem fog javulni. A FruitVeb terméktanács elnöke úgy látja, hogy az őszi szezonban további 50–150 forintos áremelkedés jöhet, ami azt jelenti, hogy a jelenleg is drága alma még többe kerülhet. Ráadásul mindez nem csak hazai jelenség: Lengyelországban – Európa legnagyobb almaexportőrében – is terméskiesés várható, így a külföldről érkező alma sem fogja letörni az árakat, legfeljebb némileg fékezheti a drágulás ütemét.

Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője szerint a termelők költségei is meredeken emelkedtek:

nőtt a szállítás, a munkaerő, a növényvédő szerek és az energia ára is. Ezzel párhuzamosan pedig a készletek vészesen apadnak, így az új termés képtelen lesz pótolni a kiesést.

A gazdasági környezet sem segíti az árstabilitást: júniusban az Eurostat szerint Magyarországon mérték az Európai Unió harmadik legmagasabb inflációját (4,6%), miközben a zöldségek és gyümölcsök ára ennek közel háromszorosával nőtt. A drágulás tehát nem csupán az időjárás következménye, hanem egy összetettebb agrár- és gazdaságpolitikai helyzet lenyomata is.

Miközben az alma továbbra is a legnépszerűbb gyümölcs Magyarországon, a fogyasztók egyre nehezebben engedhetik meg maguknak. A nyári fajták ugyan már megjelentek, de még csak kis tételben. A szakértők szerint az idei évben a fogyasztóknak nemcsak az árakkal, de a választékkal is kompromisszumot kell kötniük. Ahogy a főszerkesztő fogalmazott: „egyszerűen kifogynak a készletek.” És amíg a fák újra nem teremnek, az almaárak is maradnak az egekben".